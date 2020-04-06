فيروس كورونا يدفع تركيا إلى تقييد حركة قواتها في سوريا، وأسعار النفط تواصل تراجعها في الأسواق العالمية

أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز مليون و275 ألفا بينما تعافي للشفاء من المرض الذي يستهدف الجهاز التنفسي نحو 262 ألف شخص.

وبلغ إجمال عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض نحو 70 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بنحو 337 ألف حالة بينما سجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بنحو 15 ألف وفاة.