فيروس كورونا يدفع تركيا إلى تقييد حركة قواتها في سوريا، وأسعار النفط تواصل تراجعها في الأسواق العالمية

إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز مليون و275 ألفا
أظهرت البيانات
التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة
بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز مليون و275 ألفا بينما تعافي للشفاء من المرض
الذي يستهدف الجهاز التنفسي نحو 262 ألف شخص.
وبلغ إجمال عدد
الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض نحو 70 ألفا.
وتتصدر الولايات
المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بنحو 337 ألف حالة بينما سجلت
إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بنحو 15 ألف وفاة.
تركيا تقيد حركة قواتها في سوريا لمنع تفشي فيروس كورونا
أعلنت وزارة
الدفاع التركية تقييد حركة قواتها الموجودة في شمال سوريا في إطار جهود مكافحة
تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة
إن القوات المنتشرة في سوريا لن تدخل مناطق العمليات أو تخرج منها إلا بإذن من
قائد الجيش. وأضافت "بذلك يكون قد تم تقييد تحرك القادة والجنود إلا إذا كان
هناك إذن بذلك".
وتنتشر القوات التركية في شمالي سوريا في إطار عملية توغل تستهدف القوات
الكردية ولدعم بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أسعار النفط تواصل تراجعها في الأسواق العالمية
تراجعت أسعار النفط الخام
مرة أخرى وذلك بعد إرجاء مباحثات بين دول منتجة للنفط بهدف الاتفاق على خفض
الانتاج بجانب تأثر الأسواق العالمية بتفشي فيروس كورونا.
وتراجع سعر برميل برنت للنفط
الخام في الأسواق الآسيوية ليصل إلى نحو 30 دولارا للبرميل بانخفاض بلغت قيمته 2
بالمائة.
وتتبادل السعودية والروسية الاتهامات بالمسؤولية عن
انخفاض سعر النفط.
من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد
ترامب إنه سيفرض رسوما ضخمة جدا على النفط إذا استمرت الأسعار على حالها الآن.
وكان من المفترض أن يجرى اليوم اجتماع بين روسيا والسعودية إلا أنه تم
تأجيله إلى يوم الخميس المقبل.
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إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز مليون و275 ألفا
أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز مليون و275 ألفا بينما تعافي للشفاء من المرض الذي يستهدف الجهاز التنفسي نحو 262 ألف شخص.
وبلغ إجمال عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض نحو 70 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بنحو 337 ألف حالة بينما سجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بنحو 15 ألف وفاة.
تركيا تقيد حركة قواتها في سوريا لمنع تفشي فيروس كورونا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تقييد حركة قواتها الموجودة في شمال سوريا في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن القوات المنتشرة في سوريا لن تدخل مناطق العمليات أو تخرج منها إلا بإذن من قائد الجيش. وأضافت "بذلك يكون قد تم تقييد تحرك القادة والجنود إلا إذا كان هناك إذن بذلك".
وتنتشر القوات التركية في شمالي سوريا في إطار عملية توغل تستهدف القوات الكردية ولدعم بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة.
أسعار النفط تواصل تراجعها في الأسواق العالمية
تراجعت أسعار النفط الخام مرة أخرى وذلك بعد إرجاء مباحثات بين دول منتجة للنفط بهدف الاتفاق على خفض الانتاج بجانب تأثر الأسواق العالمية بتفشي فيروس كورونا.
وتراجع سعر برميل برنت للنفط الخام في الأسواق الآسيوية ليصل إلى نحو 30 دولارا للبرميل بانخفاض بلغت قيمته 2 بالمائة.
وتتبادل السعودية والروسية الاتهامات بالمسؤولية عن انخفاض سعر النفط.
من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما ضخمة جدا على النفط إذا استمرت الأسعار على حالها الآن.
وكان من المفترض أن يجرى اليوم اجتماع بين روسيا والسعودية إلا أنه تم تأجيله إلى يوم الخميس المقبل.