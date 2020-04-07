فيروس كورونا: الصين تعلن عدم تسجيل أي وفاة جديدة، وإغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

شهدت أسواق المال في آسيا ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي وسط إشارات عن أن المستثمرين يعتقدون أن معدلات تفشي فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة لن تزيد عما هي عليه الآن.

وارتفعت مؤشرات التداول في أسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ مع بداية تعاملات اليوم قبل أن تعود وتنخفض بمقدار ضئيل.

وسجل مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة ارتفاعا بقيمة 7%.