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فيروس كورونا: الصين تعلن عدم تسجيل أي وفاة جديدة، وإغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

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  1. أسواق المال العالمية تسجل ارتفاعا وسط تفاؤل حيال احتمال انحسار فيروس كورونا

    شهدت أسواق المال في آسيا ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي وسط إشارات عن أن المستثمرين يعتقدون أن معدلات تفشي فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة لن تزيد عما هي عليه الآن.

    وارتفعت مؤشرات التداول في أسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ مع بداية تعاملات اليوم قبل أن تعود وتنخفض بمقدار ضئيل.

    وسجل مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة ارتفاعا بقيمة 7%.

    أسواق المال
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  2. السلطات الصينية تعلن أن البلاد لم تشهد أي وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

    أعلنت السلطات الصينية أن الساعات الأربع والعشرين الماضية لم تشهد أي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات في يناير/ كانون ثاني الماضي.

    وقالت لجنة الصحة الوطنيةإنه تم تسجيل 32 حالة إصابة بالفيروس يوم الثلاثاء مقارنة بـ39 يوم أمس الاثنين.

    ويتهم معارضون وحكومات أجنبية بكين بعدم الكشف عن الأرقام الحقيقة للمصابين بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان قبل أكثر من أربعة أشهر.

    الصين
    Copyright: Getty Images

  3. إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

    تبدأ في وقت لاحق من اليوم حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

    وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته.

    ويحتفل اليهود في عيد الفصح بذكرى الأحداث الواردة في التوراة عن خروج بني إسرائيل من مصر.

    وسجلت إسرائيل نحو 8900 حالة إصابة بالفيروس، بينما توفي 57 من المصابين.

    إسرائيل
    Copyright: Getty Images
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