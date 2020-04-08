فيروس كورونا: إجمالي عدد الوفيات يتجاوز 80 ألفا، ومؤسس تويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة الوباء

تعهد جاك دورسي ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتطبيق الدفع الإليكتروني "
سكوير"، بالتبرع بمليار دولار لدعم جهود الإغاثة ومكافحة فيروس كورونا.
وقال دورسي إن التبرع يمثل حوالي ثمانية وعشرين في المائة من ثروته
الصافية التى تقدرها مجلة فوربس بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وقال إنه سيبيع أسهمه في "سكوير" لإنشاء الصندوق ، الذي سيركز
في البداية على جهود الإغاثة الفورية ولكن سيتم استخدامه بعد ذلك لتعزيز صحة
الفتيات وتعليمهن.
وينضم دورسي بذلك إلى قائمة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا والذين
تعهدوا علنًا بالتبرع بجزء من ثرواتهم لمكافحة فيروس كورونا، ومن بينهم بيل جيتس
ومارك زوكربيرج وجيف بيزوس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 80 ألفا
أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز
الأمريكية أن إجمالي عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم بلغ نحو
مليون و430 ألفا بينما وصل عدد من تماثلوا للشفاء أكثر من 300 ألف.
كذلك بلغ عدد من قضوا نحبهم جراء الفيروس الذي
يستهدف الجهاز التنفسي نحو 82 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر
تسجيلا لحالات الإصابة بنحو 400 ألف حالة بينما يقترب عدد الوفيات في البلاد من 13
ألفا ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا التي شهدت
وفاة نحو 17 ألف شخص وإسبانيا التي بلغ عدد الوفيات فيها ما يقرب من 14 ألفا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
استقالة كبير الباحثين في الاتحاد الأوروبي احتجاجا على رد الفعل " المخيب للآمال" حيال تفشي فيروس كورونا
تقدم أبرز مسؤول علمي في الاتحاد الأوروبي باستقالته
احتجاجا على ما موصفه برد الفعل " المخيب للآمال" من جانب الاتحاد
الأوروبي حيال انتشار فيروس كورونا.
وانتقد رئيس المجلس الأوروبي للأبحاث، ماورو
فيراري، رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا تقدم به لتدشين برنامج علمي كبير لمكافحة
الوباء.
كما قال فيراري في بيان نشرته صحيفة فايننشال
تايمز إن الدول الأعضاء في الاتحاد فشلت في تنسيق سياساتها الصحية.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الاتحاد
الأوروبي.
الدوري الإنجليزي "قد يخسر مليار جنيه استرليني إن لم يتم استئناف الموسم الحالي"
حذر الرئيس التنفيذي للهيئة
المسؤولة عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أن عدم استئناف الموسم الحالي
سيكبد البطولة خسائر قد تصل إلى مليار جنيه استرليني.
وكان الموسم الرياضي في بريطانيا
وأغلب دول العالم قد توقف نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وحذر ريتشارد ماسترز من المزيد من
الخسائر في حال ما تواصلت الأمور إلى ما بعد الموسم الحالي.
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مؤسس تويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة كورونا
تعهد جاك دورسي ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتطبيق الدفع الإليكتروني " سكوير"، بالتبرع بمليار دولار لدعم جهود الإغاثة ومكافحة فيروس كورونا.
وقال دورسي إن التبرع يمثل حوالي ثمانية وعشرين في المائة من ثروته الصافية التى تقدرها مجلة فوربس بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وقال إنه سيبيع أسهمه في "سكوير" لإنشاء الصندوق ، الذي سيركز في البداية على جهود الإغاثة الفورية ولكن سيتم استخدامه بعد ذلك لتعزيز صحة الفتيات وتعليمهن.
وينضم دورسي بذلك إلى قائمة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا والذين تعهدوا علنًا بالتبرع بجزء من ثرواتهم لمكافحة فيروس كورونا، ومن بينهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج وجيف بيزوس.
إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 80 ألفا
أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم بلغ نحو مليون و430 ألفا بينما وصل عدد من تماثلوا للشفاء أكثر من 300 ألف.
كذلك بلغ عدد من قضوا نحبهم جراء الفيروس الذي يستهدف الجهاز التنفسي نحو 82 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بنحو 400 ألف حالة بينما يقترب عدد الوفيات في البلاد من 13 ألفا ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا التي شهدت وفاة نحو 17 ألف شخص وإسبانيا التي بلغ عدد الوفيات فيها ما يقرب من 14 ألفا.
استقالة كبير الباحثين في الاتحاد الأوروبي احتجاجا على رد الفعل " المخيب للآمال" حيال تفشي فيروس كورونا
تقدم أبرز مسؤول علمي في الاتحاد الأوروبي باستقالته احتجاجا على ما موصفه برد الفعل " المخيب للآمال" من جانب الاتحاد الأوروبي حيال انتشار فيروس كورونا.
وانتقد رئيس المجلس الأوروبي للأبحاث، ماورو فيراري، رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا تقدم به لتدشين برنامج علمي كبير لمكافحة الوباء.
كما قال فيراري في بيان نشرته صحيفة فايننشال تايمز إن الدول الأعضاء في الاتحاد فشلت في تنسيق سياساتها الصحية.
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الاتحاد الأوروبي.
الدوري الإنجليزي "قد يخسر مليار جنيه استرليني إن لم يتم استئناف الموسم الحالي"
حذر الرئيس التنفيذي للهيئة المسؤولة عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أن عدم استئناف الموسم الحالي سيكبد البطولة خسائر قد تصل إلى مليار جنيه استرليني.
وكان الموسم الرياضي في بريطانيا وأغلب دول العالم قد توقف نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وحذر ريتشارد ماسترز من المزيد من الخسائر في حال ما تواصلت الأمور إلى ما بعد الموسم الحالي.