فيروس كورونا: إجمالي عدد الوفيات يتجاوز 80 ألفا، ومؤسس تويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة الوباء

أظهرت البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم بلغ نحو مليون و430 ألفا بينما وصل عدد من تماثلوا للشفاء أكثر من 300 ألف.

كذلك بلغ عدد من قضوا نحبهم جراء الفيروس الذي يستهدف الجهاز التنفسي نحو 82 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بنحو 400 ألف حالة بينما يقترب عدد الوفيات في البلاد من 13 ألفا ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا التي شهدت وفاة نحو 17 ألف شخص وإسبانيا التي بلغ عدد الوفيات فيها ما يقرب من 14 ألفا.