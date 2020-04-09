أشخاص قليلون يسيرون على طول الكورنيش في صيدا
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فيروس كورونا: عدد المصابين حول العالم 1.5 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 88 ألفا

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تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر و أميرة عباس

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  1. عاجلالتلفزيون الرسمي العراقي: تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة

  2. فيروس كورونا: إسرائيل ترفع حظر التجوال مع استمرار الإغلاق العام

    أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 79.أما الإصابات فارتفعت إلى 9,755 بينهم 165 في حالة حرجة.وأعلنت إسرائيل انتهاء حظر التجوال فيما يستمر الإغلاق العام ومنع الخروج من الأحياء حتى صباح الجمعة.

  3. عاجللبنان: المجلس الأعلى للدفاع ينصح الحكومة بمد فترة الإغلاق إلى يوم الـ 26 من الشهر الحالي

  4. Post update

    إليكم رابطا لصحفة التغطية المباشرة ليوم أمس الأربعاء، لمتابعة أخر التطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا:

    فيروس كورونا: سلطنة عمان تغلق العاصمة مسقط لوقف انتشار الوباء، ومصر تمدد حظر التجوال الليلي

    وأبرز ما ورد فيها:

    • كورونا في الولايات المتحدة: وفاة حوالي ألفي شخص في 24 ساعة، والإصابات تتخطى 400 ألف حالة
    • فرنسا تقرر تمديد الإغلاق إلى ما بعد الـ 15 من أبريل الحالي، وإيطاليا تظل الأكثر تضررا من الوباء
    • وزير الخزانة البريطانية: بوريس جونسون لا يزال في قسم العناية الفائقة، لكن صحته تتحسن
    • منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: القوات الحكومية السورية استخدمت الكلور والسارين في هجوم غربي البلاد
    • سلطنة عمان تغلق العاصمة مسقط لوقف انتشار فيروس كورونا
    • مصر تمدد حظر التجوال الليلي لمنع تفشي فيروس كورونا
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    Copyright: Getty Images

  5. 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

    هناك الآن ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

    ويختلف نطاق الاختبار اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، ولكن يُعتقد أن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير من عدد الاختبارات الإيجابية.

    في ما يلي البلدان التي سجلت حالات إصابة مؤكدة حتى الآن:

    • الولايات المتحدة 432،132
    • إسبانيا 148،220
    • إيطاليا 139،422
    • ألمانيا 113،296
    • فرنسا 83،080
    • الصين 82 ، 867
    • إيران 64،586
    • المملكة المتحدة 61،474
    • تركيا 38،226
    • بلجيكا 23403
    • من بين 1،484،811 شخصًا ثبتت إصابتهم، تعافى ما يقرب من 330.000 شخص. وتوفي نحو 88500 شخص بمرض كوفيد-19. ( إحصائيات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية)
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    Copyright: Getty Images
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