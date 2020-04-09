فيروس كورونا: عدد المصابين حول العالم 1.5 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 88 ألفا

عاجلالتلفزيون الرسمي العراقي: تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة
فيروس كورونا: إسرائيل ترفع حظر التجوال مع استمرار الإغلاق العام
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 79.أما الإصابات فارتفعت إلى 9,755 بينهم 165 في حالة حرجة.وأعلنت إسرائيل انتهاء حظر التجوال فيما يستمر الإغلاق العام ومنع الخروج من الأحياء حتى صباح الجمعة.
عاجللبنان: المجلس الأعلى للدفاع ينصح الحكومة بمد فترة الإغلاق إلى يوم الـ 26 من الشهر الحالي
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إليكم رابطا لصحفة التغطية المباشرة ليوم أمس الأربعاء، لمتابعة أخر التطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا:
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بواسطة أحمد ماهر و أميرة عباس
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عاجلالتلفزيون الرسمي العراقي: تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة
فيروس كورونا: إسرائيل ترفع حظر التجوال مع استمرار الإغلاق العام
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 79.أما الإصابات فارتفعت إلى 9,755 بينهم 165 في حالة حرجة.وأعلنت إسرائيل انتهاء حظر التجوال فيما يستمر الإغلاق العام ومنع الخروج من الأحياء حتى صباح الجمعة.
عاجللبنان: المجلس الأعلى للدفاع ينصح الحكومة بمد فترة الإغلاق إلى يوم الـ 26 من الشهر الحالي
Post update
إليكم رابطا لصحفة التغطية المباشرة ليوم أمس الأربعاء، لمتابعة أخر التطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا:
فيروس كورونا: سلطنة عمان تغلق العاصمة مسقط لوقف انتشار الوباء، ومصر تمدد حظر التجوال الليلي
وأبرز ما ورد فيها:
1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
هناك الآن ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
ويختلف نطاق الاختبار اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، ولكن يُعتقد أن العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير من عدد الاختبارات الإيجابية.
في ما يلي البلدان التي سجلت حالات إصابة مؤكدة حتى الآن: