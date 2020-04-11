فيروس كورونا: الولايات المتحدة تصبح أول دولة تسجل حصيلة يومية للوفيات تتجاوز 2000 شخص

فيروس كورونا: حصيلة الوفيات تتخطى حاجز المائة ألف، والإصابات تتجاوز المليون و600 ألف

تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و600 ألف، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.