فيروس كورونا: الولايات المتحدة تصبح أول دولة تسجل حصيلة يومية للوفيات تتجاوز 2000 شخص

صباح الخير، إليكم رابطا لصفحة التغطية المباشرة لأمس الجمعة، وأبرز ما ورد فيها: فيروس كورونا: حصيلة الوفيات تتخطى حاجز المائة ألف، والإصابات تتجاوز المليون و600 ألف
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بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس
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عاجلإندونيسيا تعلن عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا و330 إصابة
عاجلالولايات المتحدة تسجل 2108 وفيات، وهي أكبر حصيلة يومية سُجلت للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم
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صباح الخير، إليكم رابطا لصفحة التغطية المباشرة لأمس الجمعة، وأبرز ما ورد فيها:
فيروس كورونا: حصيلة الوفيات تتخطى حاجز المائة ألف، والإصابات تتجاوز المليون و600 ألف