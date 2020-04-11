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فيروس كورونا: الولايات المتحدة تصبح أول دولة تسجل حصيلة يومية للوفيات تتجاوز 2000 شخص

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تغطية مباشرة

بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس

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  1. عاجلإندونيسيا تعلن عن تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا و330 إصابة

  2. عاجلالولايات المتحدة تسجل 2108 وفيات، وهي أكبر حصيلة يومية سُجلت للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم

  3. Post update

    صباح الخير، إليكم رابطا لصفحة التغطية المباشرة لأمس الجمعة، وأبرز ما ورد فيها:

    فيروس كورونا: حصيلة الوفيات تتخطى حاجز المائة ألف، والإصابات تتجاوز المليون و600 ألف

    • حصيلة وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ 100 ألف
    • الاستخبارات الأمريكية "حذرت إدارة ترامب من عدوى مريبة" في الصين في نوفمبر الماضي
    • الرئيس الفرنسي يلتقي عالما يعالج فيروس كورونا بعقاقير الملاريا
    • فيروس كورونا يضرب حاملة الطائرات الحربية الفرنسية "شارل ديغول"
    • الصين تدرس تصنيف القطط والكلاب كحيوانات أليفة
    • عقار "أفيجان Avigan" الياباني: الولايات المتحدة تقرر السماح ببدء التجارب على مرضى كورونا
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    Copyright: Getty Images
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