فيروس كورونا يخيم على أجواء احتفال المسيحيين بعيد القيامة، وإجراءات مشددة في أحياء لليهود المتدينين بالقدس لمنع تفشي الوباء

قال مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير\nالأمريكي بيل غيتس إن اللقاحات ضد فيروس كورونا قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا. وأضاف غيتس- الذي تساعد مؤسسته في\nتمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء - لبي بي سي أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من\nأجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق - ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته. وشدد غيتس - الذي حذر منذ فترة طويلة\nمن خطر تفشي جائحة عالمي -على أنه لم يتم استثمار ما يكفي في التحضير لمثل هذا الموقف\nمقارنة بالمبلغ الذي تم إنفاقه للاستعداد للحرب.
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بيل غيتس: اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون جاهزا خلال 18 شهرا
قال مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل غيتس إن اللقاحات ضد فيروس كورونا قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا.
وأضاف غيتس- الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء - لبي بي سي أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء.
وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق - ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
وشدد غيتس - الذي حذر منذ فترة طويلة من خطر تفشي جائحة عالمي -على أنه لم يتم استثمار ما يكفي في التحضير لمثل هذا الموقف مقارنة بالمبلغ الذي تم إنفاقه للاستعداد للحرب.
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز مليون و700 الف
تظهر البيانات التي تنشرها جامعة جون هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى نحو مليون و 770 ألفا، بينما تماثل للشفاء نحو 400 ألف شخص.
وتجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حاجز المائة ألف.
وتظهر البيانات أن الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا حيث سجلت أكبر عدد من الإصابات بأكثر من نصف مليون إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 20 ألفا.
فيروس كورونا يخيم على أجواء احتفال المسيحيين بعيد القيامة
خيمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكثير من دول العام لمنع تفشي فيروس كورونا على أجواء احتفال الكنائس الغربية بعيد القيامة.
وأقام العديد من الكهنة القداس في الكنائس التي خلت من المصلين.
وترأس البابا فرانسيس القداس في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان التي كانت شبه خاوية.
ودعا البابا الكاثوليك إلى عدم الاستسلام للخوف مشددا على أن " قيامة المسيح من بين الأموات تمثل بداية الأمل"
هذا وسيدلي البابا بعد ساعات برسالة عيد القيامة من غرفة مكتبته الخاصة عوضا عن مخاطبة الجماهير في ميدان القديس بطرس.
إجراءات مشددة في أحياء لليهود المتدينين بالقدس لمنع تفشي فيروس كورونا
إجراءات مشددة في أحياء لليهود للمتدينين بالقدس لمنع تفشي فيروس كورونا
تفرض السلطات الإسرائيلية إجراءات إغلاق مشددة في أربعة أحياء بالقدس تسكنها أغلبية من اليهود المتدينين.
ولن يسمح لمن يعيشوا في هذه الأحياء بالخروج إلا للعمل أو للحصول على رعاية طبية أو لحضور جنازة أحد الأقارب.
وسيتم تطبيق هذه الإجراءات حتى يوم الأربعاء المقبل
وسجلت هذه الأحياء المكتظة بالسكان أكبر نسبة إصابة بالفيروس في المدينة التي بدورها سجلت حالات إصابة أكبر من المدن الإسرائيلية.
وسجلت إسرائيل أكثر من 10 الاف حالة وبلغ إجمالي عدد الوفيات 101.