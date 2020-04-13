فيروس كورونا: الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ خمسة أسابيع، وشيخ الأزهر يندد برفض دفن جثث الضحايا

سمحت إسبانيا ، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا ، بإعادة فتح المزيد من الشركات بعد إغلاق كامل للبلاد استمر لمدة شهر مما أدى إلى توقف معظم أنشطة الاقتصاد.

وسيتم السماح لآلاف الموظفين في مجالي التشييد والتصنيع بالعودة إلى العمل، شريطة التزامهم بإرشادات السلامة الصارمة ، إلا أنه سيبقى بقية السكان في المنزل في ظل قيود صارمة على الحركة.

وانخفض المعدل الرسمي للإصابات الجديدة في إسبانيا ، على الرغم من الارتفاع الطفيف يوم الأحد في العدد اليومي للوفيات.

ومن المقرر أن تسمح إيطاليا يوم الثلاثاء، لمجموعة محدودة من الشركات باستئناف عملياتها.