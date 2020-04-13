فيروس كورونا: الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ خمسة أسابيع، وشيخ الأزهر يندد برفض دفن جثث الضحايا

عودة العمل في قطاعي التصنيع والتشييد بإسبانيا بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا
سمحت إسبانيا ، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا ، بإعادة فتح
المزيد من الشركات بعد إغلاق كامل للبلاد استمر لمدة شهر مما أدى إلى توقف معظم
أنشطة الاقتصاد.
وسيتم السماح لآلاف الموظفين في مجالي التشييد والتصنيع بالعودة إلى
العمل، شريطة التزامهم بإرشادات السلامة الصارمة ، إلا أنه سيبقى بقية السكان
في المنزل في ظل قيود صارمة على الحركة.
وانخفض المعدل الرسمي للإصابات الجديدة في إسبانيا ، على الرغم من
الارتفاع الطفيف يوم الأحد في العدد اليومي للوفيات.
ومن المقرر أن تسمح إيطاليا يوم الثلاثاء، لمجموعة محدودة من الشركات
باستئناف عملياتها.
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فيروس كورونا: انتهاء حظر التجوال في تركيا
انتهى
حظر التجوال الذي فرضته السلطات التركية على 31 ولاية قبل يوم الجمعة الماضي في
إطار الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا.
ونقلت
وكالة الأناضول الرسمية عن وزارة الداخلية القول إنه تم معاقبة نحو 24 ألف شخص
خالفوا الحظر.
وكان
الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد رفض الاستقالة التي تقدم به وزير الداخلية سليمان
صويلو.
وتقدم صويلو يوم أمس باستقالته معلنا تحمله
مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجوال.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
شيخ الأزهر أحمد الطيب يندد برفض دفن جثث ضحايا فيروس كورونا
قال
شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، إن رفض البعض استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بفيروس
كورونا أو دفنهم في مقابرهم هو "أمر محرم شرعا ومجرم أخلاقيا".
وجاءت
تصريحات الطيب بعد أيام من حادثة رفض أهالي قرية في محافظة الدقهلية المصرية
السماح بدفن طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
كما
انتقد شيخ الأزهر ما وصفه بـ"استغلال جثث موتى كورونا للمتاجرة في سوق المصالح".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من خمسة أسابيع
أعلنت
السلطات الصينية أن يوم أمس شهد تسجيل 108 من حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما
يعد أكبر حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع في البلد الذي تفشي فيه
الفيروس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.
وبحسب
السلطات فإن أغلب حالات الإصابة الأخيرة كانت لمغتربين صينين قدموا من خارج
البلاد.
وسجلت
إقليم هيلونجانج الواقع على الحدود مع روسيا نصف عدد الحالات الأخيرة.
وتظهر
الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى ما يقرب من 83 ألفا
بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3340.
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عودة العمل في قطاعي التصنيع والتشييد بإسبانيا بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا
سمحت إسبانيا ، وهي إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا ، بإعادة فتح المزيد من الشركات بعد إغلاق كامل للبلاد استمر لمدة شهر مما أدى إلى توقف معظم أنشطة الاقتصاد.
وسيتم السماح لآلاف الموظفين في مجالي التشييد والتصنيع بالعودة إلى العمل، شريطة التزامهم بإرشادات السلامة الصارمة ، إلا أنه سيبقى بقية السكان في المنزل في ظل قيود صارمة على الحركة.
وانخفض المعدل الرسمي للإصابات الجديدة في إسبانيا ، على الرغم من الارتفاع الطفيف يوم الأحد في العدد اليومي للوفيات.
ومن المقرر أن تسمح إيطاليا يوم الثلاثاء، لمجموعة محدودة من الشركات باستئناف عملياتها.
فيروس كورونا: انتهاء حظر التجوال في تركيا
انتهى حظر التجوال الذي فرضته السلطات التركية على 31 ولاية قبل يوم الجمعة الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن وزارة الداخلية القول إنه تم معاقبة نحو 24 ألف شخص خالفوا الحظر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان قد رفض الاستقالة التي تقدم به وزير الداخلية سليمان صويلو.
وتقدم صويلو يوم أمس باستقالته معلنا تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجوال.
شيخ الأزهر أحمد الطيب يندد برفض دفن جثث ضحايا فيروس كورونا
قال شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، إن رفض البعض استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بفيروس كورونا أو دفنهم في مقابرهم هو "أمر محرم شرعا ومجرم أخلاقيا".
وجاءت تصريحات الطيب بعد أيام من حادثة رفض أهالي قرية في محافظة الدقهلية المصرية السماح بدفن طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
كما انتقد شيخ الأزهر ما وصفه بـ"استغلال جثث موتى كورونا للمتاجرة في سوق المصالح".
الصين تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من خمسة أسابيع
أعلنت السلطات الصينية أن يوم أمس شهد تسجيل 108 من حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما يعد أكبر حصيلة للإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع في البلد الذي تفشي فيه الفيروس للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.
وبحسب السلطات فإن أغلب حالات الإصابة الأخيرة كانت لمغتربين صينين قدموا من خارج البلاد.
وسجلت إقليم هيلونجانج الواقع على الحدود مع روسيا نصف عدد الحالات الأخيرة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى ما يقرب من 83 ألفا بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 3340.