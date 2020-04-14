فيروس كورونا: دول أوروبية تبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق

يقول الباحثون إن الكلفة الاقتصادية لمرض حديث يصيب أشجار الزيتون في أوروبا قد تصل إلى أكثر من 20 مليار يورو. وقام الباحثون ببحث أسوأ الآثار المستقبلية التى يمكن أن تترتب على مرض\n" كساليلا فاستيدوزا " الذي أصاب مساحات شاسعة من الأشجار فى\nإيطاليا مؤخرا. وينتقل هذا المرض للأشجار عبر الحشرات. وتشكل\nالبكتريا المسببة لهذا المرض الآن تهديدًا محتملاً لمزارع الزيتون في إسبانيا\nواليونان. ومن المحتمل أن ترتفع أسعار زيت الزيتون للمستهلكين جراء نقص حاد في الإمدادات. ويعد هذا المرض واحدا من أخطر\nالأمراض التى تصيب النباتات في العالم. وفي الوقت الحاضر لا يوجد\nعلاج له. ويمكن أن يصيب المرض نفسه أشجار الكرز واللوز والبرقوق وكذلك الزيتون ، لكنه أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالزيتون بعد اكتشاف سلالة من البكتريا المسببة له في الأشجار في بوليا بإيطاليا في عام 2013 . كما يمكن أن ينتقل هذا المرض للكائنات الحية عن طريق الحشرات مثل البق الصغير. وتحد الإصابة بهذا المرض من قدرة الشجرة على نقل الماء والمغذيات ومع مرور الوقت\nتذبل وتموت بسبب الجفاف.
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بواسطة أحمد ماهر و نغم قاسم
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مرض يسبب الجفاف لملايين من أشجار الزيتون في أوروبا
يقول الباحثون إن الكلفة الاقتصادية لمرض حديث يصيب أشجار الزيتون في أوروبا قد تصل إلى أكثر من 20 مليار يورو.
وقام الباحثون ببحث أسوأ الآثار المستقبلية التى يمكن أن تترتب على مرض " كساليلا فاستيدوزا " الذي أصاب مساحات شاسعة من الأشجار فى إيطاليا مؤخرا.
وينتقل هذا المرض للأشجار عبر الحشرات.
وتشكل البكتريا المسببة لهذا المرض الآن تهديدًا محتملاً لمزارع الزيتون في إسبانيا واليونان.
ومن المحتمل أن ترتفع أسعار زيت الزيتون للمستهلكين جراء نقص حاد في الإمدادات.
ويعد هذا المرض واحدا من أخطر الأمراض التى تصيب النباتات في العالم.
وفي الوقت الحاضر لا يوجد علاج له.
ويمكن أن يصيب المرض نفسه أشجار الكرز واللوز والبرقوق وكذلك الزيتون ، لكنه أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالزيتون بعد اكتشاف سلالة من البكتريا المسببة له في الأشجار في بوليا بإيطاليا في عام 2013 .
كما يمكن أن ينتقل هذا المرض للكائنات الحية عن طريق الحشرات مثل البق الصغير.
وتحد الإصابة بهذا المرض من قدرة الشجرة على نقل الماء والمغذيات ومع مرور الوقت تذبل وتموت بسبب الجفاف.
فيروس كورونا: دول أوروبية تبدأ تخفيف قيود الإغلاق
بدأت النمسا في رفع إجراءات الإغلاق، ومن المقرر إعادة افتتاح المتاجر الصغيرة التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع، بالإضافة إلى متاجر الأعمال اليدوية.
لكن البلاد تلتزم بعدد من القيود الأخرى، إذ يجب على الناس ارتداء أقنعة الوجه عند الخروج ويطلب منهم الحفاظ على مسافة 3 أمتار (10 قدم) عن بعضهم البعض.
ويوجد في النمسا أكثر من 14000 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، وتم علاج أكثر من 7000 حالة بالفعل، وسجل البلد الأوروبي حتى الآن 368 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد 19.
وبدأت إسبانيا أمس تخفيف تدابير الإغلاق، وسمحت باستئناف العمل في بعض المجالات، إذ حذرت الحكومة من أن الكساد الاقتصادي سيكون له تداعيات أخطر من الفيروس على صحة مئات الآلاف من الذين يفقدون وظائفهم.