فيروس كورونا: دول أوروبية تبدأ تخفيف إجراءات الإغلاق

يقول الباحثون إن الكلفة الاقتصادية لمرض حديث يصيب أشجار الزيتون في أوروبا قد تصل إلى أكثر من 20 مليار يورو.

وقام الباحثون ببحث أسوأ الآثار المستقبلية التى يمكن أن تترتب على مرض " كساليلا فاستيدوزا " الذي أصاب مساحات شاسعة من الأشجار فى إيطاليا مؤخرا.

وينتقل هذا المرض للأشجار عبر الحشرات.

وتشكل البكتريا المسببة لهذا المرض الآن تهديدًا محتملاً لمزارع الزيتون في إسبانيا واليونان.

ومن المحتمل أن ترتفع أسعار زيت الزيتون للمستهلكين جراء نقص حاد في الإمدادات.

ويعد هذا المرض واحدا من أخطر الأمراض التى تصيب النباتات في العالم.

وفي الوقت الحاضر لا يوجد علاج له.

ويمكن أن يصيب المرض نفسه أشجار الكرز واللوز والبرقوق وكذلك الزيتون ، لكنه أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالزيتون بعد اكتشاف سلالة من البكتريا المسببة له في الأشجار في بوليا بإيطاليا في عام 2013 .

كما يمكن أن ينتقل هذا المرض للكائنات الحية عن طريق الحشرات مثل البق الصغير.

وتحد الإصابة بهذا المرض من قدرة الشجرة على نقل الماء والمغذيات ومع مرور الوقت تذبل وتموت بسبب الجفاف.