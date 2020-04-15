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فيروس كورونا: استئناف الدراسة في مدارس بالدنمارك، ورجال دين في باكستان يطالبون بإقامة صلاة الجماعة في المساجد

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  1. فيروس كورونا: سوريا تخفف من القيود على بعض النشاطات الاقتصادية

    سمحت الحكومة السورية لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها في إطار سياسة التخفيف من القيود التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا.

    وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول.

    وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت عن تسجيل أربع إصابات جديدة بوباء كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 29 شفيت منها 5 إصابات وتوفيت حالتان.

    ويشكك معارضون في صحة الأرقام التي تعلنها الحكومة مشددين على أن الأرقام الحقيقية للإصابات المؤكدة أكبر بكثير مما هو معلن.

    دمشق
    Copyright: Getty Images

  2. رجال دين في باكستان يطالبون باستئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد

    طالبت مجموعة من رجال دين بارزين في باكستان باستئناف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة داخل المساجد رغم الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا

    وأشار رجال الدين إلى أن إقامة صلوات الجماعة سيتم مع مراعاة التدابير التي تدعو إليها الحكومة.

    وكانت السلطات قد حظرت تجمع أكثر من خمسة أشخاص داخل المساجد وهو ما أثار حفيظة رجال دين واشتباكات بين مصلين ورجال الشرطة.

    وسجلت باكستان نحو ستة آلاف حالة إصابة و96 وفاة.

    باكستان
    Copyright: Getty Images

  3. استئناف الدراسة في مدارس الدنمارك الابتدائية بعد شهر من التوقف بسبب فيروس كورونا

    تفيد التقارير الواردة من الدنمارك بأن مدارس أعادت فتح أبوابها امتثالا لقرار حكومي وذلك بعد شهر من توقف الدراسة بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وكانت الحكومة قد قررت استئناف الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في إطار سياسة التخفيف من القيود التي كانت قد تم فرضها لوقف تفشي الوباء.

    وبحسب القواعد الجديد فستكون هناك مسافة بين كل طالب وأخر أكبر من المعتادة على أن يتم اتباع سياسة تنظيف صارمة.

    ولن يتم تخفيف القيود المفروضة على بقية النشاطات في البلاد.

    وسجلت الدنمارك نحو 6 آلاف إصابة بالفيروس وما يقرب من 300 وفاة.

    الدنمارك
    Copyright: Getty Images
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