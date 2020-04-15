فيروس كورونا: استئناف الدراسة في مدارس بالدنمارك، ورجال دين في باكستان يطالبون بإقامة صلاة الجماعة في المساجد

سمحت الحكومة السورية لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها في إطار سياسة التخفيف من القيود التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا.

وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت عن تسجيل أربع إصابات جديدة بوباء كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 29 شفيت منها 5 إصابات وتوفيت حالتان.

ويشكك معارضون في صحة الأرقام التي تعلنها الحكومة مشددين على أن الأرقام الحقيقية للإصابات المؤكدة أكبر بكثير مما هو معلن.