فيروس كورونا: مصر تُغلق جميع الحدائق والشواطئ العامة في عيد الربيع، وقطر "تطرد عشرات العمال الأجانب"

تم عزل أكثر من 70 شخصًا في العاصمة الهندية دلهي، بعد تأكد إصابة عامل توصيل بيتزا بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة انديان اكسبريس أنه لم يتم اختبار أي من الأشخاص الـ 72 حتى الآن.

وقال المسؤولون إنهم "جميعا يخضعون للحجر الصحي في المنزل وسيتم اختبارهم إذا ظهرت عليهم أعراض".

ودخلت الهند مرحلتها الثانية من الإغلاق الذي تم تمديده مؤخرًا حتى 3 مايو آيار المقبل.

ويسمح خلال هذه الفترة بتوصيل المواد الغذائية والبقالة للمنازل.