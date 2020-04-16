فيروس كورونا: مصر تُغلق جميع الحدائق والشواطئ العامة في عيد الربيع، وقطر "تطرد عشرات العمال الأجانب"

تم عزل أكثر من 70 شخصًا في العاصمة الهندية دلهي، بعد تأكد إصابة عامل توصيل بيتزا بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة انديان اكسبريس أنه لم يتم اختبار أي من الأشخاص الـ 72\nحتى الآن. وقال المسؤولون إنهم "جميعا يخضعون للحجر الصحي في المنزل وسيتم\nاختبارهم إذا ظهرت عليهم أعراض". ودخلت الهند مرحلتها الثانية من الإغلاق الذي تم\nتمديده مؤخرًا حتى 3 مايو آيار المقبل. ويسمح خلال هذه الفترة بتوصيل المواد الغذائية والبقالة للمنازل.
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بواسطة أحمد ماهر و نغم قاسم
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عزل أكثر من 70 شخصا في الهند بسبب عامل توصيل بيتزا مصاب بكورونا
تم عزل أكثر من 70 شخصًا في العاصمة الهندية دلهي، بعد تأكد إصابة عامل توصيل بيتزا بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة انديان اكسبريس أنه لم يتم اختبار أي من الأشخاص الـ 72 حتى الآن.
وقال المسؤولون إنهم "جميعا يخضعون للحجر الصحي في المنزل وسيتم اختبارهم إذا ظهرت عليهم أعراض".
ودخلت الهند مرحلتها الثانية من الإغلاق الذي تم تمديده مؤخرًا حتى 3 مايو آيار المقبل.
ويسمح خلال هذه الفترة بتوصيل المواد الغذائية والبقالة للمنازل.
باكستان تخفف القيود المفروضة على الصناعات الرئيسية
خففت باكستان القيود المفروضة على أكثر من عشرة قطاعات، وذلك في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للإغلاق للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة أن الصناعات المسموح لها بالعمل تشمل البناء، والأسمدة ، والتجارة الإلكترونية، ومصنعي التعبئة والتغليف ، وعددا قليل من الشركات الصغيرة الأخرى.
ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يوجد في البلاد 5،988 حالة إصابة مؤكدة و 107 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
فيروس كورونا ليس "جائحة عالمية" بل "وباء محلي"
علمت الدول الإفريقية الكثير من الدروس من تجاربها السابقة في مواجهة أوبئة مثل نقص المناعة المكتسب (HIV)، المعروف باسم الأيدز، وإيبولا، وهي دروس ينبغي الإستفادة منها في مواجهة الوباء الحالي.
وأهم هذه الدروس هو ضرورة أن تكون الشعوب والمجتمعات في مقدمة المتصدين للوباء. ليس هذا شعارا مثاليا، بل حقيقة لا مناص منها، وفقا لخبراء في علم الاجتماع.
فأولا، تختلف طريقة انتشار الأوبئة في المجتمعات المختلفة حسب الظروف الاجتماعية السائدة فيها، وهي أمور لا يعلم بها إلا السكان المحليون.
ومن المفيد النظر إلى انتشار فيروس كورونا ليس بوصفه جائحة عالمية، بل انتشارات وبائية محلية متزامنة تختلف الواحدة منها عن الأخرى إلى حد ما.
فمما لا شك فيه أن آليات انتقال العدوى هي نفسها في جميع الحالات، ولكن سرعة انتشار الوباء وشكل انتشاره يختلفان من مكان إلى آخر.
فطريقة الانتشار في حي شعبي مكتظ بالسكان تختلف عنها في ضاحية متوسطة الحال أو في قرية ما. كما تختلف طريقة الانتشار في مخيمات اللاجئين والتجمعات المتنقلة.
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فيروس كورونا: الإغلاق قد لا يكون الوسيلة المثلى لمواجهة الوباء في إفريقيا
العفو الدولية: قطر تطرد عشرات العمال الأجانب بسبب فيروس كورونا
قالت منظمة العفو الدولية إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس آذار القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
وانتشر فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة بالفيروس، وفقا لرويترز.
وذكرت تقارير لمنظمات حقوقية إن تلك الدول شنت حملات ترحيل لعمال وموظفين أجانب بسبب مخاوفها من فيروس كورونا، كما رصدت حالات عنصرية وتنمر ضد عمال مهاجرين من دول عربية وآسيوية.
وتقول الحكومة القطرية إنها رحلت عمال أجانب في الفترة الأخيرة "بسبب نشاطهم غير القانوني"
فيروس كورونا: مصر تغلق جميع الحدائق والشواطئ العامة في عيد الربيع
قررت السلطات المصرية فرض إغلاق كامل “بدون تهاون” لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ أثناء الاحتفالات بشم النسيم وهو عيد الربيع المصري الذي يحل يوم الاثنين 20 أبريل نيسان.
وقالت الحكومة في بيان إن وزارة الداخلية ستنفذ القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، وتردع المخالفين “بأقصى درجات القوة”،
واعتاد المصريون الخروج إلى الحدائق والمتنزهات في هذا العيد الذي بدأ الاحتفال به في العصر الفرعوني.
وسجلت مصر 2350 حالة إصابة بالفيروس منها 178 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء وفقا لبيانات وزارة الصحة.