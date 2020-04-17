فيروس كورونا: مصر تبدأ اختبار عقار "أفيجان" الياباني على 50 مريضا

مصر: تحقيق مع صحيفة "المصري اليوم" بعد "مقال انفصال سيناء"
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر فتح تحقيق في مقال نشرته في صحيفة "المصري اليوم" الخاصة تحت عنوان "حاكم سيناء".
وقرر المجلس، وهو الجهاز المنوط بالرقابة على الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع في البلاد، استدعاء كاتب المقال الثلاثاء المقبل، فضلا عن الممثل القانوني للجريدة للاستماع لموقفهما.
ونشرت المقالات بتوقيع "نيوتن" وهو اسم مستعار للكاتب/الكاتبة. ودعا فيها إلى انفصال شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرق البلاد في مصر، وتحويلها إلى إقليم حكم ذاتي.
واقترح "نيوتن"في مقاله بتحويل سيناء إلى نمر إفريقي آسيوي باستعارة النظم المطبقة من دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ، والتعاقد مع "حاكم" يدير سيناء لست سنوات، بصلاحيات أوسع من المحافظ وباستقلال تام عن القوانين والميزانية والسياسات الخاصة بالدولة المصرية وأجهزة دفاعها، بهدف تحقيق تنمية الإقليم، وهذا بعض مما ورد في مقترحاته.
يذكر أن شمال سيناء يشهد منذ سنوات حملة أمنية مكثفة للقضاء على مسلحين ينتمون فكريا لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
من المقرر أن تفتح جمعية لندن الملكية لتحسين المعرفة الطبيعية تحقيقًا علميًا عاجلاً للوقوف على أهم الطرق والأساليب الإرشادية للتخلص من فيروس كورونا ودرء مخاطره.
وعادة ما يحتاج هكذا إجراء أشهرًا، إن لم يستغرق سنوات.
لكن لجنة من كبار العلماء، ستعكف على تقييم جميع الدروس المستفادة والمعلومات المستخلصة من دول شتى لبناء رأي علمي مهني في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة والذي من شأنه المساعدة في البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق الحالية.
هذا ويفترض أنه و بعد وقت قصير من الانتهاء منها، أن تنشر المادة العملية وكل ما حملته من استنتاجات على الإنترنت لإتاحتها للعامة الذين سيعرفون من خلالها فائدة الاستمرار في استخدام الأقنعة الواقية، وما إذا كان الفيروس أقل خطورة في الصيف، والوقت المناسب لعودة الأطفال إلى المدارس. كما وسيتم النظر في الخيارات المختلفة للبدء بأمان في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وسيترتب على نشر نتائج التحقيق الأول من نوعه الذي تجريه الأكاديمية العلمية المستقلة
للوباء غير المعروف وأزمته المستجدة في غضون الأيام والأسابيع القادمة، فتح باب النقاش العام حول كيفية رفع إجراءات الإغلاق في بريطانيا- حتى لو لم تكن الحكومة جاهزة بعد لذلك ولطرح أفكار وحلول عملية في هذا الصدد.
فيروس كورونا: مصر تبدأ اختبار عقار "افيجان" الياباني على 50 مريضا
أعلنت مصر أنها بدأت اختبارات على عقار ياباني يستخدم ضد فيروس كورونا، بتجربته على 50 مريضا بمستشفيات العزل الصحي، بعد أيام من تسلم عينات من الدواء من اليابان.
وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، إن عقار "أفيجان" أعطي إلى 50 مريضا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأضاف أنه من المعروف أن فترة حضانة الفيروس تمتد حتى 14 يوما وقد تطول في بعض الحالات، موضحا أنه بعد التجارب الإكلينيكية تبين أن "أفيجان يقصر فترة الحضانة إلى أربعة أيام، حسبما قال الصينيون حيث أوضحت تجاربهم أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار".
وأضاف تاج الدين، وهو وزير سابق للصحة وأستاذ للأمراض الصدرية، أن أفيجان صنع للمرة الأولى في اليابان عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية، غير أن الضين قامت بتجربته مؤخرا كدواء ضد كورونا، مشددا على أنه "حتى اللحظة لا يوجد دواء ضد هذا الفيروس وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام أدوية قديمة".
وفى سياق متصل، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن التجارب السريرية تجري على عشرات الأدوية، من بينها "أفيجان"، التي بدأنا بالفعل إعطاءها لعدد من المرضي.
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فيروس كورونا: توقعات بموجات قادمة في بريطانيا بسبب "البطء الشديد" في احتواء الوباء
حذر أحد أساتذة معهد الصحة العالمية التابع لكلية لندن الجامعية، أحد أهم الصروح العلمية والبحثية في بريطانيا، من موجات قادمة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.
ويستند البروفيسور أنتوني كوستيلو في رأيه على ما اعتبرها استجابة بريطانيا البطيئة للغاية في مواجهة التهديد، وعدم إجراء فحوصات استباقية كافية إما لتشخيص المرض أو لمعرفة العدد الفعلي للذين أصيبوا به، ومن ثم أخذ الاستعدادات الوافية خاصة في أقسام العناية الفائقة.
ويقول العالم البريطاني " "إذا تمكنا من قمع هذا الفيروس وانتشاره في المرحلة المقبلة، ونحن نأمل أن تفضي إجراءات الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي على المستوى الوطني حتى الآن إلى هذا الشيء وإلى قمع الوباء بشكل كبير - لكن المزيد من موجات هذا المرض ستتوالى لاحقا علينا".
وأضاف أن "الواقع القاسي" هو "أننا كنا بطيئين جدا في التصرف حيال عدد من الأمور" وهو ربما ما دفع المملكة المتحدة إلى أن تكون ربما في قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات الوفيات في أوروبا".
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حد الحرابة في السعودية: إعدام شخص يمني بعد "إدانته" في حادث طعن في حفلة بالرياض
نفذت السلطات السعودية "حد الحرابة" (حكم القتل أو الإعدام) بحق يمني يدعى عماد عبد القوي المنصوري - 33 عاما - بعد "إدانته" في حادث طعن أفراد فرقة استعراضية وفرد أمن بحفل أٌقيم بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
واتهمت وزارة الداخلية المدان بانتمائه لتنظيم القاعدة في اليمن.
ووفقا للشريعة الإسلامية فإن "الحرابة" تشمل أعمال قطع الطريق، والإفساد في الأرض، والخروج على الناس في الطرقات والتعرض لهم من أجل سلبِ أموالهم سواءً كان ذلك باستخدام السلاح أم عن طريق الأيدي.
وتطبق السعودية أحكام الشريعة بشكل صارم وتنفذ حكم الإعدام في عدة قضايا لا يعتبرها القانون الدولي "اتهامات شديدة الخطورة" مثل قضايا : المخدرات، والردة، والتجديف، والسحر.
واتهمت منظمات حقوقية السعودية بحرمان المتهين في كثير من القضايا، غالبا، من الاتصال بفريق الدفاع عنهم أو يُدانون بناء على "اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب.
وتقول منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن ما وصفته بـ "النظام القضائي المعيب" في السعودية يقوم بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ".
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الرئيس الفرنسي: من السذاجة تصديق رواية الصين الرسمية عن الوفيات والإصابات بكورونا
أضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته لتلك لأصوات الناقمة على نهج الصين في التعامل مع أزمة وباء كورونا، وذلك في مقابلة مع "فايننشال تايمز" البريطانية.
وبسؤاله حول الاستجابة الصينية وما إذا كانت الإجراءات "القمعية" هي السبيل لإيقاف كورونا مقارنة بنموذج الديمقراطيات الغربية وحالة الضعف التي بدت عليها، لم يتردد ماكرون بالقول إنه لا توجد مقارنة بين المجتمعات المفتوحة والمجتمعات التي يتم فيها "قمع الحقيقة".
ونفى ماكرون أن تكون ديمقراطيّات الغرب قد تعاملت بشكلّ أقلّ كفاءة مؤكدا على أن إدارتها الأزمة كانت أكثر شفّافية وتخضع للنقاش وتستحق الثقة.
وأضاف أنه من الواضح أن "هناك أشياء حدثت (في الصين) ولا نعرفها ولم نعلم بها" وإنه "لمن السذاجة" تصديق الرواية الرسمية للسلطات الصينية.
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عاجلألمانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا مع تراجع معدل انتقال العدوى إلى أقل من شخص للمرة الأولى
قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا في ألمانيا "تحت السيطرة"، بفضل الإجراءات التي فرضت بعد زيادة مبكرة في الحالات منذ منتصف مارس أذار.
وأضاف في تصريحات لصحفيين في برلين: "لقد تراجعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة الزيادة النسبية يوما بعد يوم. تفشي المرض اليوم أصبح تحت السيطرة".
وبحسب أحدث الإحصائيات التي نشرها معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية فقد تراجع معدل انتقال العدوى إلى أقل من شخص للمرة الأولى، إلى صفر فاصل سبعة في المائة.
لكن مجموعة أخرى من القيود واسعة النطاق ستظل سارية، بما في ذلك حظر تجمعات أكثر من شخصين في الأماكن العامة، وارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة.
وأشار سبان أن البلاد لا تعتزم التخلي في الوقت الراهن عن شرط الأقنعة الواقية بل وتعتزم زيادة إنتاجها اعتبارا من آب أغسطس، لما يصل إلى 50 مليون قناع في الأسبوع.
وتقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الارقام هي ما تبرر الشروع في تخفيف القيود المفروضة لكن الإجراء سيحظى بإعادة تقييم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، محذرة من الإفراط في الثقة أو مما قد ينجم عن أي تهاون بسيط.
وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت، الأربعاء، أن المتاجر الأصغر ستفتح الأسبوع المقبل وسيعاد فتح المدارس لبعض التلاميذ اعتبارا من 4 مايو/ أيار.
فيروس كورونا: الصين "تُضيف" أرقاما جديدة لبيانات الوفاة والإصابة
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أضافت الصين أرقاما جديدة لحالات الوفاة والإصابة في مدينة ووهان، البؤرة الأصلية لفيروس كورونا المستجد، بعد أن "راجعت" بياناتها.
وقالت السلطات إنها "اكتشفت" حالات كثيرة من الوفيات خارج المستشفيات في ووهان، ما أضاف 1290 حالة وفاة إلى إجمالي الوفيات في الصين، ووصل الرقم بالتالي إلى 4632 حالة وفاة، بينها 3869 فقط في ووهان، أي بزيادة 50 في المئة.
وتتعرض الإحصاءات الصينية للتشكيك من قبل دول كبرى ومنظمات حقوقية، فضلا عن اتهامات لبكين بالتستر على الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات.
ونفى وزير خارجية الصين اليوم التستر على الأرقام الحقيقية، قائلا "ليس هناك ما نخفيه حول فيروس كورونا".
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شركات السيارات الألمانية تستأنف الإنتاج الأسبوع المقبل
ينتظر أن تعيد الأسبوع المقبل، شركاتُ صناعة السيارات الألمانية تشغيل بعض مصانعها التي ظلت متوقفة عن الإنتاج لأربعة أسابيع بسبب فيروس كورونا.
ومع سعي ألمانيا الآن لتخفيف إجراءات الحجر الصحي والإغلاق العام، قام بعض من هذه الشركات، مثل فولكسفاعن، بتطويع بيئة العمل لمراعاة الظروف المستجدة وتوخي مسافة الأمان ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لدرء خطر الوباء حال استمر.
كما تم إعتماد برامج نوبات عمل لا تسمح إلا بقدر قليل من الاختلاط بين العمال وتنظم أيضا أوقات استراحتهم على مدار اليوم، ليس في المصانع فحسب بل حتى في منافذ التوريد.
ولفولكسفاغن مصانع في الصين أيضا، وقد استؤنف العمل بالفعل مؤخرا في أغلبها، مع تنفيذ ضوابط ومعايير سلامة جديدة، بعد توجه بكين نحو البدء في تخفيف إجراءات الحظر الصارمة التي كانت مفروضة منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان في ديسمبر/كانون الأول.
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من بينها التراويح والجمعة...تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال رمضان
ستعلق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفقا لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وقال المجلس إن الأذان لن ينقطع خلال شهر الصوم.
Quote Message: اخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية“ from بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
اخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية“
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السودان: رئيس الوزراء يُقيل والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد
أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد، في إطار مكافحة فيروس كورونا .
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لمكافحة انتشار الفيروس تعليق الشعائر الدينية في دور العبادة لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم غد السبت.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر و أميرة عباس
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مصر: تحقيق مع صحيفة "المصري اليوم" بعد "مقال انفصال سيناء"
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر فتح تحقيق في مقال نشرته في صحيفة "المصري اليوم" الخاصة تحت عنوان "حاكم سيناء".
وقرر المجلس، وهو الجهاز المنوط بالرقابة على الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع في البلاد، استدعاء كاتب المقال الثلاثاء المقبل، فضلا عن الممثل القانوني للجريدة للاستماع لموقفهما.
ونشرت المقالات بتوقيع "نيوتن" وهو اسم مستعار للكاتب/الكاتبة. ودعا فيها إلى انفصال شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرق البلاد في مصر، وتحويلها إلى إقليم حكم ذاتي.
واقترح "نيوتن"في مقاله بتحويل سيناء إلى نمر إفريقي آسيوي باستعارة النظم المطبقة من دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ، والتعاقد مع "حاكم" يدير سيناء لست سنوات، بصلاحيات أوسع من المحافظ وباستقلال تام عن القوانين والميزانية والسياسات الخاصة بالدولة المصرية وأجهزة دفاعها، بهدف تحقيق تنمية الإقليم، وهذا بعض مما ورد في مقترحاته.
يذكر أن شمال سيناء يشهد منذ سنوات حملة أمنية مكثفة للقضاء على مسلحين ينتمون فكريا لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.
فيروس كورونا: معلومات دقيقة من جهة موثوقة قريبا
Pallab Ghosh
مراسل الشؤون العلمية - بي بي سي نيوز
من المقرر أن تفتح جمعية لندن الملكية لتحسين المعرفة الطبيعية تحقيقًا علميًا عاجلاً للوقوف على أهم الطرق والأساليب الإرشادية للتخلص من فيروس كورونا ودرء مخاطره.
وعادة ما يحتاج هكذا إجراء أشهرًا، إن لم يستغرق سنوات. لكن لجنة من كبار العلماء، ستعكف على تقييم جميع الدروس المستفادة والمعلومات المستخلصة من دول شتى لبناء رأي علمي مهني في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة والذي من شأنه المساعدة في البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق الحالية.
هذا ويفترض أنه و بعد وقت قصير من الانتهاء منها، أن تنشر المادة العملية وكل ما حملته من استنتاجات على الإنترنت لإتاحتها للعامة الذين سيعرفون من خلالها فائدة الاستمرار في استخدام الأقنعة الواقية، وما إذا كان الفيروس أقل خطورة في الصيف، والوقت المناسب لعودة الأطفال إلى المدارس. كما وسيتم النظر في الخيارات المختلفة للبدء بأمان في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وسيترتب على نشر نتائج التحقيق الأول من نوعه الذي تجريه الأكاديمية العلمية المستقلة للوباء غير المعروف وأزمته المستجدة في غضون الأيام والأسابيع القادمة، فتح باب النقاش العام حول كيفية رفع إجراءات الإغلاق في بريطانيا- حتى لو لم تكن الحكومة جاهزة بعد لذلك ولطرح أفكار وحلول عملية في هذا الصدد.
عاجل847 وفاة جديدة في بريطانيا خلال يوم واحد
اجمالي الوفيات: 14,576
فيروس كورونا: مصر تبدأ اختبار عقار "افيجان" الياباني على 50 مريضا
أعلنت مصر أنها بدأت اختبارات على عقار ياباني يستخدم ضد فيروس كورونا، بتجربته على 50 مريضا بمستشفيات العزل الصحي، بعد أيام من تسلم عينات من الدواء من اليابان.
وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، إن عقار "أفيجان" أعطي إلى 50 مريضا في عدد من المراكز الطبية، لمعرفة هل له تأثير أم لا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأضاف أنه من المعروف أن فترة حضانة الفيروس تمتد حتى 14 يوما وقد تطول في بعض الحالات، موضحا أنه بعد التجارب الإكلينيكية تبين أن "أفيجان يقصر فترة الحضانة إلى أربعة أيام، حسبما قال الصينيون حيث أوضحت تجاربهم أن الحالات الشديدة أو الشديدة جدا تحقق نتيجة أفضل باستخدام هذا العقار".
وأضاف تاج الدين، وهو وزير سابق للصحة وأستاذ للأمراض الصدرية، أن أفيجان صنع للمرة الأولى في اليابان عام 2014 ويتداول كدواء هناك ضد الإنفلونزا العادية، غير أن الضين قامت بتجربته مؤخرا كدواء ضد كورونا، مشددا على أنه "حتى اللحظة لا يوجد دواء ضد هذا الفيروس وكل المحاولات الحالية تعتمد على استخدام أدوية قديمة".
وفى سياق متصل، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن التجارب السريرية تجري على عشرات الأدوية، من بينها "أفيجان"، التي بدأنا بالفعل إعطاءها لعدد من المرضي.
فيروس كورونا: توقعات بموجات قادمة في بريطانيا بسبب "البطء الشديد" في احتواء الوباء
حذر أحد أساتذة معهد الصحة العالمية التابع لكلية لندن الجامعية، أحد أهم الصروح العلمية والبحثية في بريطانيا، من موجات قادمة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.
ويستند البروفيسور أنتوني كوستيلو في رأيه على ما اعتبرها استجابة بريطانيا البطيئة للغاية في مواجهة التهديد، وعدم إجراء فحوصات استباقية كافية إما لتشخيص المرض أو لمعرفة العدد الفعلي للذين أصيبوا به، ومن ثم أخذ الاستعدادات الوافية خاصة في أقسام العناية الفائقة.
ويقول العالم البريطاني " "إذا تمكنا من قمع هذا الفيروس وانتشاره في المرحلة المقبلة، ونحن نأمل أن تفضي إجراءات الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي على المستوى الوطني حتى الآن إلى هذا الشيء وإلى قمع الوباء بشكل كبير - لكن المزيد من موجات هذا المرض ستتوالى لاحقا علينا".
وأضاف أن "الواقع القاسي" هو "أننا كنا بطيئين جدا في التصرف حيال عدد من الأمور" وهو ربما ما دفع المملكة المتحدة إلى أن تكون ربما في قائمة الدول الأعلى من حيث معدلات الوفيات في أوروبا".
حد الحرابة في السعودية: إعدام شخص يمني بعد "إدانته" في حادث طعن في حفلة بالرياض
نفذت السلطات السعودية "حد الحرابة" (حكم القتل أو الإعدام) بحق يمني يدعى عماد عبد القوي المنصوري - 33 عاما - بعد "إدانته" في حادث طعن أفراد فرقة استعراضية وفرد أمن بحفل أٌقيم بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
واتهمت وزارة الداخلية المدان بانتمائه لتنظيم القاعدة في اليمن.
ووفقا للشريعة الإسلامية فإن "الحرابة" تشمل أعمال قطع الطريق، والإفساد في الأرض، والخروج على الناس في الطرقات والتعرض لهم من أجل سلبِ أموالهم سواءً كان ذلك باستخدام السلاح أم عن طريق الأيدي.
وتطبق السعودية أحكام الشريعة بشكل صارم وتنفذ حكم الإعدام في عدة قضايا لا يعتبرها القانون الدولي "اتهامات شديدة الخطورة" مثل قضايا : المخدرات، والردة، والتجديف، والسحر.
واتهمت منظمات حقوقية السعودية بحرمان المتهين في كثير من القضايا، غالبا، من الاتصال بفريق الدفاع عنهم أو يُدانون بناء على "اعترافات" انتُزعت منهم تحت التعذيب.
وتقول منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن ما وصفته بـ "النظام القضائي المعيب" في السعودية يقوم بتطبيق "صادم وتعسفي لعقوبة الإعدام عقب محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ".
الرئيس الفرنسي: من السذاجة تصديق رواية الصين الرسمية عن الوفيات والإصابات بكورونا
أضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته لتلك لأصوات الناقمة على نهج الصين في التعامل مع أزمة وباء كورونا، وذلك في مقابلة مع "فايننشال تايمز" البريطانية.
وبسؤاله حول الاستجابة الصينية وما إذا كانت الإجراءات "القمعية" هي السبيل لإيقاف كورونا مقارنة بنموذج الديمقراطيات الغربية وحالة الضعف التي بدت عليها، لم يتردد ماكرون بالقول إنه لا توجد مقارنة بين المجتمعات المفتوحة والمجتمعات التي يتم فيها "قمع الحقيقة".
ونفى ماكرون أن تكون ديمقراطيّات الغرب قد تعاملت بشكلّ أقلّ كفاءة مؤكدا على أن إدارتها الأزمة كانت أكثر شفّافية وتخضع للنقاش وتستحق الثقة.
وأضاف أنه من الواضح أن "هناك أشياء حدثت (في الصين) ولا نعرفها ولم نعلم بها" وإنه "لمن السذاجة" تصديق الرواية الرسمية للسلطات الصينية.
عاجلألمانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا مع تراجع معدل انتقال العدوى إلى أقل من شخص للمرة الأولى
قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا في ألمانيا "تحت السيطرة"، بفضل الإجراءات التي فرضت بعد زيادة مبكرة في الحالات منذ منتصف مارس أذار.
وأضاف في تصريحات لصحفيين في برلين: "لقد تراجعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة الزيادة النسبية يوما بعد يوم. تفشي المرض اليوم أصبح تحت السيطرة".
وبحسب أحدث الإحصائيات التي نشرها معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية فقد تراجع معدل انتقال العدوى إلى أقل من شخص للمرة الأولى، إلى صفر فاصل سبعة في المائة.
لكن مجموعة أخرى من القيود واسعة النطاق ستظل سارية، بما في ذلك حظر تجمعات أكثر من شخصين في الأماكن العامة، وارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة.
وأشار سبان أن البلاد لا تعتزم التخلي في الوقت الراهن عن شرط الأقنعة الواقية بل وتعتزم زيادة إنتاجها اعتبارا من آب أغسطس، لما يصل إلى 50 مليون قناع في الأسبوع.
وتقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الارقام هي ما تبرر الشروع في تخفيف القيود المفروضة لكن الإجراء سيحظى بإعادة تقييم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، محذرة من الإفراط في الثقة أو مما قد ينجم عن أي تهاون بسيط. وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت، الأربعاء، أن المتاجر الأصغر ستفتح الأسبوع المقبل وسيعاد فتح المدارس لبعض التلاميذ اعتبارا من 4 مايو/ أيار.
فيروس كورونا: الصين "تُضيف" أرقاما جديدة لبيانات الوفاة والإصابة
أضافت الصين أرقاما جديدة لحالات الوفاة والإصابة في مدينة ووهان، البؤرة الأصلية لفيروس كورونا المستجد، بعد أن "راجعت" بياناتها.
وقالت السلطات إنها "اكتشفت" حالات كثيرة من الوفيات خارج المستشفيات في ووهان، ما أضاف 1290 حالة وفاة إلى إجمالي الوفيات في الصين، ووصل الرقم بالتالي إلى 4632 حالة وفاة، بينها 3869 فقط في ووهان، أي بزيادة 50 في المئة.
وتتعرض الإحصاءات الصينية للتشكيك من قبل دول كبرى ومنظمات حقوقية، فضلا عن اتهامات لبكين بالتستر على الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات.
ونفى وزير خارجية الصين اليوم التستر على الأرقام الحقيقية، قائلا "ليس هناك ما نخفيه حول فيروس كورونا".
شركات السيارات الألمانية تستأنف الإنتاج الأسبوع المقبل
ينتظر أن تعيد الأسبوع المقبل، شركاتُ صناعة السيارات الألمانية تشغيل بعض مصانعها التي ظلت متوقفة عن الإنتاج لأربعة أسابيع بسبب فيروس كورونا.
ومع سعي ألمانيا الآن لتخفيف إجراءات الحجر الصحي والإغلاق العام، قام بعض من هذه الشركات، مثل فولكسفاعن، بتطويع بيئة العمل لمراعاة الظروف المستجدة وتوخي مسافة الأمان ومتابعة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لدرء خطر الوباء حال استمر.
كما تم إعتماد برامج نوبات عمل لا تسمح إلا بقدر قليل من الاختلاط بين العمال وتنظم أيضا أوقات استراحتهم على مدار اليوم، ليس في المصانع فحسب بل حتى في منافذ التوريد.
ولفولكسفاغن مصانع في الصين أيضا، وقد استؤنف العمل بالفعل مؤخرا في أغلبها، مع تنفيذ ضوابط ومعايير سلامة جديدة، بعد توجه بكين نحو البدء في تخفيف إجراءات الحظر الصارمة التي كانت مفروضة منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان في ديسمبر/كانون الأول.
من بينها التراويح والجمعة...تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال رمضان
ستعلق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفقا لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وقال المجلس إن الأذان لن ينقطع خلال شهر الصوم.
السودان: رئيس الوزراء يُقيل والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد
أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد، في إطار مكافحة فيروس كورونا .
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لمكافحة انتشار الفيروس تعليق الشعائر الدينية في دور العبادة لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم غد السبت.