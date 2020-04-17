فيروس كورونا: مصر تبدأ اختبار عقار "أفيجان" الياباني على 50 مريضا

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر فتح تحقيق في مقال نشرته في صحيفة "المصري اليوم" الخاصة تحت عنوان "حاكم سيناء".

وقرر المجلس، وهو الجهاز المنوط بالرقابة على الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع في البلاد، استدعاء كاتب المقال الثلاثاء المقبل، فضلا عن الممثل القانوني للجريدة للاستماع لموقفهما.

ونشرت المقالات بتوقيع "نيوتن" وهو اسم مستعار للكاتب/الكاتبة. ودعا فيها إلى انفصال شبه جزيرة سيناء الواقعة شمال شرق البلاد في مصر، وتحويلها إلى إقليم حكم ذاتي.

واقترح "نيوتن"في مقاله بتحويل سيناء إلى نمر إفريقي آسيوي باستعارة النظم المطبقة من دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ، والتعاقد مع "حاكم" يدير سيناء لست سنوات، بصلاحيات أوسع من المحافظ وباستقلال تام عن القوانين والميزانية والسياسات الخاصة بالدولة المصرية وأجهزة دفاعها، بهدف تحقيق تنمية الإقليم، وهذا بعض مما ورد في مقترحاته.

يذكر أن شمال سيناء يشهد منذ سنوات حملة أمنية مكثفة للقضاء على مسلحين ينتمون فكريا لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية.