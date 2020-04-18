فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في إسبانيا تتجاوز 20 ألفاً، وملكة بريطانيا تلغي الاحتفالات بعيد ميلادها

عاجلفيروس كورونا: 888 وفاة جديدة في بريطانيا ترفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 15 ألفاً و464
أعلنت بريطانيا تسجيل 888 وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 15 ألفا و464 وفاة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، السبت، إن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 114 ألفا و217، بعد تسجيل 5 آلاف و526 إصابة جديدة.
فيض النور في كنيسة القيامة بلا مصلّين للمرّة الأولى منذ قرون
شارك عدد قليل من الكهنة الأرثوذكس بمراسم فيض النور في كنيسة القيامة في القدس القديمة، السبت.
وعادة ما تشهد مراسم الاحتفال بفيض النور، مشاركة الآلاف، لكنّ إجراءات العزل الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، منعتهم، هذا العام.
واكتفى بطريرك الروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، بإحياء الصلاة مع مجموعة قليلة من الكهنة ارتدوا الكمامات.
ويذكر أن كنيسة القيامة لم تغلق أبوابها خلال أسبوع الاحتفالات بعيد القيامة، منذ مئات السنين، باستثناء مرة واحدة، عند تفشي وباء الطاعون الأسود، سنة 1349.
ويعد فيض النور أحد المراسم الدينية التي تأثرت بالكورونا؛ إذ احتفل الكاثوليك والأرثوذكس حول العالم بأحد السعف وبعيد الفصح عبر البثّ المباشر على الانترنت.
ومع الالتزام بالحجر المنزلي، صلّى البابا فرنسيس وحيداً في كاتدرائية القديس بطرس.
AFPCopyright: AFP
AFPCopyright: AFP
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلفيروس كورونا: كندا تعلن استمرار إغلاق الحدود بينها وبين الولايات المتحدة لشهر إضافي
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، أنّ الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي بسبب تفشي مرض كوفيد-19.
وفي مؤتمر صحفي، قال ترودو "أؤكد اليوم أنّ كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية لشهر إضافي".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب عن أمله في قرب إعادة فتح الحدود، ولكن كندا أعلنت أن احتواء تفشي الوباء قد يتطلب أسابيع من تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة.
السفارة الروسية في التشيك تغيّر عنوانها الرسمي حتى لا يحمل اسم معارض لبوتين اغتيل قبل سنوات
غيرت السفارة الروسية في جمهورية التشيك عنوانها الرسمي لتجنُّب الوقوع في ساحة تحمل اسم سياسي روسي، كان معارضاً بارزاً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اغتياله عام 2015.
ولجأت السفارة الروسية في براغ لتغيير عنوانها الرسمي، بعد أن أصبحت تقع في ساحة بوريس نيمستوف، عقب تغيير السلطات التشيكية اسم الساحة في فبراير\شباط الماضي.
وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن العنوان الرسمي للسفارة الروسية يحمل، الآن، اسم الشارع المجاور، الذي يضم مبنى الخدمات القنصلية للسفارة.
وأعرب عمدة براغ عن دهشته للقرار الروسي بالقول إن "القرار بدا غريباً، إذ إن الرئيس الروسي، نفسه، أدان اغتيال نيمتسوف قبل 5 سنوات".
وكان نيمتسوف قد انتقد حكومة بوتين، علناً، عام 2000، ووصف النظام الروسي بأنه سلطوي وغير ديمقراطي.
واغتيل نيمتسوف وشريكته الأوكرانية، بأربع رصاصات، أطلقت من الخلف، لدي سيرهما على جسر بالقرب من الكرملين في موسكو، عام 2015.
وفي يونيو\حزيران عام 2017، أدانت محكمة روسية 5 شيشانيين، أقرّوا بتلقيهم 15 مليون روبل لقتل نيمتسوف، دون أن يكشفوا عن هوية من استأجرهم لاغتياله.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رغم إعلانها السيطرة على الوباء: ألمانيا تسجل ارتفاعاً في حصيلة المصابين بكورونا لليوم الرابع على التوالي
شهدت ألمانيا ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي.
وسجلت البلاد 3600 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و242 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4110 وفيات.
يأتي هذا غداة إعلان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن وباء كورونا بات تحت السيطرة بفضل القيود الصارمة التي فرضتها البلاد لاحتوائه.
وكان شبان قد قال إن "أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، وخصوصا الارتفاع النسبي اليومي. التفشي بات الآن مجددا تحت السيطرة".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: حصيلة الوفيات تتجاوز 5 آلاف في إيران وشكوك حول صحة الأعداد المعلنة للضحايا
أعلنت إيران تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى حاجز الـ 5 آلاف وفاة.
ويُعتقد، على نطاق واسع، أن الأرقام التي تعلنها إيران لأعداد الإصابات والوفيات لا تعكس الأعداد الفعلية للضحايا.
وكان تقرير برلماني، صدر في وقت سابق الأسبوع الفائت، قد أشار إلى أن العدد الفعلى للضحايا قد يكون تقريبا ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة.
فيروس كورونا: إندونيسيا تصبح الأكثر تضرراً بالوباء في آسيا بعد الصين
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 6248 إصابة، بعد تسجيل 325 إصابة جديدة، السبت.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 535 وفاةً، بعد تسجيل 15
وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويذكر أن حصيلة الإصابات قد قفزت، الجمعة، في البلد الذي يعد الرابع من حيث الكثافة السكانية في العالم، متجاوزةً الفلبين، لتصبح بذلك الأكثر تضرراً بالوباء في جنوب شرق آسيا.
وأصبحت إندونيسيا الأولى في آسيا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد الصين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلفيروس كورونا: إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة وحصيلة الوفيات تتجاوز 20 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص، وذلك بعد تسجيل 565 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجلت إسبانيا، ثالث أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، 20043 وفاة بالوباء، حتى الآن.
أظهرت برقيات تخص وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين دبلوماسيين كانوا قلقين بشأن إجراءات السلامة في أحد مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية تنظر في تقارير غير مؤكدة تقول إن الفيروس تسرب من أحد المختبرات.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست معلومات حصلت عليها من برقيات دبلوماسية، جاء فيها أنه في عام 2018، أُرسل دبلوماسيون علميون أمريكيون في زيارات متكررة إلى منشأة أبحاث صينية. وأرسل المسؤولون تحذيريَن إلى واشنطن من أن إجراءات السلامة غير كافية في المختبر.
وجاء في الصحيفة أن المسؤولين كانوا قلقين حيال ضعف في إجراءات السلامة والإدارة في مركز ووهان لعلم الفيروسات، وطلبوا مزيدا من المساعدة.
فيروس كورونا: ارتفاع أعداد الوفيات في مدينة ووهان الصينية بنسبة 50 في المئة
سجّلت مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا في العالم، ارتفاعا بنسبة 50 % في عدد الوفيات بعد إضافة 1290 وفاة.
وأصرّت الصين على عدم التستر على الرقم الجديد الذي عزاه مسؤولون إلى التقارير المحدّثة وإلى حالات الوفاة خارج المستشفيات.
ووجهت اتهامات سابقة إلى الصين بالتقليل من شأن حدّة تفشي الفيروس.
في ووهان، أمضى 11 مليون نسمة، شهوراً تحت قيود الإغلاق المشددة قبل أن تقرر السلطات، مؤخراً، تخفيفها.
ورفعت التقارير الأخيرة من أرقام الوفيات في المدينة إلى 3869.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ملكة بريطانيا تلغي الاحتفال بعيد ميلادها بسبب فيروس كورونا
طلبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، اليوم، عدم إحياء ذكرى ميلادها، الثلاثاء المقبل، وإلغاء التحية الملكية المعتادة لإحياء المناسبة، بإطلاق المدافع والطلقات النارية في أبرز معالم المملكة المتحدة.
ونقلت مصادر مقربة من الملكة عنها القول إنها "لا تشعر إن هذه المظاهر الاحتفالية مناسبة في الوقت الحالي"، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُلغى فيها طقوس الاحتفال بعيد ميلاد الملكة، منذ اعتلائها العرش، قبل 68 عاماً.
وبناءً على طلب الملكة، ستُعفى المباني الحكومية من الالتزام بطقس رفرفة الأعلام، كما سيُلغى العرض العسكري الكبير، المقرر للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي الملكي، والمزمع في يونيو\حزيران المقبل، وسيقتصر إحياء المناسبة على مكالمات الفيديو الخاصة بين أفراد العائلة الملكية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مريض بالحمى يُرفض من قبل 80 مشفى في اليابان وتحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا
حذر عدد من الأطباء في اليابان من احتمالية انهيار النظام الصحي في البلاد، بسبب التزايد المطرد في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وقالت جمعيتان طبيتان إن العبء الإضافي الذي يتكبده القطاع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، دفع بكثير من غرف الطوارئ في المستشفيات لرفض استقبال المرضى، حتى المصابين بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية منهم.
واضطرت زيادة الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية سيارة إسعاف تحمل مريضاً بالحمى للمرور بثمانين منشأة طبية مكتظة بالمرضى، قبل أن تقبل إحدى مستشفيات طوكيو تقديم العلاج له.
وبدا انتشار الوباء في اليابان تحت السيطرة، في البداية؛ إذ اكتفت بفرض حالة الطوارئ في سبع محافظات فقط، لكن رئيس الوزراء، شينزو آبي، أعلن، الخميس الماضي، توسيع نطاق الطوارئ لتشمل عموم البلاد.
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فيروس كورونا: تسجيل أول وفاة في القدس وارتفاع أعداد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 313 شخصا
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، تسجيل أول وفاة جراء فيروس كورونا في مدينة القدس، لسيدة مسنة من بلدة العيسوية إثر انتقال العدوى لها من نجلها، ما يرفع عدد وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 3 وفيات.
وأعلنت الوزيرة عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليرتفع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 313 مصاباً.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، أوضحت الوزيرة أن الإصابات الست تعود لثلاث سيدات وثلاثة رجال بينهم عاملان عادا من عملهما في إسرائيل.
وأشارت كيلة إلى أن عدد الإصابات بين المقدسيين في القدس الشرقية ارتفع إلى 105.
وفي شأن ذي صلة، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، عزم بلاده تقديم 5 ملايين دولار للفلسطينيين للمساعدة في مكافحة وباء كورونا، الأمر الذي لم تعلق عليه السلطة الفلسطينية رسميا بعد.
ويذكر أن تلك المعونة ستكون الأولى من نوعها منذ سنوات؛ إذ علقت الولايات المتحدة المساعدات المالية للسلطة والشعب الفلسطيني منذ اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: أكثر من مليوني مصاب حول العالم وأعداد الوفيات تتجاوز 150 ألفاً
تخطت حصيلة الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في العالم حاجر ال150 ألف وفاة، نحو ثلثيها في أوروبا، وسط شكوك متزايدة حول حقيقة الوضع في الصين.
وبلغ مجموع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 150 ألفا و142، في حين تم تشخيص أكثر من مليونين و207 آلاف و730 إصابة في 193 بلدا.
ويخضع حوالى 60% من سكان العالم للحجر المنزلي، مع إلزام أو دعوة 4.5 مليار نسمة إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتواء انتشار الوباء.
وفي إفريقيا تجاوز عدد الوفيات عتبة الألف، سجل 75 في المئة منها في الجزائر ومصر والمغرب وجنوب إفريقيا.
السودان يسجل 4 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 66 شخصاً
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 66 شخصاً، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل أربع وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 10 وفيات.
وأضافت الوزارة أن معظم الإصابات سجلت في العاصمة الخرطوم لوافدين من الخارج أو مخالصين للمصابين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم حيز التنفيذ.
ودعت السلطات الصحية المواطنين إلى الالتزام بالحظر واتباع الإرشادات الوقائية.
تغطية مباشرة
بواسطة سلمى عمارة و أميرة عباس
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عاجلفيروس كورونا: 888 وفاة جديدة في بريطانيا ترفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 15 ألفاً و464
أعلنت بريطانيا تسجيل 888 وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 15 ألفا و464 وفاة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، السبت، إن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 114 ألفا و217، بعد تسجيل 5 آلاف و526 إصابة جديدة.
فيض النور في كنيسة القيامة بلا مصلّين للمرّة الأولى منذ قرون
شارك عدد قليل من الكهنة الأرثوذكس بمراسم فيض النور في كنيسة القيامة في القدس القديمة، السبت.
وعادة ما تشهد مراسم الاحتفال بفيض النور، مشاركة الآلاف، لكنّ إجراءات العزل الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، منعتهم، هذا العام.
واكتفى بطريرك الروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، بإحياء الصلاة مع مجموعة قليلة من الكهنة ارتدوا الكمامات.
ويذكر أن كنيسة القيامة لم تغلق أبوابها خلال أسبوع الاحتفالات بعيد القيامة، منذ مئات السنين، باستثناء مرة واحدة، عند تفشي وباء الطاعون الأسود، سنة 1349.
ويعد فيض النور أحد المراسم الدينية التي تأثرت بالكورونا؛ إذ احتفل الكاثوليك والأرثوذكس حول العالم بأحد السعف وبعيد الفصح عبر البثّ المباشر على الانترنت.
ومع الالتزام بالحجر المنزلي، صلّى البابا فرنسيس وحيداً في كاتدرائية القديس بطرس.
عاجلفيروس كورونا: كندا تعلن استمرار إغلاق الحدود بينها وبين الولايات المتحدة لشهر إضافي
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، أنّ الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي بسبب تفشي مرض كوفيد-19.
وفي مؤتمر صحفي، قال ترودو "أؤكد اليوم أنّ كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية لشهر إضافي".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعرب عن أمله في قرب إعادة فتح الحدود، ولكن كندا أعلنت أن احتواء تفشي الوباء قد يتطلب أسابيع من تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة.
السفارة الروسية في التشيك تغيّر عنوانها الرسمي حتى لا يحمل اسم معارض لبوتين اغتيل قبل سنوات
غيرت السفارة الروسية في جمهورية التشيك عنوانها الرسمي لتجنُّب الوقوع في ساحة تحمل اسم سياسي روسي، كان معارضاً بارزاً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اغتياله عام 2015.
ولجأت السفارة الروسية في براغ لتغيير عنوانها الرسمي، بعد أن أصبحت تقع في ساحة بوريس نيمستوف، عقب تغيير السلطات التشيكية اسم الساحة في فبراير\شباط الماضي.
وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن العنوان الرسمي للسفارة الروسية يحمل، الآن، اسم الشارع المجاور، الذي يضم مبنى الخدمات القنصلية للسفارة.
وأعرب عمدة براغ عن دهشته للقرار الروسي بالقول إن "القرار بدا غريباً، إذ إن الرئيس الروسي، نفسه، أدان اغتيال نيمتسوف قبل 5 سنوات".
وكان نيمتسوف قد انتقد حكومة بوتين، علناً، عام 2000، ووصف النظام الروسي بأنه سلطوي وغير ديمقراطي.
واغتيل نيمتسوف وشريكته الأوكرانية، بأربع رصاصات، أطلقت من الخلف، لدي سيرهما على جسر بالقرب من الكرملين في موسكو، عام 2015.
وفي يونيو\حزيران عام 2017، أدانت محكمة روسية 5 شيشانيين، أقرّوا بتلقيهم 15 مليون روبل لقتل نيمتسوف، دون أن يكشفوا عن هوية من استأجرهم لاغتياله.
رغم إعلانها السيطرة على الوباء: ألمانيا تسجل ارتفاعاً في حصيلة المصابين بكورونا لليوم الرابع على التوالي
شهدت ألمانيا ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي. وسجلت البلاد 3600 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و242 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4110 وفيات.
يأتي هذا غداة إعلان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن وباء كورونا بات تحت السيطرة بفضل القيود الصارمة التي فرضتها البلاد لاحتوائه.
وكان شبان قد قال إن "أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، وخصوصا الارتفاع النسبي اليومي. التفشي بات الآن مجددا تحت السيطرة".
فيروس كورونا: حصيلة الوفيات تتجاوز 5 آلاف في إيران وشكوك حول صحة الأعداد المعلنة للضحايا
أعلنت إيران تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى حاجز الـ 5 آلاف وفاة.
ويُعتقد، على نطاق واسع، أن الأرقام التي تعلنها إيران لأعداد الإصابات والوفيات لا تعكس الأعداد الفعلية للضحايا.
وكان تقرير برلماني، صدر في وقت سابق الأسبوع الفائت، قد أشار إلى أن العدد الفعلى للضحايا قد يكون تقريبا ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة.
للمزيد نرشح قراءة: فيروس كورونا: هل أخفت إيران العدد الحقيقي للضحايا؟
فيروس كورونا: إندونيسيا تصبح الأكثر تضرراً بالوباء في آسيا بعد الصين
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 6248 إصابة، بعد تسجيل 325 إصابة جديدة، السبت.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 535 وفاةً، بعد تسجيل 15 وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويذكر أن حصيلة الإصابات قد قفزت، الجمعة، في البلد الذي يعد الرابع من حيث الكثافة السكانية في العالم، متجاوزةً الفلبين، لتصبح بذلك الأكثر تضرراً بالوباء في جنوب شرق آسيا.
وأصبحت إندونيسيا الأولى في آسيا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد الصين.
عاجلفيروس كورونا: إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة وحصيلة الوفيات تتجاوز 20 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص، وذلك بعد تسجيل 565 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت إسبانيا، ثالث أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، 20043 وفاة بالوباء، حتى الآن.
هل "تسرب" فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية؟
أظهرت برقيات تخص وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين دبلوماسيين كانوا قلقين بشأن إجراءات السلامة في أحد مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس دونالد ترامب إن الحكومة الأمريكية تنظر في تقارير غير مؤكدة تقول إن الفيروس تسرب من أحد المختبرات.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست معلومات حصلت عليها من برقيات دبلوماسية، جاء فيها أنه في عام 2018، أُرسل دبلوماسيون علميون أمريكيون في زيارات متكررة إلى منشأة أبحاث صينية. وأرسل المسؤولون تحذيريَن إلى واشنطن من أن إجراءات السلامة غير كافية في المختبر.
وجاء في الصحيفة أن المسؤولين كانوا قلقين حيال ضعف في إجراءات السلامة والإدارة في مركز ووهان لعلم الفيروسات، وطلبوا مزيدا من المساعدة.
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فيروس كورونا: ارتفاع أعداد الوفيات في مدينة ووهان الصينية بنسبة 50 في المئة
سجّلت مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا في العالم، ارتفاعا بنسبة 50 % في عدد الوفيات بعد إضافة 1290 وفاة.
وأصرّت الصين على عدم التستر على الرقم الجديد الذي عزاه مسؤولون إلى التقارير المحدّثة وإلى حالات الوفاة خارج المستشفيات.
ووجهت اتهامات سابقة إلى الصين بالتقليل من شأن حدّة تفشي الفيروس.
في ووهان، أمضى 11 مليون نسمة، شهوراً تحت قيود الإغلاق المشددة قبل أن تقرر السلطات، مؤخراً، تخفيفها.
ورفعت التقارير الأخيرة من أرقام الوفيات في المدينة إلى 3869.
ملكة بريطانيا تلغي الاحتفال بعيد ميلادها بسبب فيروس كورونا
طلبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، اليوم، عدم إحياء ذكرى ميلادها، الثلاثاء المقبل، وإلغاء التحية الملكية المعتادة لإحياء المناسبة، بإطلاق المدافع والطلقات النارية في أبرز معالم المملكة المتحدة.
ونقلت مصادر مقربة من الملكة عنها القول إنها "لا تشعر إن هذه المظاهر الاحتفالية مناسبة في الوقت الحالي"، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُلغى فيها طقوس الاحتفال بعيد ميلاد الملكة، منذ اعتلائها العرش، قبل 68 عاماً.
وبناءً على طلب الملكة، ستُعفى المباني الحكومية من الالتزام بطقس رفرفة الأعلام، كما سيُلغى العرض العسكري الكبير، المقرر للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي الملكي، والمزمع في يونيو\حزيران المقبل، وسيقتصر إحياء المناسبة على مكالمات الفيديو الخاصة بين أفراد العائلة الملكية.
مريض بالحمى يُرفض من قبل 80 مشفى في اليابان وتحذيرات من انهيار النظام الصحي بسبب كورونا
حذر عدد من الأطباء في اليابان من احتمالية انهيار النظام الصحي في البلاد، بسبب التزايد المطرد في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وقالت جمعيتان طبيتان إن العبء الإضافي الذي يتكبده القطاع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، دفع بكثير من غرف الطوارئ في المستشفيات لرفض استقبال المرضى، حتى المصابين بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية منهم.
واضطرت زيادة الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية سيارة إسعاف تحمل مريضاً بالحمى للمرور بثمانين منشأة طبية مكتظة بالمرضى، قبل أن تقبل إحدى مستشفيات طوكيو تقديم العلاج له.
وبدا انتشار الوباء في اليابان تحت السيطرة، في البداية؛ إذ اكتفت بفرض حالة الطوارئ في سبع محافظات فقط، لكن رئيس الوزراء، شينزو آبي، أعلن، الخميس الماضي، توسيع نطاق الطوارئ لتشمل عموم البلاد.
فيروس كورونا: تسجيل أول وفاة في القدس وارتفاع أعداد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 313 شخصا
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، تسجيل أول وفاة جراء فيروس كورونا في مدينة القدس، لسيدة مسنة من بلدة العيسوية إثر انتقال العدوى لها من نجلها، ما يرفع عدد وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 3 وفيات.
وأعلنت الوزيرة عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليرتفع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 313 مصاباً.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، أوضحت الوزيرة أن الإصابات الست تعود لثلاث سيدات وثلاثة رجال بينهم عاملان عادا من عملهما في إسرائيل.
وأشارت كيلة إلى أن عدد الإصابات بين المقدسيين في القدس الشرقية ارتفع إلى 105.
وفي شأن ذي صلة، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، عزم بلاده تقديم 5 ملايين دولار للفلسطينيين للمساعدة في مكافحة وباء كورونا، الأمر الذي لم تعلق عليه السلطة الفلسطينية رسميا بعد.
ويذكر أن تلك المعونة ستكون الأولى من نوعها منذ سنوات؛ إذ علقت الولايات المتحدة المساعدات المالية للسلطة والشعب الفلسطيني منذ اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.
فيروس كورونا: أكثر من مليوني مصاب حول العالم وأعداد الوفيات تتجاوز 150 ألفاً
تخطت حصيلة الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في العالم حاجر ال150 ألف وفاة، نحو ثلثيها في أوروبا، وسط شكوك متزايدة حول حقيقة الوضع في الصين.
وبلغ مجموع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 150 ألفا و142، في حين تم تشخيص أكثر من مليونين و207 آلاف و730 إصابة في 193 بلدا.
ويخضع حوالى 60% من سكان العالم للحجر المنزلي، مع إلزام أو دعوة 4.5 مليار نسمة إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتواء انتشار الوباء.
وفي إفريقيا تجاوز عدد الوفيات عتبة الألف، سجل 75 في المئة منها في الجزائر ومصر والمغرب وجنوب إفريقيا.
السودان يسجل 4 وفيات جديدة وارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 66 شخصاً
ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 66 شخصاً، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل أربع وفيات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 10 وفيات.
وأضافت الوزارة أن معظم الإصابات سجلت في العاصمة الخرطوم لوافدين من الخارج أو مخالصين للمصابين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم حيز التنفيذ.
ودعت السلطات الصحية المواطنين إلى الالتزام بالحظر واتباع الإرشادات الوقائية.