فيروس كورونا: حصيلة الوفيات في إسبانيا تتجاوز 20 ألفاً، وملكة بريطانيا تلغي الاحتفالات بعيد ميلادها

غيرت السفارة الروسية في جمهورية التشيك عنوانها الرسمي لتجنُّب الوقوع في ساحة تحمل اسم سياسي روسي، كان معارضاً بارزاً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اغتياله عام 2015.

ولجأت السفارة الروسية في براغ لتغيير عنوانها الرسمي، بعد أن أصبحت تقع في ساحة بوريس نيمستوف، عقب تغيير السلطات التشيكية اسم الساحة في فبراير\شباط الماضي.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأن العنوان الرسمي للسفارة الروسية يحمل، الآن، اسم الشارع المجاور، الذي يضم مبنى الخدمات القنصلية للسفارة.

وأعرب عمدة براغ عن دهشته للقرار الروسي بالقول إن "القرار بدا غريباً، إذ إن الرئيس الروسي، نفسه، أدان اغتيال نيمتسوف قبل 5 سنوات".

وكان نيمتسوف قد انتقد حكومة بوتين، علناً، عام 2000، ووصف النظام الروسي بأنه سلطوي وغير ديمقراطي.

واغتيل نيمتسوف وشريكته الأوكرانية، بأربع رصاصات، أطلقت من الخلف، لدي سيرهما على جسر بالقرب من الكرملين في موسكو، عام 2015.

وفي يونيو\حزيران عام 2017، أدانت محكمة روسية 5 شيشانيين، أقرّوا بتلقيهم 15 مليون روبل لقتل نيمتسوف، دون أن يكشفوا عن هوية من استأجرهم لاغتياله.

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