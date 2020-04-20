فيروس كورونا: جدل صلاة التراويح يطيح بمسؤول في وزارة الأوقاف المصرية، وألمانيا تخفف من الإجراءات الاحترازية

بسبب فيروس كورونا.. خدمات التوصيل إلى المنازل تشمل مياه الينابيع في اليابان والجعة في أيرلندا الشمالية
بدأ منتجع صحي في اليابان إيصال مياه ينابيع ساخنة
إلى المنازل لمساعدة الناس على التعايش مع القيود المفروضة على التنقلات في البلاد
بسبب انتشار فيروس كورونا ، وذلك بحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية.
وانحسر
حجم الطلب على خدمات منتجع " فوكويا" إلى النصف تقريبًا بسبب القيود على الحركة، ومنذ
أوائل أبريل / نيسان لجأ إلى استخدام شاحنة ذات خزان كبير لنقل المياه مباشرة إلى
منازل العملاء.
وإذا كانت مياه الينابيع هى الأهم في اليابان ، ففي أيرلندا الشمالية الجعة أهم.
ففي بلفاست ، قامت حانة بتوصيل الجعة عبر شاحنات صغيرة ، ثم تم ترك المشروبات
في أكواب بلاستيكية على عتبة الباب دون أي اتصال مع العملاء.
وتبحث السلطات في إغلاق الخدمة لأنها تنتهك قواعد الترخيص.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جدل صلاة التراويح يطيح بالمتحدث باسم وزارة الأوقاف في مصر
قرر وزير
الأوقاف المصري إقالة المتحدث باسم الوزارة إثر إدلائه بتصريحات تليفزيونية أدلى
بأن الوزارة تدرس فتح المساجد في شهر رمضان، لصلاة التراويح بدون مصلين، وهو ما
نفاه الوزير.
واعتبر الوزير محمد مختار جمعة أن
المتحدث باسم الوزارة أحمد القاضي أدلى بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع
إليها.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن المساجد ستستمر
مغلقة في رمضان الذي يحل الجمعة المقبلة، مع تعليق صلوات الجمع والجماعات
والتراويح والتي علقتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في إطار إجراءات الحد من انتشار
وباء كورونا في البلاد.
وتنزل الوزارة عقوبات رادعة بالأئمة الذين
يخالفون ذلك بالدعوة لصلاة جماعية أو إقامتها في محيط المساجد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا "يخترق القصر الرئاسي في أفغانستان"
تفيد التقارير الإعلامية الواردة
من افغانستان بأن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة العشرات من الموظفين في القصر
الرئاسي بفيروس كورونا.
وكانت التقديرات الأولى تفيد بأن
عدد حالات الإصابة لا يتجاوز العشرين إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت
بأن الرقم ارتفع ليصل إلى 40.
هذا ولم تعلق الحكومة الأفغانية
على التقارير الإعلامية التي لم تلمح إلى أن الرئيس أشرف غني ضمن قائمة المصابين.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة
بالفيروس في البلاد نحو ألف حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 33.
ألمانيا تخفف من الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي كورونا
تبدأ في ألمانيا
اليوم عملية تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التي كانت الحكومة قد اتخذتها في
الشهر الماضي لتخفيف وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وسيسمح للمحلات
الصغيرة وعدد الصناعات باستئناف نشاطها مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي
وكانت السلطات
الألمانية قد أعلنت في الأسبوع الماضي تراجع معدلات الإصابة مشددة على أن تفشي
الوباء في البلاد قد أمسى قيد السيطرة.
إلا أنه ومع
استمرار تزايد معدلات الوفيات فإن السلطات قررت زيادة عدد عمليات الفحوصات
والاختبارات وأوصت بارتداء الكمامات في المحلات والمواصلات العامة.
ويشير مراقبون
إلى ان المستشارة أنجيلا ميركل وحكومتها الفيدرالية ليس لهم سلطات حول كيفية تنفيذ
ولايات البلاد الـ16لعملية تخفيف
الإجراءات الاحترازية.
وبلغ إجمالي
حالات الإصابة المؤكدة في البلاد نحو 145 ألفا بينما لم يتجاوز عدد الوفيات 5
آلاف.
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بسبب فيروس كورونا.. خدمات التوصيل إلى المنازل تشمل مياه الينابيع في اليابان والجعة في أيرلندا الشمالية
بدأ منتجع صحي في اليابان إيصال مياه ينابيع ساخنة إلى المنازل لمساعدة الناس على التعايش مع القيود المفروضة على التنقلات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا ، وذلك بحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية.
وانحسر حجم الطلب على خدمات منتجع " فوكويا" إلى النصف تقريبًا بسبب القيود على الحركة، ومنذ أوائل أبريل / نيسان لجأ إلى استخدام شاحنة ذات خزان كبير لنقل المياه مباشرة إلى منازل العملاء.
وإذا كانت مياه الينابيع هى الأهم في اليابان ، ففي أيرلندا الشمالية الجعة أهم.
ففي بلفاست ، قامت حانة بتوصيل الجعة عبر شاحنات صغيرة ، ثم تم ترك المشروبات في أكواب بلاستيكية على عتبة الباب دون أي اتصال مع العملاء.
وتبحث السلطات في إغلاق الخدمة لأنها تنتهك قواعد الترخيص.
جدل صلاة التراويح يطيح بالمتحدث باسم وزارة الأوقاف في مصر
قرر وزير الأوقاف المصري إقالة المتحدث باسم الوزارة إثر إدلائه بتصريحات تليفزيونية أدلى بأن الوزارة تدرس فتح المساجد في شهر رمضان، لصلاة التراويح بدون مصلين، وهو ما نفاه الوزير.
واعتبر الوزير محمد مختار جمعة أن المتحدث باسم الوزارة أحمد القاضي أدلى بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن المساجد ستستمر مغلقة في رمضان الذي يحل الجمعة المقبلة، مع تعليق صلوات الجمع والجماعات والتراويح والتي علقتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في إطار إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.
وتنزل الوزارة عقوبات رادعة بالأئمة الذين يخالفون ذلك بالدعوة لصلاة جماعية أو إقامتها في محيط المساجد.
فيروس كورونا "يخترق القصر الرئاسي في أفغانستان"
تفيد التقارير الإعلامية الواردة من افغانستان بأن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة العشرات من الموظفين في القصر الرئاسي بفيروس كورونا.
وكانت التقديرات الأولى تفيد بأن عدد حالات الإصابة لا يتجاوز العشرين إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت بأن الرقم ارتفع ليصل إلى 40.
هذا ولم تعلق الحكومة الأفغانية على التقارير الإعلامية التي لم تلمح إلى أن الرئيس أشرف غني ضمن قائمة المصابين.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد نحو ألف حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 33.
ألمانيا تخفف من الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي كورونا
تبدأ في ألمانيا اليوم عملية تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التي كانت الحكومة قد اتخذتها في الشهر الماضي لتخفيف وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وسيسمح للمحلات الصغيرة وعدد الصناعات باستئناف نشاطها مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي
وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت في الأسبوع الماضي تراجع معدلات الإصابة مشددة على أن تفشي الوباء في البلاد قد أمسى قيد السيطرة.
إلا أنه ومع استمرار تزايد معدلات الوفيات فإن السلطات قررت زيادة عدد عمليات الفحوصات والاختبارات وأوصت بارتداء الكمامات في المحلات والمواصلات العامة.
ويشير مراقبون إلى ان المستشارة أنجيلا ميركل وحكومتها الفيدرالية ليس لهم سلطات حول كيفية تنفيذ ولايات البلاد الـ16لعملية تخفيف الإجراءات الاحترازية.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد نحو 145 ألفا بينما لم يتجاوز عدد الوفيات 5 آلاف.