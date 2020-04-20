فيروس كورونا: جدل صلاة التراويح يطيح بمسؤول في وزارة الأوقاف المصرية، وألمانيا تخفف من الإجراءات الاحترازية

بدأ منتجع صحي في اليابان إيصال مياه ينابيع ساخنة إلى المنازل لمساعدة الناس على التعايش مع القيود المفروضة على التنقلات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا ، وذلك بحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية.

وانحسر حجم الطلب على خدمات منتجع " فوكويا" إلى النصف تقريبًا بسبب القيود على الحركة، ومنذ أوائل أبريل / نيسان لجأ إلى استخدام شاحنة ذات خزان كبير لنقل المياه مباشرة إلى منازل العملاء.

وإذا كانت مياه الينابيع هى الأهم في اليابان ، ففي أيرلندا الشمالية الجعة أهم.

ففي بلفاست ، قامت حانة بتوصيل الجعة عبر شاحنات صغيرة ، ثم تم ترك المشروبات في أكواب بلاستيكية على عتبة الباب دون أي اتصال مع العملاء.

وتبحث السلطات في إغلاق الخدمة لأنها تنتهك قواعد الترخيص.