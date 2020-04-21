فيروس كورونا: نيوزيلندا تخفف الإغلاق بعد "وقف انفجار العدوى"

شكرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الشعب على الالتزام بإجراءات الإغلاق وهو ما أدى إلى "وقف انفجار" العدوى بفيروس كورونا.

وقررت جاسيندا تخفيف الإغلاق عن طريق الانتقال من "المستوى 4" إلى "المستوى 3"، وهذا يعني أن بعض الشركات يمكن إعادة فتحها، إلى جانب بعض المدارس، في حين سيتم تخفيف قواعد السفر المحلي.

وقالت: "لقد فعلنا ما استطاعت دول قليلة القيام به". ونيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة ، لديها 1440 حالة مؤكدة و 12 حالة وفاة. وسجلت السلطات تم تسع حالات جديدة فقط يوم أمس الاثنين.