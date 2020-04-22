فيروس كورونا:الإصابات في سوريا " تتركز في دمشق"، وإجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألفا

قال
وزير الصحة السوري نزار يازجي إن عدد المصابين بوباء كورونا في سورية ارتفعت إلى 42
إصابة شفي منها 6 حالات وتوفي 3.
وأشار
يازجي إلى أن جميع الإصابات تتركز في دمشق وريفها، نافيا وجود أي إصابات في
المحافظات السورية الأخرى، لكنه أشار الى احتمال وجود إصابات لم يجر تشخيصها بعد.
وعن
الأوضاع في منطقتي السيدة زينب و منين المعزولتين في ريف دمشق، قال وزير الصحة
السوري إن هنالك عدة إصابات في مدينة السيدة زينب وقد جرى أخذ مسحات للفحص من 3850
شخص، كما جرى أخذ مسحات من أكثر من 850 شخص من بلدة منين، مؤكدا على استمرار
الإجراءات الاحترازية في المنطقتين بما فيها العزل.
إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألفا
تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة
بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 45 ألفا، بينما بلغ عدد الإصابات ما يقرب
من 825 ألفا.
وتعد ولاية نيويورك هي الأكثر تضررا حيث بلغ عدد الوفيات فيها نحو 15 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لإصابات ووفيات في
العالم حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات فيها أكثر من 800 ألف.
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الإصابات بفيروس كورونا في سوريا "تتركز في دمشق"
قال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن عدد المصابين بوباء كورونا في سورية ارتفعت إلى 42 إصابة شفي منها 6 حالات وتوفي 3.
وأشار يازجي إلى أن جميع الإصابات تتركز في دمشق وريفها، نافيا وجود أي إصابات في المحافظات السورية الأخرى، لكنه أشار الى احتمال وجود إصابات لم يجر تشخيصها بعد.
وعن الأوضاع في منطقتي السيدة زينب و منين المعزولتين في ريف دمشق، قال وزير الصحة السوري إن هنالك عدة إصابات في مدينة السيدة زينب وقد جرى أخذ مسحات للفحص من 3850 شخص، كما جرى أخذ مسحات من أكثر من 850 شخص من بلدة منين، مؤكدا على استمرار الإجراءات الاحترازية في المنطقتين بما فيها العزل.
إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألفا
تفيد البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 45 ألفا، بينما بلغ عدد الإصابات ما يقرب من 825 ألفا.
وتعد ولاية نيويورك هي الأكثر تضررا حيث بلغ عدد الوفيات فيها نحو 15 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا لإصابات ووفيات في العالم حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات فيها أكثر من 800 ألف.