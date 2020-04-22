فيروس كورونا:الإصابات في سوريا " تتركز في دمشق"، وإجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز 45 ألفا

قال وزير الصحة السوري نزار يازجي إن عدد المصابين بوباء كورونا في سورية ارتفعت إلى 42 إصابة شفي منها 6 حالات وتوفي 3.

وأشار يازجي إلى أن جميع الإصابات تتركز في دمشق وريفها، نافيا وجود أي إصابات في المحافظات السورية الأخرى، لكنه أشار الى احتمال وجود إصابات لم يجر تشخيصها بعد.

وعن الأوضاع في منطقتي السيدة زينب و منين المعزولتين في ريف دمشق، قال وزير الصحة السوري إن هنالك عدة إصابات في مدينة السيدة زينب وقد جرى أخذ مسحات للفحص من 3850 شخص، كما جرى أخذ مسحات من أكثر من 850 شخص من بلدة منين، مؤكدا على استمرار الإجراءات الاحترازية في المنطقتين بما فيها العزل.