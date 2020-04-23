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فيروس كورونا: الولايات المتحدة تطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد

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بواسطة أحمد ماهر

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  1. سعر برميل النفط الأمريكي اليوم: 14.27 دولاراً...خام برنت:20.90 دولاراً

    وصل سعر برميل النفط خام غرب تكساس 14.27 دولاراً للبرميل في مستهل تداولات اليوم.

    في حين ارتفع سعر خام برنت 20.90 دولاراً للبرميل.

    وشهدت أسعار النفط انهيارا تاريخيا مطلع الأسبوع بسبب تراجع الطلب العالمي جراء وباء كورونا وما تبعه من تدابير إغلاق صارمة حول العالم.

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    Copyright: Getty Images
    Image caption: مستثمر يسير أسفل لوحة عرض الأسهم في سوق دبي للأوراق المالية - تراجعت البورصة السعودية وانخفضت أسواق الخليج الأخرى بعد الانهيار التاريخي في أسعار النفط.

  2. فيروس كورونا: الولايات المتحدة تطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد

    طالبت الولايات المتحدة الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد.

    وقال وزير الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها "رويترز" إن الدراسات الطبية أثبتت صلة قوية بين الحيوانات البرية المباعة في الأسواق بشكل غير قانوني وبين الفيروسات الحيوانية المنشأ.

    ويعتقد أن فيروس كورونا المستجد تسلل إلى العالم في سوق بمدينة ووهان أواخر العام الماضي، ما أدى إلى وفاة أكثر من 180 ألف شخص وإصابة ما يربو على 2.5 مليون شخص.

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    Copyright: Getty Images
    Image caption: فريق طبي في إندونيسيا يحمل قفصا به حيوانات برية مهددة بالانقراض والتي تم مصادرتها من الأفراد أو الأسواق التي تبيعها بشكل غير قانوني في جاوة الغربية.
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