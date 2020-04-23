فيروس كورونا: الولايات المتحدة تطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد

طالبت الولايات المتحدة الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد.

وقال وزير الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها "رويترز" إن الدراسات الطبية أثبتت صلة قوية بين الحيوانات البرية المباعة في الأسواق بشكل غير قانوني وبين الفيروسات الحيوانية المنشأ.

ويعتقد أن فيروس كورونا المستجد تسلل إلى العالم في سوق بمدينة ووهان أواخر العام الماضي، ما أدى إلى وفاة أكثر من 180 ألف شخص وإصابة ما يربو على 2.5 مليون شخص.