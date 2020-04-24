تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات من أطباء وعلماء بعد اقتراحه حول ما إذا كان يمكن علاج فيروس كورونا عن طريق حقن مُطهر في جسم المريض.

واقترح ترامب أيضا تعريض جسم المريض للأشعة فوق البنفسجية، وهي فكرة رفضها طبيب في المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض ليوم أمس الخميس.

والمطهرات مواد خطرة وسامة إذا تم تناولها، كما أن التعرض الخارجي لها يسبب خطرا على الجلد والعينين والجهاز التنفسي.

وكان ترامب يعلق على إفادة من بحث أعده القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وليام براين، إنه يبدو أن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، في علامة محتملة على أن العدوى قد تصبح أقل قدرة على الانتشار في أشهر الصيف، كما أضاف أن المطهرات أثبتت فعالية في قتل الفيروس في لعاب المريض بعد خمس دقائق فقط.

وتعقيبا على كلامه، قال ترامب: “هل من طريقة لحقن المطهر داخل الجسم إذن؟ سيكون الأمر مثيرا للاهتمام إذا تحققت من ذلك."

(شاهد تعبير وجه د. ديبرا بريكس، المتخصصة في علم المناعة وأبحاث اللقاحات، أثناء استماعها لاقتراح ترامب الأخير)🤐