فيروس كورونا: إجمالي الوفيات يقترب من 200 ألف، وخطة بلجيكية لإعادة فتح المحلات والمدارس في الشهر المقبل

أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويليامز، عن خطة مفصلة لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذتها السلطات لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الخطة الجديدة، فإنه سيكون بإمكان جميع المحلات التجارية فتح أبوابها بداية من الحادي عشر من مايو/ أيار المقبل على أن تتبعها المدارس بعد أسبوع لكن مع تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد نحو 44 ألفا بينما تجاوز عدد الضحايا 6700، ما يجعلها الأكثر تسجيلا للوفيات في أوروبا مقارنة بعدد السكان.