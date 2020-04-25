الولايات المتحدة
مباشر

فيروس كورونا: إجمالي الوفيات يقترب من 200 ألف، وخطة بلجيكية لإعادة فتح المحلات والمدارس في الشهر المقبل

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. بلجيكا تعلن خطة لإعادة فتح المحلات التجارية والمدارس في الشهر المقبل

    أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويليامز، عن خطة مفصلة لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذتها السلطات لوقف تفشي فيروس كورونا.

    وبحسب الخطة الجديدة، فإنه سيكون بإمكان جميع المحلات التجارية فتح أبوابها بداية من الحادي عشر من مايو/ أيار المقبل على أن تتبعها المدارس بعد أسبوع لكن مع تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية.

    وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد نحو 44 ألفا بينما تجاوز عدد الضحايا 6700، ما يجعلها الأكثر تسجيلا للوفيات في أوروبا مقارنة بعدد السكان.

    بلجيكا
    Copyright: Getty Images

  2. ثلاث ولايات أمريكية تخفف من القيود على النشاطات الاقتصادية

    سمحت السلطات في ثلاث ولايات أمريكية بإعادة فتح بعض المحلات التجارية ما يمثل تخفيفا من عمليات الإغلاق التي تم تطبيقها الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلاد.

    وبموجب القرارات الجديدة سيتم السماح لمراكز التجميل وصالونات الحلاقة في ولايتي جورجيا وأوكلاهوما بفتح الأبواب كما ستعود المطاعم للعمل في ولاية ألاسكا.

    الولايات المتحدة
    Copyright: Reuters

  3. إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا يقترب من 200 ألف

    تفيد البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بأن أجمالي عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا تقترب من 200 ألف بينما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة ما يقرب من مليونين و800 ألف.

    وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت نحو 900 ألف حالة وأكثر من 50 ألف وفاة.

العودة إلى أعلى