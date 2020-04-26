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فيروس كورونا: الجزائر تسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها، وترامب يجدد انتقاده لوسائل الإعلام

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  1. ترامب: المؤتمرات الصحفية اليومية الخاصة بمناقشة كورونا لا تستحق الوقت أو الجهد

    تراجع الرئيس الأمريكي عن إقامة المؤتمر الصحفي اليومي الذي اعتاد على المشاركة فيه بالبيت الأبيض للكشف عن أخر التفاصيل الخاصة يتفشي فيرس كورونا قائلا إن المؤتمرات الصحفية " لا تستحق الوقت أو المجهود"

    وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بعد أن ألمح في مؤتمر صحفي إلى أنه من الممكن "علاج فيروس كورونا عن طريق حقن المرضى بالمنظفات".

    وقال ترامب عبر موقع تويتر إن وسائل الإعلام الكبرى "لا تفعل شيئا سوى توجيه الأسئلة العدائية ولا تكشف الحقيقة"

    وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا من فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 900 الف إصابة مؤكدة وتجاوزت حصيلة الوفيات فيها 50 ألفا.

    ترامب
    Copyright: Getty Images

  2. الجزائر تسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها لتخفيف الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا

    أعلنت السلطات الجزائرية عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك " للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية" لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

    وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث.

    وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بـ419 بينما تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة 3200.

    الجزائر
    Copyright: Getty Images
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