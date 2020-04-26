فيروس كورونا: الجزائر تسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها، وترامب يجدد انتقاده لوسائل الإعلام

تراجع الرئيس الأمريكي عن إقامة المؤتمر الصحفي اليومي الذي اعتاد على المشاركة فيه بالبيت الأبيض للكشف عن أخر التفاصيل الخاصة يتفشي فيرس كورونا قائلا إن المؤتمرات الصحفية " لا تستحق الوقت أو المجهود"

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لاذعة بعد أن ألمح في مؤتمر صحفي إلى أنه من الممكن "علاج فيروس كورونا عن طريق حقن المرضى بالمنظفات".

وقال ترامب عبر موقع تويتر إن وسائل الإعلام الكبرى "لا تفعل شيئا سوى توجيه الأسئلة العدائية ولا تكشف الحقيقة"

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا من فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 900 الف إصابة مؤكدة وتجاوزت حصيلة الوفيات فيها 50 ألفا.