بوريس جونسون
مباشر

فيروس كورونا: جونسون يعود لممارسة مهام منصبه كرئيس وزراء بريطانيا، ونيوزيلندا "تربح المعركة" في مواجهة الوباء

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. نيوزيلندا "تربح معركة فيروس كورونا"

    قالت السلطات في نيوزيلندا إنهما تمكنت من تعقب جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ما يعني القضاء على خطر تفشي الوباء.

    وقالت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن، إنه تم القضاء على تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي مشددة على أن بلادها "ربحت المعركة"، وذلك بعد أن سجلت البلاد حالة إصابة واحدة جديدة فقط على مدار الأيام الأخيرة

    وحذر مسؤولون من مغبة الإفراط في التفاؤل مشددين على أن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك إصابات جديدة في المستقبل.

    وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من تحفيف السلطات الإجراءات الاحترازية بحيث سيكون بإمكان عدد من المحلات التجارية إعادة فتح أبوابها.

    رئيسة وزراء نيوزيلندا
    Copyright: Getty Images

  2. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى ممارسة مهام عمله بعد نحو شهر من إصابته بكورونا

    عاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة لاستئناف مهام عمله بعد شهر من إصابته بفيروس كورونا.

    وسيترأس جونسون الاجتماعي الحكومي اليومي المخصص لمناقشة تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل أن يلتقي كبار الوزراء والمسؤولين.

    وتأتي عودة جونسون في وقت تتزايد فيه المطالبات بتخفيف حالة الإغلاق التي سبق وأعلنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

    وكان جونسون قد قضى أسبوعا في مستشفى بلندن من بينه ثلاث ليالي في وحدة العناية الفائقة.

    جونسون
    Copyright: Getty Images
العودة إلى أعلى