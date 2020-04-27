فيروس كورونا: جونسون يعود لممارسة مهام منصبه كرئيس وزراء بريطانيا، ونيوزيلندا "تربح المعركة" في مواجهة الوباء

قالت\nالسلطات في نيوزيلندا إنهما تمكنت من تعقب جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ما يعني القضاء على خطر تفشي\nالوباء. وقالت\nرئيسة الوزراء ، جاسيندا\nأرديرن،\nإنه تم القضاء على تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي مشددة على أن بلادها "ربحت\nالمعركة"، وذلك بعد أن سجلت البلاد\nحالة إصابة واحدة جديدة فقط على مدار الأيام الأخيرة وحذر\nمسؤولون من مغبة الإفراط في التفاؤل مشددين على أن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك\nإصابات جديدة في المستقبل. وتأتي\nهذه التطورات قبل ساعات من تحفيف السلطات الإجراءات الاحترازية بحيث سيكون بإمكان\nعدد من المحلات التجارية إعادة فتح أبوابها.
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نيوزيلندا "تربح معركة فيروس كورونا"
قالت السلطات في نيوزيلندا إنهما تمكنت من تعقب جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ما يعني القضاء على خطر تفشي الوباء.
وقالت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن، إنه تم القضاء على تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي مشددة على أن بلادها "ربحت المعركة"، وذلك بعد أن سجلت البلاد حالة إصابة واحدة جديدة فقط على مدار الأيام الأخيرة
وحذر مسؤولون من مغبة الإفراط في التفاؤل مشددين على أن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك إصابات جديدة في المستقبل.
وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من تحفيف السلطات الإجراءات الاحترازية بحيث سيكون بإمكان عدد من المحلات التجارية إعادة فتح أبوابها.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى ممارسة مهام عمله بعد نحو شهر من إصابته بكورونا
عاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة لاستئناف مهام عمله بعد شهر من إصابته بفيروس كورونا.
وسيترأس جونسون الاجتماعي الحكومي اليومي المخصص لمناقشة تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل أن يلتقي كبار الوزراء والمسؤولين.
وتأتي عودة جونسون في وقت تتزايد فيه المطالبات بتخفيف حالة الإغلاق التي سبق وأعلنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.
وكان جونسون قد قضى أسبوعا في مستشفى بلندن من بينه ثلاث ليالي في وحدة العناية الفائقة.