فيروس كورونا: جونسون يعود لممارسة مهام منصبه كرئيس وزراء بريطانيا، ونيوزيلندا "تربح المعركة" في مواجهة الوباء

قالت السلطات في نيوزيلندا إنهما تمكنت من تعقب جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ما يعني القضاء على خطر تفشي الوباء.

وقالت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن، إنه تم القضاء على تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي مشددة على أن بلادها "ربحت المعركة"، وذلك بعد أن سجلت البلاد حالة إصابة واحدة جديدة فقط على مدار الأيام الأخيرة

وحذر مسؤولون من مغبة الإفراط في التفاؤل مشددين على أن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك إصابات جديدة في المستقبل.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من تحفيف السلطات الإجراءات الاحترازية بحيث سيكون بإمكان عدد من المحلات التجارية إعادة فتح أبوابها.