موظفو الدولة في هونج كونج يبدأون العودة لأعمالهم اعتبارا من الأسبوع المقبل

سيبدأ معظم موظفي الدولة في هونغ كونغ تدريجيا العودة لأعمالهم اعتبارا من الرابع من مايو، لكن الحكومة لم تقرر بعد تخفيف قيود السفر والتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل هونج كونج يوم الاثنين أي حالات إصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي.

وكانت المدينة قد أكدت رصد 1038 حالة إصابة وأربع وفيات منذ بداية التفشي في يناير كانون الثاني.