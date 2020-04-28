موظفو الدولة في هونج كونج يبدأون العودة لأعمالهم اعتبارا من الأسبوع المقبل

بدأت جميع البنوك في السعودية العمل اليوم مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وذكرت وسائل إعلام سعودية إن أمرا ملكيا أرسلته مؤسسة النقد السعودي إلى البنوك، كما يقضي التعميم أيضا بالإبقاء على حظر التجول الكامل في مكة وبعض الأحياء في مدن عدة.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر
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وسائل إعلام سعودية: أمر ملكي بتشغيل جميع البنوك اعتبارا من اليوم
بدأت جميع البنوك في السعودية العمل اليوم مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وذكرت وسائل إعلام سعودية إن أمرا ملكيا أرسلته مؤسسة النقد السعودي إلى البنوك، كما يقضي التعميم أيضا بالإبقاء على حظر التجول الكامل في مكة وبعض الأحياء في مدن عدة.
موظفو الدولة في هونغ كونغ يبدأون العودة لأعمالهم اعتبارا من الأسبوع المقبل
سيبدأ معظم موظفي الدولة في هونغ كونغ تدريجيا العودة لأعمالهم اعتبارا من الرابع من مايو، لكن الحكومة لم تقرر بعد تخفيف قيود السفر والتباعد الاجتماعي.
ولم تسجل هونج كونج يوم الاثنين أي حالات إصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي.
وكانت المدينة قد أكدت رصد 1038 حالة إصابة وأربع وفيات منذ بداية التفشي في يناير كانون الثاني.