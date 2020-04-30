خليفة حفتر يقرر وقف جميع العمليات العسكرية في العاصمة الليبية
أعلن المشير خليفة حفتر مساء الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة الليبية طرابلس.
وجاء إعلان مليشيات حفتر المفاجىء عقب ساعات من تنصيب نفسه قائدا عاما لليبيا.
وقال متحدث باسم حفتر إن القرار جاء استجابة لدعوة "الدول الصديقة".
حزب الله اللبناني: الجذور ومنابع النفوذ
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، عن تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".
فمن هو حزب الله وكيف تطور الى قوة سياسية وعسكرية وما حجم نفوذه في لبنان؟
يوصف حزب الله بأنه كيان سياسي، وعسكري، واجتماعي يتمتع بقاعدة جماهيرية ونفوذ كبير في لبنان.
تأسس الحزب الذي يحظى بدعم إيران في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين وبزغ إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982. إلا أن جذوره الفكرية تعود إلى ما يعرف "الصحوة الإسلامية الشيعية" في لبنان في الستينيات والسبعينيات التي شهدت ظهور نشاط علمي شيعي ومرجعيات دينية في جنوب لبنان كمرجعية الشيخ حسين فضل الله.
بيد أن حزب الله لا يخفي في أدبياته التزامه بنظرية ولاية الفقيه، كما جسدها آية الله الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر
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خليفة حفتر يقرر وقف جميع العمليات العسكرية في العاصمة الليبية
أعلن المشير خليفة حفتر مساء الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة الليبية طرابلس.
وجاء إعلان مليشيات حفتر المفاجىء عقب ساعات من تنصيب نفسه قائدا عاما لليبيا.
وقال متحدث باسم حفتر إن القرار جاء استجابة لدعوة "الدول الصديقة".
حزب الله اللبناني: الجذور ومنابع النفوذ
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، عن تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".
فمن هو حزب الله وكيف تطور الى قوة سياسية وعسكرية وما حجم نفوذه في لبنان؟
يوصف حزب الله بأنه كيان سياسي، وعسكري، واجتماعي يتمتع بقاعدة جماهيرية ونفوذ كبير في لبنان.
تأسس الحزب الذي يحظى بدعم إيران في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين وبزغ إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982. إلا أن جذوره الفكرية تعود إلى ما يعرف "الصحوة الإسلامية الشيعية" في لبنان في الستينيات والسبعينيات التي شهدت ظهور نشاط علمي شيعي ومرجعيات دينية في جنوب لبنان كمرجعية الشيخ حسين فضل الله.
بيد أن حزب الله لا يخفي في أدبياته التزامه بنظرية ولاية الفقيه، كما جسدها آية الله الخميني بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
للمزيد:
حزب الله اللبناني: الجذور ومنابع النفوذ
ألمانيا تُصنف حزب الله "منظمة إرهابية"
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، عن تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".
وحظرت السلطات الأمنية أيضا أنشطة الحزب وشنت مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بارتباطهم بالحزب.
وشملت الحملة الأمنية مساجد ومنظمات يعتقد أنها على صلات بحزب الله.