يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوض وكالات الاستخبارات في بلاده، إذ أكد أنه اطلع على أدلة تثبت أن فيروس كورونا نشأ في مختبر صيني.

وفي وقت سابق قال مدير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية إنه لا يزال يحقق في كيفية نشأة الفيروس.

لكن المكتب قال إنه لم يكن من صنع الإنسان أو معدلا وراثيا. ورفضت الصين نظرية المختبر.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي، أصاب فيروس كورونا 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 230،000 حتى اليوم.

ماذا قال الرئيس ترامب؟

في البيت الأبيض يوم الخميس، سأل أحد الصحفيين ترامب: "هل رأيت أي شيء في هذه المرحلة يمنحك درجة عالية من الثقة في أن معهد ووهان للفيروسات هو أصل هذا الفيروس؟" قال الرئيس: "نعم ، نعم ، لدي. وأعتقد أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تخجل من نفسها لأنها مثل وكالة العلاقات العامة للصين."

وعندما سئل لاحقا لتوضيح تعليقه، قال: "لا يمكنني أن أخبرك بذلك. غير مسموح لي أن أخبرك بذلك".