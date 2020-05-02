فيروس كورونا: عدد المصابين حول العالم يتجاوز 3 ملايين مصاب

بلجيكا هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم عندما يتعلق الأمر بمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. هذا المعدل، على عكس العدد الإجمالي للوفيات، هو مقياس لعدد الوفيات فيما يتعلق بحجم السكان. أشار الرئيس دونالد ترامب إلى رسم بياني مؤخرًا ، حيث عرضت بلجيكا في المقدمة والولايات المتحدة في المركز السابع ، نتيجة لعدد الوفيات نسبة إلى حجم السكان. وكان ترامب يقترح أن الولايات المتحدة تتعامل مع الوباء بشكل أكثر فعالية. ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11.5 مليون نسمة. وهذا يعني أن 66 شخصًا من بين كل 100000 لقوا حتفهم بسبب الفيروس. وفي الولايات المتحدة، يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، أي بمعدل وفاة 19 لكل 100000، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر
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ليست الولايات المتحدة..ما هي الدولة الأكثر تضررا من حيث "معدل" وفيات كورونا؟
بلجيكا هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم عندما يتعلق الأمر بمعدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
هذا المعدل، على عكس العدد الإجمالي للوفيات، هو مقياس لعدد الوفيات فيما يتعلق بحجم السكان.
أشار الرئيس دونالد ترامب إلى رسم بياني مؤخرًا ، حيث عرضت بلجيكا في المقدمة والولايات المتحدة في المركز السابع ، نتيجة لعدد الوفيات نسبة إلى حجم السكان.
وكان ترامب يقترح أن الولايات المتحدة تتعامل مع الوباء بشكل أكثر فعالية. ويبلغ عدد سكان بلجيكا 11.5 مليون نسمة. وهذا يعني أن 66 شخصًا من بين كل 100000 لقوا حتفهم بسبب الفيروس.
وفي الولايات المتحدة، يبلغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، أي بمعدل وفاة 19 لكل 100000، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
فيروس كورونا: موافقة أمريكية طارئة لاستخدام دواء الإيبولا
أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف.دي.ايه) بالاستخدام الطارئ لدواء "ريمديسفير" (Remdesivir) الذي يعالج مرض الإيبولا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت تجربة سريرية حديثة أن الدواء ساعد على تقصير وقت الشفاء للأشخاص الذين يعانون من أعراض خطيرة يسببها كورونا.
لكن تفويض إدارة الغذاء والدواء في حالات الطوارئ ليس هو نفسه الموافقة الرسمية النهائية، فالأمر يتطلب مستوى أعلى من المراجعة لتعميم استخدامه بشكل طبيعي.
كما حذر الخبراء من أن الدواء - الذي تم تطويره في الأصل لعلاج الإيبولا، والذي تنتجه شركة جلعاد الأمريكية للأدوية - لا ينبغي اعتباره “حلا سحريا” لفيروس كورونا المستجد.