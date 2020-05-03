وفاة المغني الجزائري البارز إيدير، وماليزيا تحتجز المهاجرين غير الشرعيين "للحد من تفشي كورونا"

قالت الشرطة الماليزية إنها اطلقت قبل إيام عملية للقبض على المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة كولالمبور وذلك "للحد من تفشي فيروس كورونا".

وقال رئيس شرطة العاصمة عبد الحميد بادور إنه تم إلقاء على المهاجرين غير الشرعيين للتأكد من أنهم لا ينشرون الوباء.

وتظهر الصور الواردة من العاصمة الماليزية رجال الشرطة ينفذون عمليات المداهمة وهم يرتدون أقنعة وسترات واقية.

وسجلت البلاد أكثر من ستة آلاف حالة إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 103 أشخاص.