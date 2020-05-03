وفاة المغني الجزائري البارز إيدير، وماليزيا تحتجز المهاجرين غير الشرعيين "للحد من تفشي كورونا"

قالت\nالشرطة الماليزية إنها اطلقت قبل إيام عملية للقبض على المهاجرين غير الشرعيين في\nالعاصمة كولالمبور وذلك "للحد من تفشي فيروس كورونا". وقال\nرئيس شرطة العاصمة عبد الحميد بادور إنه تم إلقاء على المهاجرين غير الشرعيين\nللتأكد من أنهم لا ينشرون الوباء. وتظهر\nالصور الواردة من العاصمة الماليزية رجال الشرطة ينفذون عمليات المداهمة وهم\nيرتدون أقنعة وسترات واقية. وسجلت\nالبلاد أكثر من ستة آلاف حالة إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 103 أشخاص.
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الشرطة في ماليزيا تلقي القبض على المهاجرين غير الشرعيين "للحد من تفشي فيروس كورونا"
قالت الشرطة الماليزية إنها اطلقت قبل إيام عملية للقبض على المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة كولالمبور وذلك "للحد من تفشي فيروس كورونا".
وقال رئيس شرطة العاصمة عبد الحميد بادور إنه تم إلقاء على المهاجرين غير الشرعيين للتأكد من أنهم لا ينشرون الوباء.
وتظهر الصور الواردة من العاصمة الماليزية رجال الشرطة ينفذون عمليات المداهمة وهم يرتدون أقنعة وسترات واقية.
وسجلت البلاد أكثر من ستة آلاف حالة إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 103 أشخاص.
وفاة المغني الجزائري البارز إيدير عن 70 عاما
توفي في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس المغني الجزائري حميد شيريت المعروف باسم إيدير والذي يعتبر أحد أبرز الأصوات الغنائية الأمازيغية عن 70 عاما.
وجاء في رسالة نشرتها أسرته على صفحة الفنان الرسمية في شبكة "فيسبوك"، "يؤسفنا أن نعلن وفاة والدنا جميعا، إيدير، مساء السبت في الثاني من أيار/مايو".
وولد حميد شريت في 25 أكتوبر/ تشرين أول 1949 في منطقة القبائل. وقد درس الجيولوجيا إلا أن غنائه في إذاعة الجزائر العام 1973 غير حياته، حيث قام بالغناء في اللحظة الأخيرة عوضا عن المغنية نوارة.
وانتقل إيدير إلى باريس بعد أن أنهى خدمته العسكرية حيث صدر له أول البوم موسيقي.
ومن أبرز أغانيه "ابابا ينوبا" المستمدة من الاساطير و التراث القبائلي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأدخل إيدير المستشفى الجمعة في العاصمة الفرنسية وتوفي جراء مرض رئوي ووري الثرى في منطقة باريس على ما أفادت عائلته.