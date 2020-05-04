فيروس كورونا: الحياة تعود بشكل جزئي إلى شوارع إيطاليا، والأمن الكويتي يفض "شغبا" لمصريين

الحياة تعود بشكل جزئي إلى شوارع إيطاليا بعد شهرين من الإغلاق
تشهد إيطاليا اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية
التي اتخذتها الحكومة قبل نحو شهرين من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.
حيث سيكون
بإمكان السكان الخروج للتريض في الوقت الذي فتحت فيه الحدائق العامة أبوابها
للزوار كما سيكون من الممكن زيارة الأقارب ممن يسكنون نفس الإقليم.
كذلك عاد قطاعا الإنشاء والتصنيع إلى العمل في
البلاد التي كانت أول من طبق سياسات الإغلاق.
لكن رئيس الوزراء جوسيبي كونتي دعا مواطنيه إلى
التصرف بمسؤولية حتى "لا يضيع المجهود الذي تم بذله فيما يتعلق بتقليل حالات
الإصابة".
وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة فيما يتعلق
بإجمالي الحالات المؤكدة بأكثر من 200 ألف بينما تأتي في المركز الثاني فيما يتعلق
بعدد الوفيات بنحو 28 ألفا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
تظهر الأرقام التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز
الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز ثلاثة
ملايين ونصف المليون إصابة بينما اقترب عدد الوفيات من ربع مليون.
ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر
تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 67 ألف شخص في
البلاد التي شهدت تسجيل ما يزيد عن مليون ومائة ألف حالة.
عربيا، تتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر تسجيلا
لحالات إصابة بأكثر من 27 ألف حالة بينما يعد رقم الوفيات في الجزائر على مستوى
العالم العربي ب463.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
السلطات الكويتية تقول إنها فضت "شغبا" قام به مصريون يطالبون بالعودة إلى بلادهم
قالت السلطات الكويتية إن السلطات الأمنية قامت
بفض "شغب" في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة قام به مصريون يطالبون
السلطات المصرية بالاستجابة إلى مطالبهم بالعودة إلى بلادهم في ظل تفشي فيروس
كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ممثلين عن
السفارة المصرية حضروا بعد فض أعمال الشغب وأبلغوا مواطنيهم من مخالفي إجراءات
الإقامة أنه سيتم إعداد جداول رحلات
لإجلائهم من الكويت وفق الإجراءات المتبعة.
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الحياة تعود بشكل جزئي إلى شوارع إيطاليا بعد شهرين من الإغلاق
تشهد إيطاليا اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة قبل نحو شهرين من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.
حيث سيكون بإمكان السكان الخروج للتريض في الوقت الذي فتحت فيه الحدائق العامة أبوابها للزوار كما سيكون من الممكن زيارة الأقارب ممن يسكنون نفس الإقليم.
كذلك عاد قطاعا الإنشاء والتصنيع إلى العمل في البلاد التي كانت أول من طبق سياسات الإغلاق.
لكن رئيس الوزراء جوسيبي كونتي دعا مواطنيه إلى التصرف بمسؤولية حتى "لا يضيع المجهود الذي تم بذله فيما يتعلق بتقليل حالات الإصابة".
وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة فيما يتعلق بإجمالي الحالات المؤكدة بأكثر من 200 ألف بينما تأتي في المركز الثاني فيما يتعلق بعدد الوفيات بنحو 28 ألفا.
أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
تظهر الأرقام التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون إصابة بينما اقترب عدد الوفيات من ربع مليون.
ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 67 ألف شخص في البلاد التي شهدت تسجيل ما يزيد عن مليون ومائة ألف حالة.
عربيا، تتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بأكثر من 27 ألف حالة بينما يعد رقم الوفيات في الجزائر على مستوى العالم العربي ب463.
السلطات الكويتية تقول إنها فضت "شغبا" قام به مصريون يطالبون بالعودة إلى بلادهم
قالت السلطات الكويتية إن السلطات الأمنية قامت بفض "شغب" في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة قام به مصريون يطالبون السلطات المصرية بالاستجابة إلى مطالبهم بالعودة إلى بلادهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ممثلين عن السفارة المصرية حضروا بعد فض أعمال الشغب وأبلغوا مواطنيهم من مخالفي إجراءات الإقامة أنه سيتم إعداد جداول رحلات لإجلائهم من الكويت وفق الإجراءات المتبعة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول مقاطع مصورة يظهر فيها قيام العمال بترديد شعارات تندد "بتجاهل الحكومة (المصرية) لمطالبهم بالعودة إلى بلدهم"، في وقت استقبلت فيه باقي الدول رعاياها، وفق قولهم.