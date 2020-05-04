فيروس كورونا: الحياة تعود بشكل جزئي إلى شوارع إيطاليا، والأمن الكويتي يفض "شغبا" لمصريين

تشهد إيطاليا اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة قبل نحو شهرين من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

حيث سيكون بإمكان السكان الخروج للتريض في الوقت الذي فتحت فيه الحدائق العامة أبوابها للزوار كما سيكون من الممكن زيارة الأقارب ممن يسكنون نفس الإقليم.

كذلك عاد قطاعا الإنشاء والتصنيع إلى العمل في البلاد التي كانت أول من طبق سياسات الإغلاق.

لكن رئيس الوزراء جوسيبي كونتي دعا مواطنيه إلى التصرف بمسؤولية حتى "لا يضيع المجهود الذي تم بذله فيما يتعلق بتقليل حالات الإصابة".

وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة فيما يتعلق بإجمالي الحالات المؤكدة بأكثر من 200 ألف بينما تأتي في المركز الثاني فيما يتعلق بعدد الوفيات بنحو 28 ألفا.