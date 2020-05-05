إجمالي الوفيات جراء كورونا في العالم يتجاوز ربع مليون، والجيش السوري يقول إنه "تصدى لعدوان صاروخي"

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصا من المصابين بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ شهر.

وبهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى 69 ألفا.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة أكثر من مليون و180 ألفا أي ما يزيد بخمسة أضعاف عن عدد الحالات في إسبانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت عن أن وثيقة حكومية تتوقع زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بحلول الأول من يونيو حزيران المقبل بحيث تسجل البلاد يوميا نحو 200 ألف إصابة جديدة بينما يزداد عدد الوفيات بنحو ثلاثة آلاف يوميا.