إجمالي الوفيات جراء كورونا في العالم يتجاوز ربع مليون، والجيش السوري يقول إنه "تصدى لعدوان صاروخي"

الولايات المتحدة تسجل أقل حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهر
شهدت الولايات
المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصا من المصابين بفيروس كورونا في الساعات الأربع
والعشرين الماضية ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ شهر.
وبهذا الرقم
يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى 69 ألفا.
وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في
الولايات المتحدة أكثر من مليون و180 ألفا أي ما يزيد بخمسة أضعاف عن عدد الحالات
في إسبانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت عن أن وثيقة
حكومية تتوقع زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بحلول الأول من يونيو حزيران
المقبل بحيث تسجل البلاد يوميا نحو 200 ألف إصابة جديدة بينما يزداد عدد الوفيات
بنحو ثلاثة آلاف يوميا.
أكثر من ربع مليون وفاة في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا
تظهر البيانات
التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة
بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الربع مليون.
كما بلغ عدد
الوفيات المؤكدة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حالة.
وتتصدر الولايات
المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الذي
تسبب في وفاة أكثر من 68 ألف شخص من أصل اكثر من مليون و180 ألف إصابة مؤكدة في
البلاد.
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الجيش السوري يقول إنه "تصدى لعدوان صاروخي على منطقة السفيرة بريف حلب"
قالت وسائل إعلام
سورية رسمية إن الدفاعات الجوية للجيش الحكومي تصدت لهجمات صاروخية معادية في ريف
حلب شمالي البلاد.
ودائما ما يستخدم
الإعلام السوري الحكومي صفة معادية لوصف الهجمات التي تشنها إسرائيل على أهداف
عسكرية في البلاد.
وكان
التلفزيون الرسمي قد أشار في وقت سابق إلى استهداف مركز أبحاث، وقال الجيش إنه
يعكف على تقييم الخسائر التي خلفها الهجوم.
ونقلت وكالة
الأنباء السورية عن مصدر عسكري لم تسمه القول إنه في تمام الساعة العاشرة و32 دقيقة من مساء أمس "ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي طيران
معاد قادم من شمال شرق أثريا استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة
السفيرة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية".
وتعرضت مواقع
عسكرية عدة في سوريا لغارات جوية وصاروخية يُعتقد أنها إسرائيلية تستهدف الوجود
العسكري لإيران وحزب الله في البلاد.
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الولايات المتحدة تسجل أقل حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهر
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصا من المصابين بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يمثل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء الوباء في البلاد منذ شهر.
وبهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى 69 ألفا.
وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة أكثر من مليون و180 ألفا أي ما يزيد بخمسة أضعاف عن عدد الحالات في إسبانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت عن أن وثيقة حكومية تتوقع زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بحلول الأول من يونيو حزيران المقبل بحيث تسجل البلاد يوميا نحو 200 ألف إصابة جديدة بينما يزداد عدد الوفيات بنحو ثلاثة آلاف يوميا.
أكثر من ربع مليون وفاة في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا
تظهر البيانات التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في دول العالم تجاوز الربع مليون.
كما بلغ عدد الوفيات المؤكدة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 68 ألف شخص من أصل اكثر من مليون و180 ألف إصابة مؤكدة في البلاد.
الجيش السوري يقول إنه "تصدى لعدوان صاروخي على منطقة السفيرة بريف حلب"
قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات الجوية للجيش الحكومي تصدت لهجمات صاروخية معادية في ريف حلب شمالي البلاد.
ودائما ما يستخدم الإعلام السوري الحكومي صفة معادية لوصف الهجمات التي تشنها إسرائيل على أهداف عسكرية في البلاد.
وكان التلفزيون الرسمي قد أشار في وقت سابق إلى استهداف مركز أبحاث، وقال الجيش إنه يعكف على تقييم الخسائر التي خلفها الهجوم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري لم تسمه القول إنه في تمام الساعة العاشرة و32 دقيقة من مساء أمس "ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي طيران معاد قادم من شمال شرق أثريا استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية".
وتعرضت مواقع عسكرية عدة في سوريا لغارات جوية وصاروخية يُعتقد أنها إسرائيلية تستهدف الوجود العسكري لإيران وحزب الله في البلاد.