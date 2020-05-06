فيروس كورونا: إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز 70 ألفا، وتراجع غير مسبوق في حجم الغازات المسببة للاحتباس الحراري

قال علماء مختصون في المناخ إن العام الجاري سيشهد أقل انبعاثات لغازات الكربون الملوثة للمناخ وذلك كنتيجة غير مباشرة لتفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتراجع الانبعاثات الناتجة عن الوقود الحفري بنسبة 80 في المائة وهي نسبة التراجع التي تزيد بستة أضعاف عن تلك التي نتجت عن أزمة 2008.

ويرجع العلماء السبب في هذه النسبة إلى التراجع غير المسبوق في حركة المرور الجوي والبري بسبب سياسات الإغلاق.

وكانت لجنة من خبراء بريطانيين قد قالت إن على بلدان العالم العمل على عدم زيادة حجم الاحتباس الحراري بعد انتهاء تفشي الوباء.