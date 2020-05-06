فيروس كورونا: إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز 70 ألفا، وتراجع غير مسبوق في حجم الغازات المسببة للاحتباس الحراري

أعلنت\nالسلطات الأمنية العراقية عن سقوط ثلاثة\nصواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي إن القوات\nالأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية\nغربي العاصمة"، مشيرة إلى أن "ذلك لم يؤدي الى وقوع أية خسائر".
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السلطات العراقية: سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد
أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي إن القوات الأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة"، مشيرة إلى أن "ذلك لم يؤدي الى وقوع أية خسائر".
تراجع غير مسبوق للانبعاثات الحرارية بسبب فيروس كورونا
قال علماء مختصون في المناخ إن العام الجاري سيشهد أقل انبعاثات لغازات الكربون الملوثة للمناخ وذلك كنتيجة غير مباشرة لتفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تتراجع الانبعاثات الناتجة عن الوقود الحفري بنسبة 80 في المائة وهي نسبة التراجع التي تزيد بستة أضعاف عن تلك التي نتجت عن أزمة 2008.
ويرجع العلماء السبب في هذه النسبة إلى التراجع غير المسبوق في حركة المرور الجوي والبري بسبب سياسات الإغلاق.
وكانت لجنة من خبراء بريطانيين قد قالت إن على بلدان العالم العمل على عدم زيادة حجم الاحتباس الحراري بعد انتهاء تفشي الوباء.
إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 70 ألفا
بلغ عدد الوفيات بين صفوف مرضى فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 71 ألفا بينما وصل عدد الحالات المسجلة إلى ما يزيد عن مليون و200 ألف حالة.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من ربع مليون شخص على مستوى العالم.
وأمست بريطانيا الدولة الأكثر تسجيلا لوفيات جراء الفيروس في القارة الأوروبية حيث بلغ عدد ضحايا الوباء في البلاد نحو 30 ألفا.