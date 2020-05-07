أطباء بريطانيون: فيروس كورونا لا يزال معديا بشكل كبير، وديزني تُعيد افتتاح مدينة ترفيهية في الصين

مستشفى مصري ينفي تهمة الإهمال بعد العثور على مصابة بكورونا ملقاة في الفناء الخارجي
نفي مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية المصرية، شمال العاصمة، اتهامات بالإهمال وإلقاء مريضة مصابة بفيروس كورونا بالفناء الخلفي للمشفى.
وقال مدير المستشفى، حسن منصور، إن المريضة كانت تعاني من غيبوبة كبدية، وارتفاع في درجة الحرارة إلى جانب السعال.
وأوضح منصور أن المريضة خضعت للعلاج، لثلاثة أيام، في المستشفى، قبل أن تتبين إصابتها بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن "المستشفى قامت بالتنسيق مع الإسعاف وجميع الجهات لنقل المريضة إلى مستشفى العزل بقها، وتم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع جواب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى".
وتابع منصور: "المريض في حالة ما قبل الغيبوبة، يكون في حالة عدم وعي وهياج، وسبق للمريضة أن خرجت من غرفة العناية المركزة وتمت إعادتها"، مؤكدا أنه نما إلى علمه أنها أصبيت بحالة "من الهياج بسبب المرض، وألقت بنفسها إلى جانب عربة الإسعاف".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً للمريضة ممددة على أرضية الفناء الخارجي للمستشفى، ما أثار غضباً واتهامات للمستشفى بالإهمال.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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مستشفى مصري ينفي تهمة الإهمال بعد العثور على مصابة بكورونا ملقاة في الفناء الخارجي
نفي مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية المصرية، شمال العاصمة، اتهامات بالإهمال وإلقاء مريضة مصابة بفيروس كورونا بالفناء الخلفي للمشفى.
وقال مدير المستشفى، حسن منصور، إن المريضة كانت تعاني من غيبوبة كبدية، وارتفاع في درجة الحرارة إلى جانب السعال.
وأوضح منصور أن المريضة خضعت للعلاج، لثلاثة أيام، في المستشفى، قبل أن تتبين إصابتها بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن "المستشفى قامت بالتنسيق مع الإسعاف وجميع الجهات لنقل المريضة إلى مستشفى العزل بقها، وتم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع جواب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى".
وتابع منصور: "المريض في حالة ما قبل الغيبوبة، يكون في حالة عدم وعي وهياج، وسبق للمريضة أن خرجت من غرفة العناية المركزة وتمت إعادتها"، مؤكدا أنه نما إلى علمه أنها أصبيت بحالة "من الهياج بسبب المرض، وألقت بنفسها إلى جانب عربة الإسعاف".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً للمريضة ممددة على أرضية الفناء الخارجي للمستشفى، ما أثار غضباً واتهامات للمستشفى بالإهمال.
أطباء بريطانيون: فيروس كورونا لا يزال معديا بشكل كبير
قال أطباء بريطانيون متخصصون في علم الأوبئة والفيروسات إن فيروس كورونا المستجد لا يزال معديا بشكل كبير، إذ أن إصابة شخص واحد به كفيلة بنقله إلى ثلاثة أشخاص في المتوسط.
ويُقدر أن أقل من 5 ٪ من سكان المملكة المتحدة أصيبوا بالعدوى. أو بعبارة أخرى، لا يزال أكثر من 63 مليونًا عرضة للخطر.
وحذر الأطباء في تصريحات لبي بي سي من أنه إذا رفعت السلطات الإغلاق بشكل كامل، فإن موجة تفش أخرى للفيروس أم لا مفر منه.
وتقول الحكومة البريطانية إن تلك الإجراءات الصارمة تمكنت من قطع معدل العدوى بنسبة 70٪ تقريبًا.
ويحذر الخبراء من إعادة فتح المدارس سيكون كافيا لإرجاع المملكة المتحدة إلى ارتفاع في عدد الإصابة.
ديزني تفتح الأسبوع المقبل أول مدينة ترفيهية لها منذ تفشي الوباء
قررت ديزني فتح أول مدينة ألعاب ترفيهية لها، في شنغهاي الصينية، الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء في نهاية العام الماضي.
وستلتزم الشركة بمجموعة كبيرة من تدابير الصحة والسلامة الجديدة للزائرين، بما في ذلك أقنعة الوجه وتتبع الاتصال وفحص درجة الحرارة.