أطباء بريطانيون: فيروس كورونا لا يزال معديا بشكل كبير، وديزني تُعيد افتتاح مدينة ترفيهية في الصين

نفي مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية المصرية، شمال العاصمة، اتهامات بالإهمال وإلقاء مريضة مصابة بفيروس كورونا بالفناء الخلفي للمشفى.

وقال مدير المستشفى، حسن منصور، إن المريضة كانت تعاني من غيبوبة كبدية، وارتفاع في درجة الحرارة إلى جانب السعال.

وأوضح منصور أن المريضة خضعت للعلاج، لثلاثة أيام، في المستشفى، قبل أن تتبين إصابتها بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن "المستشفى قامت بالتنسيق مع الإسعاف وجميع الجهات لنقل المريضة إلى مستشفى العزل بقها، وتم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع جواب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى".

وتابع منصور: "المريض في حالة ما قبل الغيبوبة، يكون في حالة عدم وعي وهياج، وسبق للمريضة أن خرجت من غرفة العناية المركزة وتمت إعادتها"، مؤكدا أنه نما إلى علمه أنها أصبيت بحالة "من الهياج بسبب المرض، وألقت بنفسها إلى جانب عربة الإسعاف".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً للمريضة ممددة على أرضية الفناء الخارجي للمستشفى، ما أثار غضباً واتهامات للمستشفى بالإهمال.