السعودية: غرامات مالية كبيرة لمن لا يلتزم بقواعد الحد من جميع التجمّعات

سجلت فرنسا 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تراجع كبير عن حصيلة الوفيات ليوم الأربعاء والتي بلغت 278. وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء في المستشفيات ودور الرعاية الفرنسية إلى 25987 وفاة.

وتأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإبقاء على إجراءات الإغلاق في العاصمة باريس، والشمال الشرقي للبلاد، وتخفيفها في بقية مدن البلاد.

أما في إيطاليا فقد تراجعت حصيلة الوفيات مقارنة بحصيلة الأربعاء. وسجلت البلاد 274 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما تراجع معدل الإصابات ب43 إصابة، لتسجل 1401. وبذلك تصل حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 29958 وفاة، وهي ثالث أعلى حصيلة للوفيات جراء كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي إسبانيا ، توفي 213 شخصاً مقارنة مع 244 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 26 ألفاً. وأقرّ البرلمان الإسباني، مساء الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد للسيطرة على حركة العامة لأسبوعين إضافيين.

وفي بولندا، التي سجلت أحد أدنى معدلات الوفيات جراء الوباء في الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل 324 إصابة جديدة، و 22 وفاة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 755 شخصاً.