مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية، اعتباراً من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي ثمانية ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا بكورونا.

وسجل السودان حتى اليوم أكثر من ألف حالة إصابة، تنحصر غالبيتها في الخرطوم فيما ناهزت الوفيات 60 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة العليا للطوارىء الصحية في البلاد، قررت التشديد في تنفيذ اجراءات الإغلاق الشامل التي بدأتها منذ 18 أبريل / نيسان كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات الأخرى حتى إشعار آخر.

Getty Images Copyright: Getty Images

Getty Images Copyright: Getty Images