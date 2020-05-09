مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل
في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية، اعتباراً من اليوم السبت للحد
من انتشار فيروس كورونا.
وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي ثمانية ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا بكورونا.
وسجل السودان حتى اليوم أكثر من ألف حالة إصابة، تنحصر غالبيتها في
الخرطوم فيما ناهزت الوفيات 60 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وبحسب
ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة العليا للطوارىء الصحية
في البلاد، قررت التشديد في تنفيذ اجراءات الإغلاق
الشامل التي بدأتها منذ 18 أبريل / نيسان كما قررت منع
السفر بين العاصمة والولايات الأخرى حتى إشعار آخر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أكثر من أربعة ملايين مصاب و275 ألف وفاة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد
أفادت أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن أكثر من أربعة ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حول العالم.
وقالت الجامعة إن المرض الذي يسببه الفيروس أدى إلى وفاة أكثر من 275 ألف شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019 .
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد الوفيات بأكثر من 77 ألف وفاة، بينما تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بـأكثر من 31 ألف وفاة.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم
مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية، اعتباراً من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي ثمانية ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا بكورونا.
وسجل السودان حتى اليوم أكثر من ألف حالة إصابة، تنحصر غالبيتها في الخرطوم فيما ناهزت الوفيات 60 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة العليا للطوارىء الصحية في البلاد، قررت التشديد في تنفيذ اجراءات الإغلاق الشامل التي بدأتها منذ 18 أبريل / نيسان كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات الأخرى حتى إشعار آخر.
أكثر من أربعة ملايين مصاب و275 ألف وفاة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد
أفادت أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن أكثر من أربعة ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حول العالم.
وقالت الجامعة إن المرض الذي يسببه الفيروس أدى إلى وفاة أكثر من 275 ألف شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019 .
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد الوفيات بأكثر من 77 ألف وفاة، بينما تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بـأكثر من 31 ألف وفاة.