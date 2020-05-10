فيروس كورونا: إغلاق الحانات والملاهي الليلية في عاصمة كوريا الجنوبية خوفا من موجة تفشي جديدة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن إغلاق جميع الحانات والملاهي الليلية في العاصمة سيول بعد اكتشاف حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا مرتبطة بواحد من أشهر تجمعات الحياة الليلية في البلاد ما أثار مخاوف من حدوث موجة تفشي جديدة للوباء.

وتم الربط بين أكثر من 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس ورجل في أواخر العشرينيات من عمره كان قد زار العديد من الملاهي الليلية في منطقة أتايون الأسبوع الماضي قبل أن تظهر الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت يوم الأحد 34 حالة جديدة ما يعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ شهر تقريبا.

وقال رئيس البلاد مون جاي ان إن الحالات الجديدة تظهر أن كوريا الجنوبية "لا تزال في حرب طويلة مع الفيروس".