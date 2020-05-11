فيروس كورونا: الحياة تعود بحذر إلى العديد من الدول الأوروبية بعد أسابيع من الإغلاق

استهلت أسواق المال في السعودية معاملاتها اليوم بتراجع المؤشر العام للأسهم بشكل كبيروذلك في أعقاب إعلان الرياض عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وذلك في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة.

وانخفض المؤشر نحو 3 بالمائة وسط تراجع جماعي للأسهم.

وامتدت الخسائر لتشمل سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبط مؤشر بورصة دبي بنحو 2.3 بالمئة.

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فيروس كورونا: السعودية توقف صرف بدل غلاء المعيشة وترفع ضريبة القيمة المضافة