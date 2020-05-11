فيروس كورونا: الحياة تعود بحذر إلى العديد من الدول الأوروبية بعد أسابيع من الإغلاق

تراجع الأسهم في السعودية بعد إعلان الرياض زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل الغلاء
استهلت أسواق المال في السعودية معاملاتها اليوم بتراجع المؤشر العام للأسهم بشكل
كبيروذلك في أعقاب إعلان الرياض عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة
أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وذلك في إطار مواجهة التداعيات
الاقتصادية الأخيرة.
وانخفض المؤشر
نحو 3 بالمائة وسط تراجع جماعي للأسهم.
وامتدت الخسائر
لتشمل سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبط مؤشر بورصة دبي بنحو 2.3
بالمئة.
للمزيد عن القرارات السعودية الاخيرة يمكنكم قراءة الموضوع التالي على موقع
بي بي سي عربي
الحياة تعود بحذر إلى العديد من الدول الأوروبية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا
بدأت دول
أوروبية عدة في تخفيف إجراءات الإغلاق التي كان سبق وطبقتها لوقف تفشي فيروس
كورونا.
حيث تشهد
فرنسا اليوم إعادة فتح أبواب أغلب المدارس الابتدائية والعديد من المحلات
التجارية، إلا أن الحانات والمطاعم والمسارح ستظل مغلقة. ويعد ارتداء
قناع الوجه أو الكمامة إلزاميا في وسائل المواصلات العامة.
أما في
إسبانيا فسيكون بإمكان أكثر من نصف السكان التنقل في حدود الأقاليم التي يعيشون
فيها بجانب السماح بالتجمعات في حدود عشرة أشخاص.إلا أن المدن الكبرى التي شهدت الكثير من حالات الإصابة – مثل مدريد
وبرشلونة- لن تشملها من هذه السياسات الجديدة.
كذلك
ستشهد بلجيكا وسويسرا والتشيك وأوكرانيا واليونان إجراءات مشابهة للتخفيف من حالة
الإغلاق.
,سجلت
القارة الأوروبية أكثر من مليون ونصف المليون إصابة مؤكدة بالفيروس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كورونا يتسبب في إيقاف إنتاج مسلسل رسوم متحركة ياباني للمرة الأولى منذ نحو 50 عاما
تسبب فيروس كورونا في وقف انتاج مسلسل رسوم متحركة ياباني للمرة الأولى منذ
عقود.
وتعد مشاهدة مسلسل " سازا سان" أحد طقوس قضاء ليلة الأحد في
اليابان، حيث يتابعه الملايين منذ بدء بثه
للمرة الأولى 1969.
ويروي المسلسل قصة ربة منزل وأسرتها يعيشون في واحدة من الضواحي.
وقال إدارة قناة فوجي
التليفزيونية إنه تم إيقاف عمليات الأداء الصوتي للحفاظ على صحة العاملين.
وقالت
القناة إنها ستبث حلقات قديمة من المسلسل للمرة الأولى منذ منتصف السبعينيات.
AFPCopyright: AFP
حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا تتجاوز المليون ونصف المليون
في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا
جراء فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات فإن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة
في القارة الأوروبية تجاوز المليون ونصف المليون.
وتتصدر إسبانيا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات في القارة بنحو 224
ألفا وأكثر من 26 ألف وفاة.
وفي بريطانيا فإن عدد الوفيات فيها هو الأعلى أوروبيا بأكثر من 30 ألفا
بينما وصل عدد الإصابات فيها إلى ما يقرب من 220 ألفا.
أما إيطاليا والتي كانت بؤرة انتشار الفيروس في
القارة فإنها تراجعت إلى المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بـ219 ألفا.
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تراجع الأسهم في السعودية بعد إعلان الرياض زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل الغلاء
استهلت أسواق المال في السعودية معاملاتها اليوم بتراجع المؤشر العام للأسهم بشكل كبيروذلك في أعقاب إعلان الرياض عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وذلك في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة.
وانخفض المؤشر نحو 3 بالمائة وسط تراجع جماعي للأسهم.
وامتدت الخسائر لتشمل سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبط مؤشر بورصة دبي بنحو 2.3 بالمئة.
للمزيد عن القرارات السعودية الاخيرة يمكنكم قراءة الموضوع التالي على موقع بي بي سي عربي
فيروس كورونا: السعودية توقف صرف بدل غلاء المعيشة وترفع ضريبة القيمة المضافة
الحياة تعود بحذر إلى العديد من الدول الأوروبية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا
بدأت دول أوروبية عدة في تخفيف إجراءات الإغلاق التي كان سبق وطبقتها لوقف تفشي فيروس كورونا.
حيث تشهد فرنسا اليوم إعادة فتح أبواب أغلب المدارس الابتدائية والعديد من المحلات التجارية، إلا أن الحانات والمطاعم والمسارح ستظل مغلقة. ويعد ارتداء قناع الوجه أو الكمامة إلزاميا في وسائل المواصلات العامة.
أما في إسبانيا فسيكون بإمكان أكثر من نصف السكان التنقل في حدود الأقاليم التي يعيشون فيها بجانب السماح بالتجمعات في حدود عشرة أشخاص.إلا أن المدن الكبرى التي شهدت الكثير من حالات الإصابة – مثل مدريد وبرشلونة- لن تشملها من هذه السياسات الجديدة.
كذلك ستشهد بلجيكا وسويسرا والتشيك وأوكرانيا واليونان إجراءات مشابهة للتخفيف من حالة الإغلاق.
,سجلت القارة الأوروبية أكثر من مليون ونصف المليون إصابة مؤكدة بالفيروس.
كورونا يتسبب في إيقاف إنتاج مسلسل رسوم متحركة ياباني للمرة الأولى منذ نحو 50 عاما
تسبب فيروس كورونا في وقف انتاج مسلسل رسوم متحركة ياباني للمرة الأولى منذ عقود.
وتعد مشاهدة مسلسل " سازا سان" أحد طقوس قضاء ليلة الأحد في اليابان، حيث يتابعه الملايين منذ بدء بثه للمرة الأولى 1969.
ويروي المسلسل قصة ربة منزل وأسرتها يعيشون في واحدة من الضواحي.
وقال إدارة قناة فوجي التليفزيونية إنه تم إيقاف عمليات الأداء الصوتي للحفاظ على صحة العاملين.
وقالت القناة إنها ستبث حلقات قديمة من المسلسل للمرة الأولى منذ منتصف السبعينيات.
حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا تتجاوز المليون ونصف المليون
في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات فإن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في القارة الأوروبية تجاوز المليون ونصف المليون.
وتتصدر إسبانيا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات في القارة بنحو 224 ألفا وأكثر من 26 ألف وفاة.
وفي بريطانيا فإن عدد الوفيات فيها هو الأعلى أوروبيا بأكثر من 30 ألفا بينما وصل عدد الإصابات فيها إلى ما يقرب من 220 ألفا.
أما إيطاليا والتي كانت بؤرة انتشار الفيروس في القارة فإنها تراجعت إلى المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بـ219 ألفا.