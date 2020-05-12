فيروس كورونا: إعادة فتح جميع المساجد في إيران، والوباء سيكلف أندية الدوري الإنجليزي 340 مليون جنيه استرليني

قال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد أكثر من ألف إصابة بينما تسبب الوباء في وفاة 45 شخصا بتونس.

وبدأت في البلاد منذ يوم أمس الاثنين إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر الصحي العام، شملت إعادة فتح المحالّ التجارية وصالونات الحلاقة، فيما حثت الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التونسيين على الالتزام بالإجراءات الوقائية.