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فيروس كورونا: إعادة فتح جميع المساجد في إيران، والوباء سيكلف أندية الدوري الإنجليزي 340 مليون جنيه استرليني

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  1. لا إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس لليوم الثاني على التوالي

    قال وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

    وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد أكثر من ألف إصابة بينما تسبب الوباء في وفاة 45 شخصا بتونس.

    وبدأت في البلاد منذ يوم أمس الاثنين إجراءات جديدة للتخفيف من الحجر الصحي العام، شملت إعادة فتح المحالّ التجارية وصالونات الحلاقة، فيما حثت الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التونسيين على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

    تونس
    Copyright: Getty Images

  2. عاجلهجوم على مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

    يتعرض مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول لهجوم من قبل مسلحين.

    وأفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارين وتبادل لإطلاق النار داخل المستشفى الذي يتبع جزء منه منظمة أطباء بلا حدود الدولية.

    وفي اتصال مع بي بي سي قال طبيب فر من المستشفى إن نحو مائة وأربعين شخصا، من بينهم أطباء وممرضون وممرضات، كانوا داخل المستشفى وقت الهجوم.

    ويعيش العديد من الأجانب العاملين في منظمة أطباء بلا حدود في مبنى مجاور.

  3. فيروس كورونا سيكلف أندية الدوري الإنجليزي 340 مليون جنيه استرليني

    شهد الاجتماع الذي عقد أمس لبحث مصير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إخطار أندية البطولة أنه سيكون لزامها عليها أن ترد إلى محطات التليفزيون المحلية والدولية نحو 340 مليون جنيه استرليني حتى لو تم استئناف الموسم الحالي بدون جمهور، وذلك بعد أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وكان ممثلون عن الأندية قد التقوا يوم أمس لبحث الخيارات الخاصة باستئناف الموسم، حيث ناقشوا وللمرة الأولى خيار عدم استئناف الموسم.

    كذلك أعرب ممثلو الأندية عن رفضهم لمقترح إقامة المباريات في ملاعب محايدة.

    وسيكون على الأندية دفع تعويضات لشبكات التليفزيون لأن عددا من المباريات لن تقام بالشكل المتوقع سواء كانت بغير جمهور أو في اوقات مختلفة عما كان مخطط سابقا.

    الدوري الإنجليزي
    Copyright: Getty Images

  4. السلطات الإيرانية تقرر إعادة فتح جميع المساجد

    افادت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن السلطات في البلاد قررت إعادة فتح جميع المساجد بداية من اليوم وذلك بعد أن ظل العديد منها مغلقا لأسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.

    ونقلت وكالة أنباء مهر عن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي محمد قمي قوله إن القرار جاء استجابة " لمطالب الشعب الايراني المتدين مع مراعاة البروتكولات الصحية".

    وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن عدة خطوات للتخفيف من سياسة الإغلاق التي كانت قد اتبعتها لوقف تفشي الفيروس، من بينها استئناف صلاة الجمعة في بعض المساجد ورفع الحظر عن التنقل بين المدن والسماح بفتح المراكز التجارية

    وسجلت إيران نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس وما يقرب من سبعة ألاف وفاة.

    إيران
    Copyright: Getty Images

  5. مقتل خمسة من المصابين بفيروس كورونا في حريق بمستشفى في روسيا

    أسفر حريق شب في مستشفى بمدينة سان بطرسبورغ الروسية عن مقتل خمسة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج في وحدة العناية الفائقة بالمستشفى.

    ويعتقد أن سبب الحريق خلل في دورة الكهرباء بأحد أجهزة التنفس الصناعي.

    وقالت السلطات الروسية إنه تمت السيطرة على الحريق بعد إجلاء 150 شخصا من المستشفى دون الكشف عن عدد المصابين في الحادث.

    وتحتل روسيا المرتبة الثالثة في عدد حالات الإصابة بأكثر من 220 ألف إصابة.

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