بومبيو يستهل زيارته لإسرائيل بالهجوم على إيران، وتويتر يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل "إلى الأبد"

وزير الخارجية الأمريكي يستهل زيارته لإسرائيل بالهجوم على إيران
استهل وزير الخارجية الأمريكي،
مايك بومبيو، زيارته إلى إسرائيل بالهجوم على إيران قائلا إن طهران " تستغل
كل مواردها لنشر الإرهاب" في الوقت الذي يعد فيه الشعب الإيراني من بين
الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من تفشي وباء فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات بومبيو قبل اجتماعه
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو.
وتعد هذه اول زيارة خارجية يقوم
بها بومبيو منذ تفشي وباء فيروس كورونا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
روبرت دي نيرو: ترامب لا يهتم بعدد ضحايا كورونا طالما سيعاد انتخابه
قال الممثل الشهير روبرت دي نيرو
إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " لا يهتم على الأطلاق" بعدد من يموتون
جراء فيروس كورونا طالما سيعاد انتخابه.
وقال دي نيرو لبي بي سي إنه من
المخيف أن الكثير من الناس يخافون من عواقب الجهر برأيهم حيال سياسة ترامب
ويُتهم
ترامب من قبل معارضيه بتقديم البعد الاقتصادي على أرواح البشر وهو ما ينفيه الرئيس
الأمريكي.
تويتر يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل "إلى الأبد"
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر
أنه سيكون بإمكان موظفيه مواصلة العمل من المنزل إلى لأبد طالما رغبوا في ذلك.
وكان الموقع الذي يتخذ من مدينة
سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا له قد سمح
لموظفيه، البالغ عددهم نحو خمسة آلاف، بالعمل من المنزل بداية من شهر مارس/آذار
الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبعث المدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي،
برسالة إلى المديرين في الموقع قال فيها
" كنا من أوائل من طبقوا سياسة
السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وهي
السياسة التي اثبتت جدواها في الشهور الأخيرة.. لذلك في حال ما كان الموظفون في
وضع يسمح لهم بالعمل من المنزل فسنعمل على تحقيق هذا طالما رغبوا في ذلك."
إلا أن الموقع قال أنه سيكون
بإمكان من يريد العمل من مقرات الشركة القيام بذلك بمجرد إعادة فتحها.
ويملك تويتر 35 مكتبا في عدة مدن
بالعالم من بينها نيودلهي، ولندن.
وكانت مؤسسات أخرى عاملة في قطاع
تكنولوجيا المعلومات مثل فيسبوك وغوغل قد أعلنت السماح لموظفيها بالعمل من المنزل
إلى نهاية 2020.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
وزير الخارجية الأمريكي يستهل زيارته لإسرائيل بالهجوم على إيران
استهل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارته إلى إسرائيل بالهجوم على إيران قائلا إن طهران " تستغل كل مواردها لنشر الإرهاب" في الوقت الذي يعد فيه الشعب الإيراني من بين الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من تفشي وباء فيروس كورونا.
وجاءت تصريحات بومبيو قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتعد هذه اول زيارة خارجية يقوم بها بومبيو منذ تفشي وباء فيروس كورونا.
روبرت دي نيرو: ترامب لا يهتم بعدد ضحايا كورونا طالما سيعاد انتخابه
قال الممثل الشهير روبرت دي نيرو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب " لا يهتم على الأطلاق" بعدد من يموتون جراء فيروس كورونا طالما سيعاد انتخابه.
وقال دي نيرو لبي بي سي إنه من المخيف أن الكثير من الناس يخافون من عواقب الجهر برأيهم حيال سياسة ترامب
ويُتهم ترامب من قبل معارضيه بتقديم البعد الاقتصادي على أرواح البشر وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي.
تويتر يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل "إلى الأبد"
أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيكون بإمكان موظفيه مواصلة العمل من المنزل إلى لأبد طالما رغبوا في ذلك.
وكان الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا له قد سمح لموظفيه، البالغ عددهم نحو خمسة آلاف، بالعمل من المنزل بداية من شهر مارس/آذار الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبعث المدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، برسالة إلى المديرين في الموقع قال فيها
" كنا من أوائل من طبقوا سياسة السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وهي السياسة التي اثبتت جدواها في الشهور الأخيرة.. لذلك في حال ما كان الموظفون في وضع يسمح لهم بالعمل من المنزل فسنعمل على تحقيق هذا طالما رغبوا في ذلك."
إلا أن الموقع قال أنه سيكون بإمكان من يريد العمل من مقرات الشركة القيام بذلك بمجرد إعادة فتحها.
ويملك تويتر 35 مكتبا في عدة مدن بالعالم من بينها نيودلهي، ولندن.
وكانت مؤسسات أخرى عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثل فيسبوك وغوغل قد أعلنت السماح لموظفيها بالعمل من المنزل إلى نهاية 2020.