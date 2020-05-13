بومبيو يستهل زيارته لإسرائيل بالهجوم على إيران، وتويتر يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل "إلى الأبد"

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيكون بإمكان موظفيه مواصلة العمل من المنزل إلى لأبد طالما رغبوا في ذلك.

وكان الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا له قد سمح لموظفيه، البالغ عددهم نحو خمسة آلاف، بالعمل من المنزل بداية من شهر مارس/آذار الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبعث المدير التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، برسالة إلى المديرين في الموقع قال فيها

" كنا من أوائل من طبقوا سياسة السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وهي السياسة التي اثبتت جدواها في الشهور الأخيرة.. لذلك في حال ما كان الموظفون في وضع يسمح لهم بالعمل من المنزل فسنعمل على تحقيق هذا طالما رغبوا في ذلك."

إلا أن الموقع قال أنه سيكون بإمكان من يريد العمل من مقرات الشركة القيام بذلك بمجرد إعادة فتحها.

ويملك تويتر 35 مكتبا في عدة مدن بالعالم من بينها نيودلهي، ولندن.

وكانت مؤسسات أخرى عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثل فيسبوك وغوغل قد أعلنت السماح لموظفيها بالعمل من المنزل إلى نهاية 2020.