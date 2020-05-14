فيروس كورونا: الأمم المتحدة تحذر من أزمة صحة نفسية عالمية بسبب الوباء

حذر خبراء صحيون بالأمم المتحدة، الخميس، من أزمة صحة نفسية عالمية بسبب الوباء.

وقالت مديرة إدارة الصحة العقلية بمنظمة الصحة العالمية، ديفورا كيستل، إن الانعزال والخوف والضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي تتسبب جميعها أو قد تكون سببا في أزمة نفسية عالمية.

وخلال عرض تقرير وتقديم خط استرشادي للأمم المتحدة بشأن الصحة العقلية و مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، رجّحت كيستل زيادة عدد الأمراض النفسية وشدتها وطالبت الحكومات بوضع هذا الأمر "في صدارة خططها" لمكافحة الجائحة.

وفي إفادة للصحفيين قالت كيستل " تضررت الصحة النفسية واستقرار المجتمعات بأسرها بشدة بفعل هذه الأزمة وهما أولوية يتعين معالجتها على نحو عاجل".

ويلقي التقرير الضوء على عدة فئات وقطاعات في المجتمع مهددة بمشاكل نفسية وتشمل الأطفال والشباب المعزولين عن أصدقائهم ومدارسهم وكذلك العاملين في الرعاية الصحية الذين يشهدون إصابة وموت الآلاف بفيروس كورونا.

ويقول خبراء علم النفس إن الأطفال يعانون من القلق كما زادت حالات الاكتئاب والتوتر في عدة بلدان.

ويتزايد العنف المنزلي، ويتحدث العاملون في قطاع الصحة عن تزايد الحاجة لدعم نفسي.