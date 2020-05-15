أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات في سنغافورة أجلت سفر 900 شخص إلى السعودية لأداء فريضة الحج إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا.

وقال المجلس الإسلامي إن 80 في المئة من المستبعدين في فئة عمرية متقدمة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت السعودية من المسلمين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج هذا العام التريث قبل إبرام عقود رحلات الحج في ظل غياب رؤية واضحة لتطورات انتشار فيروس كورونا.

وكان من المتوقع سفر نحو مليوني شخص إلى مكة والمدينة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين لأداء شعائر الحج. وعلقت السلطات بالفعل رحلات العُمرة كإجراء احترازي.