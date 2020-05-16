إيطاليا تقرر رفع القيود على السفر اعتبارا من 3 يونيو/حزيران

قررت الحكومة الإيطالية رفع القيود على السفر من وإلى البلاد اعتباراً من الثالث من يونيو/حزيران، في إطار بعض الإجراءات التي تتخذها منذ الرابع من الشهر الجاري لرفع أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم، ولكن معدل الإصابة بها انخفض بشكل حاد في الأسبوعين الأخيرين.

ولقي أكثر من 31600 شخص حتفهم بالفيروس في إيطاليا، وهو ثالث أعلى معدل وفيات بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تفرض قيودًا على الصعيد الوطني عندما بدأت حالات الإصابة بالفيروس في الظهور في المناطق الشمالية في فبراير/ شباط.

ومن المقرر أيضًا إعادة فتح المتاجر والمطاعم في 18 مايو، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.