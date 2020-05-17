العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا داخل منزله، وارتداء الكمامة إجباري في قطر لمنع تفشي فيروس كورونا

أعلن العراق انطلاق عملية "أسود الجزيرة" لمواجهة مسلحي "الدولة الإسلامية" في صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار غربي البلاد، وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود مع سوريا.

ويشترك في العملية قيادات كل من عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشدين الشعبي والعشائري، على أحد عشر محوراً، بإسناد من طيران الجيش العراقي.

وأضاف بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين".

ويعتقد مراقبون أن التضاريس فى تلك المناطق تساعد المسلحين في تنفيذ هجماتهم على مناطق ممتدة ما بين ست محافظات هي صلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار ونينوى وحزام بغداد الشمالي.

وعلى الرغم من استمرار العمليات الأمنية لوقف هجمات مسلحي تنظيم " الدولة الإسلامية " من هذه المناطق، إلا أنها لم تنجح في وقف الهجمات المتكررة منذ عام 2017.

و فى أحدث هجماته، استهدف تنظيم الدولة أهدافا أمنية ومدنية الأسبوع الماضي فى أربع محافظات.