العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا داخل منزله، وارتداء الكمامة إجباري في قطر لمنع تفشي فيروس كورونا

العراق يشن عملية أمنية موسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية
أعلن العراق انطلاق عملية "أسود الجزيرة" لمواجهة مسلحي "الدولة
الإسلامية" في صحراء الجزيرة شمالي
محافظة الأنبار غربي البلاد، وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا
إلى الحدود مع سوريا.
ويشترك في العملية قيادات كل من عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى
والحشدين الشعبي والعشائري، على أحد عشر محوراً، بإسناد من طيران الجيش العراقي.
وأضاف بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "العملية تأتي لتعزيز الأمن
والاستقرار في تلك المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على
المطلوبين".
ويعتقد مراقبون أن التضاريس فى تلك المناطق تساعد المسلحين في تنفيذ هجماتهم على مناطق
ممتدة ما بين ست محافظات هي صلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار ونينوى وحزام بغداد
الشمالي.
وعلى الرغم من استمرار
العمليات الأمنية لوقف هجمات مسلحي تنظيم " الدولة الإسلامية " من
هذه المناطق، إلا أنها لم تنجح في وقف الهجمات المتكررة منذ عام 2017.
و فى أحدث هجماته، استهدف تنظيم الدولة أهدافا
أمنية ومدنية الأسبوع الماضي فى أربع محافظات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نواب أوروبيون يطالبون بحظر مؤقت لشراء الصين شركات أوروبية
قال زعيم أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي
إن على الاتحاد الأوروبي فرض تعليق مؤقت على قيام المستثمرين الصينين بشراء أسهم
في الشركات الأوروبية أو الاستحواذ عليها.
وقال مافريد فيبر، الذي يقود ائتلافا ليمين الوسط،
في مقابلة صحفية إنه سيعمل على الضغط على بروكسيل من أجل سن قانون يمنع لمدة 12
شهرا شراء الصين للشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي والتي تعاني من تراجع
قيمتها بسبب الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال فيبر إن على أوروبا أن تتصرف بشكل منسق لحماية
نفسها وإلا فإن الصين ستصير "المنافس الأكبر على المستويين الاقتصادي والسياسي".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ارتداء الكمامة إجباري في قطر بداية من اليوم
بدأ في قطر اليوم العمل بقرار حكومي يلزم كل من
يخرج من منزله ارتداء كمامة في إطار سياسات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب القوانين الجديدة يُعاقب من يخالف قواعد
ارتداء الكمامة بدفع غرامة تصل إلى نحو 55 ألف دولار أو السجن لفترة تصل إلى ثلاثة
أعوام.
وسجلت
قطر – البالغ عدد سكانها أقل من ثلاثة ملايين نسمة- أكثر من 30 ألف حالة إصابة
بفيروس كورونا ما يجعها من بين البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات مقارنة بعدد
السكان.
وكانت السلطات قد قررت مواصلة إغلاق المساجد والمدارس
والمراكز التجارية بينما يتواصل العمل في المنشآت الخاصة بكأس العالم 2022.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في منزله بتل أبيب
تفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه تم العثور على سفير الصين إلى
إسرائيل ميتا داخل منزله في أحدى ضواحي مدينة تل أبيب.
هذا ولم تفيد التقارير الإعلامية عن سبب وفاة دو دي البالغ من
العمر 58 عاما والذي تم تعيينه سفيرا لبلاده في إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي بعد أن شغل منصب سفير الصين في أوكرانيا.
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العراق يشن عملية أمنية موسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية
أعلن العراق انطلاق عملية "أسود الجزيرة" لمواجهة مسلحي "الدولة الإسلامية" في صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار غربي البلاد، وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود مع سوريا.
ويشترك في العملية قيادات كل من عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشدين الشعبي والعشائري، على أحد عشر محوراً، بإسناد من طيران الجيش العراقي.
وأضاف بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين".
ويعتقد مراقبون أن التضاريس فى تلك المناطق تساعد المسلحين في تنفيذ هجماتهم على مناطق ممتدة ما بين ست محافظات هي صلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار ونينوى وحزام بغداد الشمالي.
وعلى الرغم من استمرار العمليات الأمنية لوقف هجمات مسلحي تنظيم " الدولة الإسلامية " من هذه المناطق، إلا أنها لم تنجح في وقف الهجمات المتكررة منذ عام 2017.
و فى أحدث هجماته، استهدف تنظيم الدولة أهدافا أمنية ومدنية الأسبوع الماضي فى أربع محافظات.
نواب أوروبيون يطالبون بحظر مؤقت لشراء الصين شركات أوروبية
قال زعيم أكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي إن على الاتحاد الأوروبي فرض تعليق مؤقت على قيام المستثمرين الصينين بشراء أسهم في الشركات الأوروبية أو الاستحواذ عليها.
وقال مافريد فيبر، الذي يقود ائتلافا ليمين الوسط، في مقابلة صحفية إنه سيعمل على الضغط على بروكسيل من أجل سن قانون يمنع لمدة 12 شهرا شراء الصين للشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي والتي تعاني من تراجع قيمتها بسبب الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وقال فيبر إن على أوروبا أن تتصرف بشكل منسق لحماية نفسها وإلا فإن الصين ستصير "المنافس الأكبر على المستويين الاقتصادي والسياسي".
ارتداء الكمامة إجباري في قطر بداية من اليوم
بدأ في قطر اليوم العمل بقرار حكومي يلزم كل من يخرج من منزله ارتداء كمامة في إطار سياسات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب القوانين الجديدة يُعاقب من يخالف قواعد ارتداء الكمامة بدفع غرامة تصل إلى نحو 55 ألف دولار أو السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.
وسجلت قطر – البالغ عدد سكانها أقل من ثلاثة ملايين نسمة- أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ما يجعها من بين البلدان الأكثر تسجيلا للإصابات مقارنة بعدد السكان.
وكانت السلطات قد قررت مواصلة إغلاق المساجد والمدارس والمراكز التجارية بينما يتواصل العمل في المنشآت الخاصة بكأس العالم 2022.
العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في منزله بتل أبيب
تفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأنه تم العثور على سفير الصين إلى إسرائيل ميتا داخل منزله في أحدى ضواحي مدينة تل أبيب.
هذا ولم تفيد التقارير الإعلامية عن سبب وفاة دو دي البالغ من العمر 58 عاما والذي تم تعيينه سفيرا لبلاده في إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي بعد أن شغل منصب سفير الصين في أوكرانيا.