فيروس كورونا: إعادة فتح المحلات والمطاعم في إيطاليا بعد 10 أسابيع من الإغلاق

عودة تدريجية للحصص التدريبية الجماعية لأندية الدوري الإسباني
أجازت
رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للأندية إقامة حصص تدريبية
لمجموعة من عشر لاعبين كحد أقصى، في خطوة إضافية على طريق عودة المنافسات المعلقة
منذ شهرين بسبب فيروس كورونا.
وكان لاعبو الدرجتين الأولى والثانية قد استئنفوا منذ
الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في ظل تدابير صحية صارمة،
بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.
ووفق البروتوكول الذي وضعته الرابطة، سُمِح
بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي حيث يسمح بتواجد ستة لاعبين
كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجيا. وتأمل الرابطة في استئناف
البطولة اعتبارا من 12 حزيران/يونيو المقبل، بعد توقفها منذ منتصف آذار/مارس بسبب
"كوفيد-19".
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إعادة فتح المحلات والمطاعم في إيطاليا بعد 10 أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا
بدأ اليوم في إيطاليا اتخاذ المزيد من الخطوات في
طريق تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها السلطات قبل عشرة أسابيع لوقف تفشي فيروس
كورونا.
حيث سيكون بإمكان المحلات والمطاعم والحانات وصالونات التجميل إعادة فتح أبوابها، كما بدأت الكنائس في استئناف إقامة الصلوات والقداسات.
وسيكون لزاما على المؤسسات والمشاريع التجارية التي تعيد فتح أبوابها أن تطبيق نظام تعقيم مشددا، كما لن تسمح المطاعم إلا لأفراد
العائلة الواحدة أن يجلسوا معا، كما ستطبق صالونات التجميل نظام الحجز المسبق.
كما
تبدأ البرتغال اليوم في تطبيق المرحلة الثانية من عملية تحفيف قيود الإغلاق مع
السماح للسكان بالخروج إلى الشوارع.
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عودة تدريجية للحصص التدريبية الجماعية لأندية الدوري الإسباني
أجازت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للأندية إقامة حصص تدريبية لمجموعة من عشر لاعبين كحد أقصى، في خطوة إضافية على طريق عودة المنافسات المعلقة منذ شهرين بسبب فيروس كورونا.
وكان لاعبو الدرجتين الأولى والثانية قد استئنفوا منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.
ووفق البروتوكول الذي وضعته الرابطة، سُمِح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي حيث يسمح بتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجيا. وتأمل الرابطة في استئناف البطولة اعتبارا من 12 حزيران/يونيو المقبل، بعد توقفها منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19".
إعادة فتح المحلات والمطاعم في إيطاليا بعد 10 أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا
بدأ اليوم في إيطاليا اتخاذ المزيد من الخطوات في طريق تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها السلطات قبل عشرة أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا.
حيث سيكون بإمكان المحلات والمطاعم والحانات وصالونات التجميل إعادة فتح أبوابها، كما بدأت الكنائس في استئناف إقامة الصلوات والقداسات.
وسيكون لزاما على المؤسسات والمشاريع التجارية التي تعيد فتح أبوابها أن تطبيق نظام تعقيم مشددا، كما لن تسمح المطاعم إلا لأفراد العائلة الواحدة أن يجلسوا معا، كما ستطبق صالونات التجميل نظام الحجز المسبق.
كما تبدأ البرتغال اليوم في تطبيق المرحلة الثانية من عملية تحفيف قيود الإغلاق مع السماح للسكان بالخروج إلى الشوارع.