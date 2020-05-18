فيروس كورونا: إعادة فتح المحلات والمطاعم في إيطاليا بعد 10 أسابيع من الإغلاق

أجازت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للأندية إقامة حصص تدريبية لمجموعة من عشر لاعبين كحد أقصى، في خطوة إضافية على طريق عودة المنافسات المعلقة منذ شهرين بسبب فيروس كورونا.

وكان لاعبو الدرجتين الأولى والثانية قد استئنفوا منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

ووفق البروتوكول الذي وضعته الرابطة، سُمِح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة مع قيود تباعد اجتماعي حيث يسمح بتواجد ستة لاعبين كحد أقصى على الملعب ذاته، قبل أن يرفع العدد تدريجيا. وتأمل الرابطة في استئناف البطولة اعتبارا من 12 حزيران/يونيو المقبل، بعد توقفها منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19".