فيروس كورونا: زيادة كبيرة في معدلات البطالة ببريطانيا، وأول إصابة لمسؤول مدني مصري بارز

قضت محكمة إدارية فرنسية بأن على الحكومة أن ترفع الحظر الذي كانت قد فرضته على التجمعات في دور العبادة في غضون ثمانية أيام.

وكانت الحكومة قد حظرت التجمعات الدينية في إطار القرارات التي اتخذتها لوقف تفشي فيروس كورونا.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره مجلس الدولة أن الحظر غير "متناسب في طبيعته" وتسبب في " ضرر غير مبرر قانوني بشكل كبير وواضح".

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا.