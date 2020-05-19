فيروس كورونا: زيادة كبيرة في معدلات البطالة ببريطانيا، وأول إصابة لمسؤول مدني مصري بارز

حكم قضائي فرنسي بعدم قانونية حظر التجمعات في دور العبادة
قضت محكمة إدارية فرنسية بأن على الحكومة أن ترفع الحظر الذي كانت
قد فرضته على التجمعات في دور العبادة في غضون ثمانية أيام.
وكانت الحكومة قد حظرت التجمعات الدينية في إطار القرارات التي
اتخذتها لوقف تفشي فيروس كورونا.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره مجلس الدولة أن الحظر غير "متناسب في طبيعته"
وتسبب في " ضرر غير مبرر قانوني بشكل كبير وواضح".
وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا.
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أول إصابة لمسؤول مدني مصري بارز بفيروس كورونا
أعلن محافظ الدقهلية في مصر إصابته بفيروس كورونا،
بعدما أظهرت نتائج معملية إيجابية العينات المأخوذة منه، ضمن عدد من مسؤولي
المحافظة، ليكون أول مسؤول مدني بارز في الحكومة المصرية تُعلن إصابته
بالمرض.
وقال المحافظ أيمن مختار، 47 عاما، إنه سيخضع
للبروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة المصرية، وسيتم عزله في أحد المستشفيات لتلقي
العلاج، موضحا أن أعراضه المرضية حتى الآن بسيطة.
وكان اثنان من قيادات الهيئة الهندسية بالجيش
المصري برتبة لواء قد توفيا جراء الفيروس قبل نحو شهرين.
وتقترب
الإصابات بكورونا في البلاد من 13 ألفا، فيما بلغت الوفيات نحو 650 حالة، ولدى مصر
أعلى عدد وفيات بالفيروس في إفريقيا.
فيروس كورنا يتسبب في زيادة كبيرة في أرقام البطالة ببريطانيا
أظهرت البيانات التي نشرتها
السلطات البريطانية الخاصة بمعدلات البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام
الجاري أن 50 ألف شخص انضموا إلى قائمة العاطلين عن العمل في البلاد والذي يقدر
عددهم بنحو مليون و350 ألف شخص.
وقال جونثان اثو من مكتب الإحصائيات
الوطنية إن البيانات تظهر " حكم
التأثير الكبير الذي أحدثه فيروس كورونا على سوق العمل".
كذلك أظهرت بيانات أخرى صادرة عن
نفس الجهة زيادة كبيرة في عدد من حصلوا على إعانة البطالة في البلاد في شهر أبريل
نيسان الماضي بحيث وصل الإجمالي إلى أكثر من مليوني شخص بزيادة تقدر بنحو 856
ألفا.
ويعد شهر أبريل نيسان الماضي هو
أول شهر كامل يتم فيه تطبيق حالة الإغلاق بالبلاد.
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حكم قضائي فرنسي بعدم قانونية حظر التجمعات في دور العبادة
قضت محكمة إدارية فرنسية بأن على الحكومة أن ترفع الحظر الذي كانت قد فرضته على التجمعات في دور العبادة في غضون ثمانية أيام.
وكانت الحكومة قد حظرت التجمعات الدينية في إطار القرارات التي اتخذتها لوقف تفشي فيروس كورونا.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدره مجلس الدولة أن الحظر غير "متناسب في طبيعته" وتسبب في " ضرر غير مبرر قانوني بشكل كبير وواضح".
وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا.
أول إصابة لمسؤول مدني مصري بارز بفيروس كورونا
أعلن محافظ الدقهلية في مصر إصابته بفيروس كورونا، بعدما أظهرت نتائج معملية إيجابية العينات المأخوذة منه، ضمن عدد من مسؤولي المحافظة، ليكون أول مسؤول مدني بارز في الحكومة المصرية تُعلن إصابته بالمرض.
وقال المحافظ أيمن مختار، 47 عاما، إنه سيخضع للبروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة المصرية، وسيتم عزله في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، موضحا أن أعراضه المرضية حتى الآن بسيطة.
وكان اثنان من قيادات الهيئة الهندسية بالجيش المصري برتبة لواء قد توفيا جراء الفيروس قبل نحو شهرين.
وتقترب الإصابات بكورونا في البلاد من 13 ألفا، فيما بلغت الوفيات نحو 650 حالة، ولدى مصر أعلى عدد وفيات بالفيروس في إفريقيا.
فيروس كورنا يتسبب في زيادة كبيرة في أرقام البطالة ببريطانيا
أظهرت البيانات التي نشرتها السلطات البريطانية الخاصة بمعدلات البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أن 50 ألف شخص انضموا إلى قائمة العاطلين عن العمل في البلاد والذي يقدر عددهم بنحو مليون و350 ألف شخص.
وقال جونثان اثو من مكتب الإحصائيات الوطنية إن البيانات تظهر " حكم التأثير الكبير الذي أحدثه فيروس كورونا على سوق العمل".
كذلك أظهرت بيانات أخرى صادرة عن نفس الجهة زيادة كبيرة في عدد من حصلوا على إعانة البطالة في البلاد في شهر أبريل نيسان الماضي بحيث وصل الإجمالي إلى أكثر من مليوني شخص بزيادة تقدر بنحو 856 ألفا.
ويعد شهر أبريل نيسان الماضي هو أول شهر كامل يتم فيه تطبيق حالة الإغلاق بالبلاد.