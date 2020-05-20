فيروس كورونا: الفقر المدقع في انتظار" 60 مليون" شخص، وأول رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل

حذر رئيس البنك الدولي من أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستسبب في ضم إلى ما قد يصل إلى 60 مليون شخص إلى قائمة من يعانون من الفقر المدقع أو الفقر الشديد.

وقال دافيد مالبيس إن البنك يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بنحو 5% بسبب فيروس كورونا.

وبحسب مالبيس فإن أثار الوباء الاقتصادية قد تسببت في خسارة الملايين لوظائفهم وإفلاس الكثير من المشاريع التجارية.

وبحسب تعريف البنك الدولي، فإن من يعاني من الفقر المدقع هو من يعيش على مبلغ يقل من دولار و90 سنتا في اليوم.