فيروس كورونا: الفقر المدقع في انتظار" 60 مليون" شخص، وأول رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل

البنك الدولي: فيروس كورونا سيدفع 60 مليون شخص إلى الفقر المدقع
حذر رئيس البنك الدولي من أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستسبب
في ضم إلى ما قد يصل إلى 60 مليون شخص إلى قائمة من يعانون من الفقر المدقع أو
الفقر الشديد.
وقال دافيد مالبيس إن البنك يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي
في العام الجاري بنحو 5% بسبب فيروس كورونا.
وبحسب مالبيس فإن أثار الوباء الاقتصادية قد تسببت في خسارة
الملايين لوظائفهم وإفلاس الكثير من المشاريع التجارية.
وبحسب
تعريف البنك الدولي، فإن من يعاني من الفقر المدقع هو من يعيش على مبلغ يقل من
دولار و90 سنتا في اليوم.
أول رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين
تفيد التقارير الواردة من إسرائيل بأن مطارا في
مدينة تل أبيب استقبل طائرة إماراتية كانت تحمل مساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس
كورونا، فيما يعد أول رحلة طيران يعلن عنها
بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.
ونقلت وكالة
الصحافة الفرنسية عن المتحدث
باسم شركة الاتحاد للطيران أن الشركة "سيّرت رحلة لشحن مساعدات من أبوظبي إلى
تل أبيب لنقل مساعدات طبية إلى
الفلسطينيين".
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية قد قالت إن السلطات الإماراتية "إمدادات
طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء وباء
كورونا المستجد كوفيد-19 والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني" دون أن تأتي
على ذكر المطار الذي حطت فيه الطائرة.
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البنك الدولي: فيروس كورونا سيدفع 60 مليون شخص إلى الفقر المدقع
حذر رئيس البنك الدولي من أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستسبب في ضم إلى ما قد يصل إلى 60 مليون شخص إلى قائمة من يعانون من الفقر المدقع أو الفقر الشديد.
وقال دافيد مالبيس إن البنك يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بنحو 5% بسبب فيروس كورونا.
وبحسب مالبيس فإن أثار الوباء الاقتصادية قد تسببت في خسارة الملايين لوظائفهم وإفلاس الكثير من المشاريع التجارية.
وبحسب تعريف البنك الدولي، فإن من يعاني من الفقر المدقع هو من يعيش على مبلغ يقل من دولار و90 سنتا في اليوم.
أول رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين
تفيد التقارير الواردة من إسرائيل بأن مطارا في مدينة تل أبيب استقبل طائرة إماراتية كانت تحمل مساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا، فيما يعد أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم شركة الاتحاد للطيران أن الشركة "سيّرت رحلة لشحن مساعدات من أبوظبي إلى تل أبيب لنقل مساعدات طبية إلى الفلسطينيين".
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية قد قالت إن السلطات الإماراتية "إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء وباء كورونا المستجد كوفيد-19 والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني" دون أن تأتي على ذكر المطار الذي حطت فيه الطائرة.