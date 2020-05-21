فيروس كورونا: بريطانيا تبدأ تجربة لاختبار عقار هيدروكسي كلوروكوين
بدأت المملكة المتحدة تجربة لمعرفة مدى نجاعة
عقارين يستخدمان لعلاج الملاريا في علاج مرض كوفيد-19.
وتجري التجربة، في مدينتي أكسفورد وبرايتون، على
أكثر من 40 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية من المخالطين لمرضى الكوفيد-19،
ينتمون لمختلف الجماعات العرقية.
ويقول
البروفيسور نيكولاس وايت، أحد القائمين على الدراسة: "لا نعرف حقاً ما إذا
كان عقار الكلوروكين أو الهيدروكسي كلوروكين فعالاً كعلاج لمرض كوفيد-19 أم
ضاراً".
ويضيف وايت أن أفضل طريقة للإجابة على هذا
السؤال هي إجراء هذه التجربة السريرية، التي تقوم على تلقي نصف عدد المشاركين عقار
الكلوروكين، وتلقي النصف الآخر علاجاً وهمياً، دون معرفة المشاركين أو الباحثين
بطبيعة ما تلقاه أي من الفريقين.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح مثير للجدل للرئيس
الأمريكي، دونالد ترامب، أقرَّ خلاله بأنه كان يتعاطى عقار الكلوروكين للوقاية من المرض
الذي يسببه فيروس كورونا، على الرغم من التحذيرات بأنه قد لا يكون آمناً.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ولادة عشرات الأطفال لأمهات مصابات بكورونا، وجميعهم في صحة جيدة
ولد أكثر من 100 طفل في صحة جيدة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد في أحد مستشفيات مدينة مومباي غربي الهند.
وقال أطباء إن ثلاثة من أصل 115 طفلاً وُلدوا لأمهات مصابات بالفيروس، أظهرو نتائج عدوى إيجابية في بادئ الأمر، إلا أن فحصا ثانيا لهم لم يؤكد التقاطهم الفيروس من أمهاتهم.
وتوفيت امرأتان في المستشفى، من بينهما واحدة توفيت قبل ولادة طفلها.
ويعالج فريق من 65 طبيباً وعشرات الممرضات هؤلاء الأمهات المصابات في جناح خاص يضم 40 سريرًا. ومع تصاعد حدة العدوى، يخطط المستشفى لإضافة 34 سريراً إضافيا للأمهات الحوامل المصابات.
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يحررها اليوم: أحمد ماهر, سلمى عمارة و أميرة عباس
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فيروس كورونا: بريطانيا تبدأ تجربة لاختبار عقار هيدروكسي كلوروكوين
بدأت المملكة المتحدة تجربة لمعرفة مدى نجاعة عقارين يستخدمان لعلاج الملاريا في علاج مرض كوفيد-19.
وتجري التجربة، في مدينتي أكسفورد وبرايتون، على أكثر من 40 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية من المخالطين لمرضى الكوفيد-19، ينتمون لمختلف الجماعات العرقية.
ويقول البروفيسور نيكولاس وايت، أحد القائمين على الدراسة: "لا نعرف حقاً ما إذا كان عقار الكلوروكين أو الهيدروكسي كلوروكين فعالاً كعلاج لمرض كوفيد-19 أم ضاراً".
ويضيف وايت أن أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال هي إجراء هذه التجربة السريرية، التي تقوم على تلقي نصف عدد المشاركين عقار الكلوروكين، وتلقي النصف الآخر علاجاً وهمياً، دون معرفة المشاركين أو الباحثين بطبيعة ما تلقاه أي من الفريقين.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح مثير للجدل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقرَّ خلاله بأنه كان يتعاطى عقار الكلوروكين للوقاية من المرض الذي يسببه فيروس كورونا، على الرغم من التحذيرات بأنه قد لا يكون آمناً.
ولادة عشرات الأطفال لأمهات مصابات بكورونا، وجميعهم في صحة جيدة
ولد أكثر من 100 طفل في صحة جيدة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد في أحد مستشفيات مدينة مومباي غربي الهند.
وقال أطباء إن ثلاثة من أصل 115 طفلاً وُلدوا لأمهات مصابات بالفيروس، أظهرو نتائج عدوى إيجابية في بادئ الأمر، إلا أن فحصا ثانيا لهم لم يؤكد التقاطهم الفيروس من أمهاتهم. وتوفيت امرأتان في المستشفى، من بينهما واحدة توفيت قبل ولادة طفلها.
ويعالج فريق من 65 طبيباً وعشرات الممرضات هؤلاء الأمهات المصابات في جناح خاص يضم 40 سريرًا. ومع تصاعد حدة العدوى، يخطط المستشفى لإضافة 34 سريراً إضافيا للأمهات الحوامل المصابات.