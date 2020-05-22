أمريكا اللاتينية بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا، وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل عتبة العشرين ألفا

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، "العفو" عن قتلة والدهم. وأثارت قضية خاشقجي إدانات دولية واسعة. جاء ذلك في تغريدة لصلاح خاشقجي اليوم الجمعة.
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أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قتلة والدهم
أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، "العفو" عن قتلة والدهم.
وأثارت قضية خاشقجي إدانات دولية واسعة.
جاء ذلك في تغريدة لصلاح خاشقجي اليوم الجمعة.
أمريكا اللاتينية بؤرة جديدة لفيروس كورونا، والبرازيل تسجل أكثر من 20 ألف وفاة
أصبحت دول عدة في أمريكا اللاتينية بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة متسارعة.
وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في تلك المنطقة، إذ تجاوزت الوفيات حاجز العشرين ألفا مساء الخميس، بينما تضاعفت الإصابات وسجلت أكثر من 310 آلاف حالة مؤكدة.
ويواصل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو التقليل من خطورة الفيروس وانتقاد إجراءات الإغلاق بسبب التداعيات الاقتصادية.
والبرازيل هي الدولة السادسة من حيث عدد وفيات كوفيد-19. وهي الثالثة من حيث حالات الإصابة خلف الولايات المتحدة وروسيا..