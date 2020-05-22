أمريكا اللاتينية بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا، وتجاوز عدد الوفيات في البرازيل عتبة العشرين ألفا

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، "العفو" عن قتلة والدهم.

وأثارت قضية خاشقجي إدانات دولية واسعة.

جاء ذلك في تغريدة لصلاح خاشقجي اليوم الجمعة.