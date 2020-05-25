فيروس كورونا: الجزر اليونانية تستقبل السياحة الداخلية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية في الهند

استأنفت في الهند اليوم الرحلات الجوية الداخلية بعد شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبعد مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، تعود حركة الطيران الداخلي اليوم بحوالي ثلث قدراتها.

ورفض بعض المسؤولين المحليين السماح باستئناف الطيران بسبب تواصل تفشي الفيروس في أرجاء البلاد.

وأعلنت بعض شركات الطيران، مثل غو أير، إنه لن تستأنف الرحلات الجوية قبل التأكد من جاهزية المطارات المحلية.

هذا ولا تزال حركة الطيران الدولي معلقة في البلاد التي سجلت نحو 140 ألف إصابة مؤكدة بينما تجاوز عدد الوفيات فيها الأربعة آلاف.