فيروس كورونا: الجزر اليونانية تستقبل السياحة الداخلية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية في الهند

استأنفت
في الهند اليوم الرحلات الجوية الداخلية بعد شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبعد مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية
وحكومات الولايات، تعود حركة الطيران الداخلي اليوم بحوالي ثلث قدراتها.
ورفض بعض المسؤولين المحليين السماح باستئناف
الطيران بسبب تواصل تفشي الفيروس في أرجاء البلاد.
وأعلنت بعض شركات الطيران، مثل غو أير،
إنه لن تستأنف الرحلات الجوية قبل التأكد من جاهزية المطارات المحلية.
هذا ولا تزال حركة الطيران الدولي
معلقة في البلاد التي سجلت نحو 140 ألف إصابة مؤكدة بينما تجاوز عدد الوفيات فيها
الأربعة آلاف.
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الجزر اليونانية تبدأ اليوم في استقبال السياحة المحلية
تبدأ اليوم في اليونان عملية إعادة
فتح الجزر أمام السياحة المحلية في إطار سعي السلطات لإعادة الحياة إلى قطاع
السياحة الذي تضرر بشدة جراء تفشي فيروس كورونا.
وكان السلطات اليونانية قد سارعت
بتطبيق سياسات الإغلاق ما قلص من عدد الإصابات والوفيات في البلاد، حيث سجلت
اليونان 170 وفاة بين المصابين.
وتعتزم الحكومة السماح بعودة السياحة
الدولية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل مع إلغاء شرطة حجر المسافرين القادمين
من خارج البلاد، إلا أنه لن يسمح لمواطني الدول ذات معدل الإصابات المرتفعة بدخول
اليونان.
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استئناف الرحلات الجوية الداخلية في الهند
استأنفت في الهند اليوم الرحلات الجوية الداخلية بعد شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبعد مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، تعود حركة الطيران الداخلي اليوم بحوالي ثلث قدراتها.
ورفض بعض المسؤولين المحليين السماح باستئناف الطيران بسبب تواصل تفشي الفيروس في أرجاء البلاد.
وأعلنت بعض شركات الطيران، مثل غو أير، إنه لن تستأنف الرحلات الجوية قبل التأكد من جاهزية المطارات المحلية.
هذا ولا تزال حركة الطيران الدولي معلقة في البلاد التي سجلت نحو 140 ألف إصابة مؤكدة بينما تجاوز عدد الوفيات فيها الأربعة آلاف.
الجزر اليونانية تبدأ اليوم في استقبال السياحة المحلية
تبدأ اليوم في اليونان عملية إعادة فتح الجزر أمام السياحة المحلية في إطار سعي السلطات لإعادة الحياة إلى قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء تفشي فيروس كورونا.
وكان السلطات اليونانية قد سارعت بتطبيق سياسات الإغلاق ما قلص من عدد الإصابات والوفيات في البلاد، حيث سجلت اليونان 170 وفاة بين المصابين.
وتعتزم الحكومة السماح بعودة السياحة الدولية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل مع إلغاء شرطة حجر المسافرين القادمين من خارج البلاد، إلا أنه لن يسمح لمواطني الدول ذات معدل الإصابات المرتفعة بدخول اليونان.