فيروس كورونا: إجراءات تدريجية في السعودية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وحكم بالسجن في كوريا الجنوبية لمخالفة قواعد الحجر الصحي

حكم بالسجن على رجل في كوريا الجنوبية لمخالفته قواعد الحجر الصحي
أصدرت
محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة أربعة شهور على رجل لانتهاكه قواعد
الحجر الصحي، ما يمثل أول حكم من نوعه في البلاد.
وأوقف
الرجل البالغ من العمر 27 عاماً في نيسان/ابريل بعد انتهاكه مرتين تدابير الحجر الصحي
التي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا.
وسجلت كوريا
الجنوبية أكثر من 11 ألف إصابة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات 269.
وتشهد
البلاد حاليا عودة مظاهر الحياة تدريجياً إلى البلاد، فقد عاد مئات آلاف التلاميذ
إلى مدارسهم بعد شهرين من الإغلاق.
EPACopyright: EPA
إجراءات تدريجية في السعودية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الشهر المقبل
أعلنت السلطات السعودية إنها ستبدأ بعد يومين في تطبيق خطة من
ثلاثة مراحل لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قبل نحو شهرين لمنع تفشي
فيروس كورونا.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم بيانا جاء
فيه إن السلطات تسعي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة أرجاء البلاد- باستثناء
مكة- بحلول يوم 21 يونيو/حزيران المقبل وذلك
عن طريق خطة من ثلاثة مراحل.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن المرحلة الأولى، التي تبدأ يوم الخميس ستشهد
تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح
اليوم التالي كما سيسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة
والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.
وستشهد المرحلة الثانية التي يفترض أن تبدأ يوم الأحد المقبل تقليص
عدد ساعات حظر التجوال والسماح باستئناف رحلات الطيران الداخلي وإقامة صلاة الجمعة
والجماعة في المساجد مع استثناء مساجد مكة.
أما المرحلة الثالثة فتبدأ يوم 21 يونيو وتشمل إلغاء حظر التجول
وعودة الحياة إلى طبيعتها باستثناء مكة.
وسجلت السعودية أكثر من 74 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب
من 400 وفاة.
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حكم بالسجن على رجل في كوريا الجنوبية لمخالفته قواعد الحجر الصحي
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة أربعة شهور على رجل لانتهاكه قواعد الحجر الصحي، ما يمثل أول حكم من نوعه في البلاد.
وأوقف الرجل البالغ من العمر 27 عاماً في نيسان/ابريل بعد انتهاكه مرتين تدابير الحجر الصحي التي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا.
وسجلت كوريا الجنوبية أكثر من 11 ألف إصابة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات 269.
وتشهد البلاد حاليا عودة مظاهر الحياة تدريجياً إلى البلاد، فقد عاد مئات آلاف التلاميذ إلى مدارسهم بعد شهرين من الإغلاق.
إجراءات تدريجية في السعودية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الشهر المقبل
أعلنت السلطات السعودية إنها ستبدأ بعد يومين في تطبيق خطة من ثلاثة مراحل لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قبل نحو شهرين لمنع تفشي فيروس كورونا.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم بيانا جاء فيه إن السلطات تسعي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة أرجاء البلاد- باستثناء مكة- بحلول يوم 21 يونيو/حزيران المقبل وذلك عن طريق خطة من ثلاثة مراحل.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن المرحلة الأولى، التي تبدأ يوم الخميس ستشهد تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي كما سيسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.
وستشهد المرحلة الثانية التي يفترض أن تبدأ يوم الأحد المقبل تقليص عدد ساعات حظر التجوال والسماح باستئناف رحلات الطيران الداخلي وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مع استثناء مساجد مكة.
أما المرحلة الثالثة فتبدأ يوم 21 يونيو وتشمل إلغاء حظر التجول وعودة الحياة إلى طبيعتها باستثناء مكة.
وسجلت السعودية أكثر من 74 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 400 وفاة.