فيروس كورونا: إجراءات تدريجية في السعودية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وحكم بالسجن في كوريا الجنوبية لمخالفة قواعد الحجر الصحي

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة أربعة شهور على رجل لانتهاكه قواعد الحجر الصحي، ما يمثل أول حكم من نوعه في البلاد.

وأوقف الرجل البالغ من العمر 27 عاماً في نيسان/ابريل بعد انتهاكه مرتين تدابير الحجر الصحي التي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية أكثر من 11 ألف إصابة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات 269.

وتشهد البلاد حاليا عودة مظاهر الحياة تدريجياً إلى البلاد، فقد عاد مئات آلاف التلاميذ إلى مدارسهم بعد شهرين من الإغلاق.