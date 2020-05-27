دبي
مباشر

فيروس كورونا: الإمارات تستأنف الدراسة عن بعد، والخطوط السعودية تستعد لعودة الرحلات الداخلية نهاية الشهر الجاري

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. الخطوط السعودية تستعد لعودة الرحلات الداخلية نهاية الشهر الجاري

    أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن السلطات سمحت باستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات البلاد يوم 31 مايو/أيار الجاري بعد أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وبحسب الوكالة الرسمية فإن المرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات الداخلية تتضمن تشغيل رحلات يومية في عدة مطارات من بينها الرياض وجدة والمدينة.

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل يبدأ العمل بها غدا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد باستثناء مكة.

    وسجلت البلاد أكثر من 76 ألف حالة وأكثر من 400 وفاة.

  2. الإمارات تستأنف الدراسة عن بعد عقب أسابيع من التوقف بسبب فيروس كورونا

    تبدأ اليوم في الإمارات عملية استئناف الدراسة عن بعد وذلك عقب أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيف التدابير التي اتخذتها في وقت سابق في إطار مواجهة الوباء.

    وسجلت الإمارات أكثر من 31 ألف حالة و253 وفاة.

العودة إلى أعلى