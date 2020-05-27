فيروس كورونا: الإمارات تستأنف الدراسة عن بعد، والخطوط السعودية تستعد لعودة الرحلات الداخلية نهاية الشهر الجاري

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن السلطات سمحت باستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات البلاد يوم 31 مايو/أيار الجاري بعد أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن المرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات الداخلية تتضمن تشغيل رحلات يومية في عدة مطارات من بينها الرياض وجدة والمدينة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل يبدأ العمل بها غدا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد باستثناء مكة.

وسجلت البلاد أكثر من 76 ألف حالة وأكثر من 400 وفاة.