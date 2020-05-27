فيروس كورونا: الإمارات تستأنف الدراسة عن بعد، والخطوط السعودية تستعد لعودة الرحلات الداخلية نهاية الشهر الجاري

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن السلطات سمحت باستئناف\nالرحلات الداخلية بين مطارات البلاد يوم 31 مايو/أيار الجاري بعد أسابيع من التوقف\nبسبب تفشي فيروس كورونا. وبحسب الوكالة الرسمية فإن المرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات\nالداخلية تتضمن تشغيل رحلات يومية في عدة مطارات من بينها الرياض وجدة والمدينة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل يبدأ العمل\nبها غدا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد باستثناء مكة. وسجلت البلاد أكثر من 76 ألف حالة وأكثر من 400 وفاة.
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الخطوط السعودية تستعد لعودة الرحلات الداخلية نهاية الشهر الجاري
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن السلطات سمحت باستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات البلاد يوم 31 مايو/أيار الجاري بعد أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبحسب الوكالة الرسمية فإن المرحلة الأولى من خطة استئناف الرحلات الداخلية تتضمن تشغيل رحلات يومية في عدة مطارات من بينها الرياض وجدة والمدينة.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن خطة من ثلاث مراحل يبدأ العمل بها غدا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد باستثناء مكة.
وسجلت البلاد أكثر من 76 ألف حالة وأكثر من 400 وفاة.
الإمارات تستأنف الدراسة عن بعد عقب أسابيع من التوقف بسبب فيروس كورونا
تبدأ اليوم في الإمارات عملية استئناف الدراسة عن بعد وذلك عقب أسابيع من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيف التدابير التي اتخذتها في وقت سابق في إطار مواجهة الوباء.
وسجلت الإمارات أكثر من 31 ألف حالة و253 وفاة.