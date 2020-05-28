البرلمان الصيني يصادق على فرض قانون الأمن القومي على هونغ كونغ

وافق البرلمان الصيني، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في الجزيرة التي اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور، العام الماضي.

وصوت البرلمان الصيني، بأغلبية 2878 صوتا مقابل معارضة صوت واحد، على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة البرلمان بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.

وسيفرض النص مباشرة على المنطقة بدون المرور بحكومة هونغ كونغ.

وأثار مشروع القانون إدانات من حكومات أجنبية ومستثمرين وحركة هونغ كونغ المؤيدة للديموقراطية، اعتبروا أن الصين تلغي الحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المنطقة في 1997.

وألغت الولايات المتحدة، الأربعاء، الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، معتبرة أن المدينة لم تعد مستقلة عن بكين؛ ما يمهد لعقوبات مستقبلية ولإلغاء الامتيازات التجارية في المركز المالي.

وبموجب مبدأ "بلد واحد و نظامان" تتمتع المستعمرة البريطانية السابقة، منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، وخصوصا حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.