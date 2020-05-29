فيروس كورونا: تركيا تستعد "لعودة الحياة إلى طبيعتها"، والصحة العالمية تحذر من موجات جديدة لتفشي الوباء

أفاد الجيش السوداني بمقتل أحد ضباطه وثلاثة مدنيين وإصابة أخرين في اشتباك مع جماعات مسلحة إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي في منطقة على الحدود بين البلدين.

وبحسب بيان للجيش السوداني نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن ميليشيات مسلحة إثيوبية "وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة بغرض سحب مياه النهر" قبل أن تقع اشتباكات متقطع بين المسحلين الإثيوبيين وعناصر الجيش السوداني أسفرت عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 6 من الجنود السودانيين بجانب مقتل 3 مدنيين.

وأكّد البيان أنّ القوة الإثيوبية انسحبت في وقت لاحق مشددا على أن الجيش السوداني "يمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية الى وضع حد لهذه الاعمال العدائية والاجرامي".

هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من الجانب الإثيوبي.

وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.

وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.