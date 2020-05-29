فيروس كورونا: تركيا تستعد "لعودة الحياة إلى طبيعتها"، والصحة العالمية تحذر من موجات جديدة لتفشي الوباء

الجيش السوداني يعلن مقتل أحد ضباطه في اشتباكات مع جماعات مسلحة إثيوبية
أفاد الجيش السوداني بمقتل أحد ضباطه وثلاثة
مدنيين وإصابة أخرين في اشتباك مع جماعات مسلحة إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي
في منطقة على الحدود بين البلدين.
وبحسب
بيان للجيش السوداني نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن ميليشيات مسلحة إثيوبية "وصلت
إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة بغرض سحب مياه النهر" قبل أن تقع اشتباكات
متقطع بين المسحلين الإثيوبيين وعناصر الجيش السوداني أسفرت عن مقتل ضابط برتبة
نقيب وإصابة 6 من الجنود السودانيين بجانب مقتل 3 مدنيين.
وأكّد
البيان أنّ القوة الإثيوبية انسحبت في وقت لاحق مشددا على أن الجيش السوداني "يمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية الى وضع حد
لهذه الاعمال العدائية والاجرامي".
هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من الجانب الإثيوبي.
وتتهم
الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.
وأكدت
الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين
الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.
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مسؤول في الصحة العالمية يحذر من موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن فيروس
كورونا " لم ينتهي" وإن العالم يجب أن يكون مستعدا لموجات جديدة من تفشي
الوباء مع تزايد حركة الناس في شوارع مدن العالم.
وقال الدكتور دافيد نابارو، المبعوث الخاص
للمنظمة لمواجهة الفيروس، إن مع تخفيف حظر
التجوال فإن على الناس الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان على أن يقوموا
بعزل أنفسهم على الفور في حال ما شعروا بأي أعراض.
أردوغان يعلن عن رفع الإجراءات الاحترازية في تركيا الاثنين المقبل
أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان رفع معظم
التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد وتخفيف البعض الأخر، وذلك
اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الأول من يونيو حزيران المقبل.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن حظر السفر بين
الولايات الذي فرض في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي سيرفع اعتباراً من يوم
الاثنين المقبل.
وسيعاد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف
والمسابح والنوادي الرياضية ومرافق الاستراحة على طرقات السفر، ورياض الأطفال ودور
الرعاية النهارية، ومدارس السياقة ومثيلاتها بحلول 1 يونيو/ حزيران أيضاً.
وأوضح أردوغان أنه سيستمر فرض حظر التجول على
كبار السن الذين يتخطون 65 عاماً، إلا أنه سيسمح لأصحاب المحلات التجارية من هذه
الشريحة العمرية باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على
مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.
كما سيتم السماح، وفقاً للرئيس التركي، لمن
هم دون الثامنة عشرة من عمرهم بالخروج أيام الأربعاء والجمعة من منازلهم، فيما
سيتم السماح لمن هم بين 18 و 20 عاما بحرية الحركة على مدار الأسبوع.
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الجيش السوداني يعلن مقتل أحد ضباطه في اشتباكات مع جماعات مسلحة إثيوبية
أفاد الجيش السوداني بمقتل أحد ضباطه وثلاثة مدنيين وإصابة أخرين في اشتباك مع جماعات مسلحة إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي في منطقة على الحدود بين البلدين.
وبحسب بيان للجيش السوداني نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن ميليشيات مسلحة إثيوبية "وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة بغرض سحب مياه النهر" قبل أن تقع اشتباكات متقطع بين المسحلين الإثيوبيين وعناصر الجيش السوداني أسفرت عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 6 من الجنود السودانيين بجانب مقتل 3 مدنيين.
وأكّد البيان أنّ القوة الإثيوبية انسحبت في وقت لاحق مشددا على أن الجيش السوداني "يمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية الى وضع حد لهذه الاعمال العدائية والاجرامي".
هذا ولم يصدر بعد أي تعقيب من الجانب الإثيوبي.
وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.
وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.
مسؤول في الصحة العالمية يحذر من موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا " لم ينتهي" وإن العالم يجب أن يكون مستعدا لموجات جديدة من تفشي الوباء مع تزايد حركة الناس في شوارع مدن العالم.
وقال الدكتور دافيد نابارو، المبعوث الخاص للمنظمة لمواجهة الفيروس، إن مع تخفيف حظر التجوال فإن على الناس الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان على أن يقوموا بعزل أنفسهم على الفور في حال ما شعروا بأي أعراض.
أردوغان يعلن عن رفع الإجراءات الاحترازية في تركيا الاثنين المقبل
أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان رفع معظم التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد وتخفيف البعض الأخر، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الأول من يونيو حزيران المقبل.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن حظر السفر بين الولايات الذي فرض في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي سيرفع اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
وسيعاد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف والمسابح والنوادي الرياضية ومرافق الاستراحة على طرقات السفر، ورياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، ومدارس السياقة ومثيلاتها بحلول 1 يونيو/ حزيران أيضاً.
وأوضح أردوغان أنه سيستمر فرض حظر التجول على كبار السن الذين يتخطون 65 عاماً، إلا أنه سيسمح لأصحاب المحلات التجارية من هذه الشريحة العمرية باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.
كما سيتم السماح، وفقاً للرئيس التركي، لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم بالخروج أيام الأربعاء والجمعة من منازلهم، فيما سيتم السماح لمن هم بين 18 و 20 عاما بحرية الحركة على مدار الأسبوع.