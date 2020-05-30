روحاني: سنعيد فتح المساجد ونرفع المزيد من القيود والحياة في إيران لن تعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا قريبا

إيران تعلن إعادة فتح المساجد ورفع المزيد من القيود وتؤكد أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قريباً
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعادة فتح أبواب المساجد في جميع أنحاء البلاد، لأداء الصلوات اليومية، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية.
وخلال اجتماع اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، قال روحاني إنه سيتم رفع القيود المفروضة على المجمعات التجارية، والتي تغلق أبوابها في السادسة مساءاً منذ فبراير/شباط الماضي.
ورغم سماح السلطات الإيرانيّة بعودة الدوام في الدوائر الرسميّة في البلاد بكامل الموظفين، بعدما كانت تعمل في الفترة السابقة بثلثي الموظفين، شدّد روحاني على أنّ الحياة في البلاد لن تعود قريباً إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.
وسجلت إيران، أمس الجمعة، 2819 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ شهرين.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران 146 ألفاً و668 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 7677 وفاة.
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فيروس كورونا: 1289 إصابة و 34 وفاة جديدة في مصر وارتفاع أعداد المتعافين إلى 5511 شخصاً
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة،
تسجيل 1289 إصابة و34 وفاة جديدة بفيروس
كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم
الوزارة، خالد مجاهد، إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس تخضع للعلاج بمستشفيات العزل ومراكز الحجر الصحي، وفقًا
لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم الجمعة، هو 22082 حالة،
بينهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، إلى جانب 879 وفاة، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تحولت
نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 6237 حالة ، بينهم 5511 حالة تعافت تماما من
الإصابة.
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إيران تعلن إعادة فتح المساجد ورفع المزيد من القيود وتؤكد أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قريباً
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعادة فتح أبواب المساجد في جميع أنحاء البلاد، لأداء الصلوات اليومية، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية.
وخلال اجتماع اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، قال روحاني إنه سيتم رفع القيود المفروضة على المجمعات التجارية، والتي تغلق أبوابها في السادسة مساءاً منذ فبراير/شباط الماضي.
ورغم سماح السلطات الإيرانيّة بعودة الدوام في الدوائر الرسميّة في البلاد بكامل الموظفين، بعدما كانت تعمل في الفترة السابقة بثلثي الموظفين، شدّد روحاني على أنّ الحياة في البلاد لن تعود قريباً إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.
وسجلت إيران، أمس الجمعة، 2819 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ شهرين.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران 146 ألفاً و668 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 7677 وفاة.
فيروس كورونا: 1289 إصابة و 34 وفاة جديدة في مصر وارتفاع أعداد المتعافين إلى 5511 شخصاً
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 1289 إصابة و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس تخضع للعلاج بمستشفيات العزل ومراكز الحجر الصحي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم الجمعة، هو 22082 حالة، بينهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، إلى جانب 879 وفاة، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 6237 حالة ، بينهم 5511 حالة تعافت تماما من الإصابة.