روحاني: سنعيد فتح المساجد ونرفع المزيد من القيود والحياة في إيران لن تعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا قريبا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعادة فتح أبواب المساجد في جميع أنحاء البلاد، لأداء الصلوات اليومية، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا، قال روحاني إنه سيتم رفع القيود المفروضة على المجمعات التجارية، والتي تغلق أبوابها في السادسة مساءاً منذ فبراير/شباط الماضي.

ورغم سماح السلطات الإيرانيّة بعودة الدوام في الدوائر الرسميّة في البلاد بكامل الموظفين، بعدما كانت تعمل في الفترة السابقة بثلثي الموظفين، شدّد روحاني على أنّ الحياة في البلاد لن تعود قريباً إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران، أمس الجمعة، 2819 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ شهرين.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران 146 ألفاً و668 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 7677 وفاة.